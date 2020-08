Bước vào tháng 7 âm lịch, 4 cung Hoàng đạo tưởng gặp dữ lại hóa lành, không chỉ phát tài phát lộc mà làm gì cũng may mắn, suôn sẻ

Theo quan điểm của ông bà ta ngày xưa, tháng 7 âm lịch là tháng "cô hồn" về lại dương gian. Trong tháng này, cuộc sống của nhiều người sẽ có sự đảo lộn, thay đổi. Nếu mưu cầu đại sự trong tháng này thì ắt sẽ không thành mà còn dễ "tiền mất tật mang". Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ gặp những điều xui rủi, theo chiêm tinh, trong tháng 7 âm lịch này, những cung Hoàng đạo sau vẫn gặp rất nhiều may mắn, thuận lợi.

Sư Tử

Sư Tử là cung Hoàng đạo năng động, tích cực, bất kể làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, không bao giờ bỏ ngang giữa chừng. Cung Hoàng đạo này nổi tiếng là người lạc quan, yêu đời và dù có gặp phải phong ba bão táp Sư Tử cũng luôn ngẩng cao đầu, hiên ngang mà chiến đấu. Trong cuộc sống, Sư Tử nếu gặp phải tình huống khó khăn sẽ luôn bình tĩnh đối mặt và tìm ra phương án giải quyết nhanh chóng. Đây là người tài giỏi, khéo léo, có sức mạnh tinh thần và thể chất đáng nể, vì thế Sư Tử thường gặt hái được rất nhiều thành quả. Bước vào tháng 7 âm lịch, ai xui thì xui chứ Sư Tử làm gì cũng gặp may mắn, làm chuyện đại sự ắt sẽ thành công vang dội. Bên cạnh đó, cung Hoàng đạo này cũng sẽ có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp vào thời gian này, bạn được cấp trên quý trọng và trao cho nhiều trọng trách. Không chỉ sự nghiệp phát triển mà tiền bạc cũng ào ào chảy vào túi, thu nhập không ngừng tăng kể từ giờ đến cuối năm.

Thiên Bình

Thiên Bình là cung Hoàng đạo ham học hỏi, có tinh thần nghiên cứu và dù là trong bất kì lĩnh vực gì cũng sẽ luôn nỗ lực để trở thành người giỏi nhất. Cung Hoàng đạo Thiên Bình sẵn sàng thử thách bản thân và học học thêm những điều mới mẻ. Bạn sợ nhất là thụt lùi so với xã hội vì thế mỗi ngày trôi qua bạn đều trau dồi thêm cho mình những kiến thức bổ ích. Là người năng nổ, siêng năng, chăm chỉ và có năng lực vượt trội nên so với bạn bè đồng trang lứa, Thiên Bình thường thành công từ rất sớm. Tháng 7 âm lịch thường được coi là một tháng xui xẻo, nhưng ngược lại đối với Thiên Bình lại vô cùng may mắn, viên mãn. Bất kể Thiên Bình làm gì, từ việc nhỏ đến việc lớn, đều sẽ luôn thuận lợi, thành công. Thiên Bình sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc, nhờ đó mà có cơ hội thăng tiến, tăng lương trong thời gian tới. Chiêm tinh dự rằng đây chính là thời điểm Thiên Bình hái về nhiều trái ngọt, hoa thơm nhất trong năm.

Bảo Bình

Bảo Bình là người điềm đạm, bình tĩnh và làm việc gì cũng luôn tỏ ra tự tin, có kế hoạch. Hơn nữa, đây là cung Hoàng đạo coi trọng sự nghiệp, luôn chăm chỉ, nỗ lực trong công việc, dám nghĩ dám làm và không ngại thử thách. Bảo Bình không bao giờ sợ khó, sợ khổ, càng gặp nhiều trở ngại bạn càng cảm thấy hào hứng hơn, chính vì thế Bảo Bình thường đạt được thành công trong sự nghiệp. Bước vào tháng 7 âm lịch, Bảo Bình sẽ có cuộc sống vô cùng tốt đẹp, thăng hoa. Nhờ vận quý nhân phù trợ và thần tài chiếu cố, những cơ hội đầu tư tài chính mở ra liên tục trước mắt bạn. Nếu biết nắm bắt thời cơ, Bảo Bình sẽ có thu nhập tăng vọt, từ giờ đến hết năm không phải lo đến chuyện tiền bạc. Ngoài ra, sự nghiệp của Bảo Bình sẽ có những hướng đi mới giúp bạn phát triển bản thân và trau dồi thêm những kĩ năng nghề nghiệp.

Song Ngư

Song Ngư là cung Hoàng đạo tốt bụng, nhiệt tình, chân thành và luôn đối xử tốt với bất kì ai mà bạn gặp trong đời. Trời sinh Song Ngư là người sinh ra đã có nhiều phước lành trời ban nên trong cuộc đời thường gặp được quý nhân giúp đỡ. Bất kể trong cuộc sống hay công việc, nếu Song Ngư gặp khó khăn sẽ luôn có người ra tay giúp đỡ, nếu gặp chuyện dữ sẽ hóa lành trong phút chốc. Tháng 7 âm lịch này đánh dấu một giai đoạn bùng nổ trong cuộc đời Song Ngư. Không chỉ có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió mà mọi ước mơ của bạn đều trở thành hiện thực. Những thành tích mà Song Ngư đạt được trong công việc sẽ khiến cấp trên vô cùng hài lòng, tin tưởng và đánh giá cao. Tháng này bạn có cơ hội thăng chức, tăng lương, vì thế mà hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh, chi tiêu luôn thoải mái.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)