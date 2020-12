Song Ngư

Cung Hoàng đạo Song Ngư là người vô cùng nhạy cảm, vì thế bạn dễ bị ảnh hưởng bởi những hành động, suy nghĩ của người khác. Song Ngư luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, làm những việc tốt khiến cung Hoàng đạo này cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều ý nghĩa hơn. Sự chân thành, cởi mở, biết lắng nghe và tấm lòng nhân hậu, bao dung của Song Ngư chính là điều khiến bạn thu hút được mọi người xung quanh.

Theo chiêm tinh học, vận may của Song Ngư trong tháng đầu tiên của năm mới sẽ vô cùng lớn. Đây là thời điểm thuận lợi cho sự phát triển sự nghiệp của bạn. Song Ngư sẽ tìm ra được những hướng đi mới, gặt hái được những thành công lớn trong công việc, do đó, thu nhập trong tháng này cũng vô cùng rủng rỉnh. Dự kiến bạn sẽ có một cái Tết ấm no và sung túc. Bên cạnh đó, sẽ có nhiều sự kiện bất ngờ xảy đến với bạn, nếu Song Ngư còn độc thân sẽ tìm được tình yêu đời mình, nếu đã có đôi thì hai bạn sẽ quyết định đính hôn trong thời gian tới. Nhìn chung, đây sẽ là một tháng đầy ắp sự kiện vui vẻ đến với Song Ngư.

Xử Nữ

Xử Nữ thường bị đánh giá là một người khó tính, cầu toàn, luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo mặc dù trên thực tế không có cái gì là thực sự hoàn mĩ. Trong mắt mọi người, đôi khi Xử Nữ lại là con người khó ưa, hay nói những lời khiến người khác phiền lòng. Thế nhưng, ít ai biết rằng, bản chất của cung Hoàng đạo này lại rất bao dung, rộng lượng và có một trái tim nhân hậu. Trong cuộc sống, dù bất kì lĩnh vực nào thì Xử Nữ cũng thể hiện được sự hiểu biết, tỉ mỉ, khéo léo của mình. Đây cũng là những người rất coi trọng luật lệ, nguyên tắc, vì thế Xử Nữ không bao giờ vi phạm kỉ luật.

Bước vào tháng đầu tiên của năm 2021, cuộc sống của Xử Nữ sẽ có nhiều thay đổi. Nếu bạn có những mục tiêu, kế hoạch chưa hoàn thành, tháng 1 này là thời điểm mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn. Nhờ sự không ngừng cố gắng, phấn đấu nên Xử Nữ sẽ đạt được những thành quả như ý trong tháng này. Bên cạnh đó, cấp trên cũng sẽ tạo điều kiện cho Xử Nữ thể hiện hết tài năng của mình trong công việc. Tài vận của bạn trong tháng này cũng tăng lên đáng kể, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh và dễ dàng mua được thứ mình yêu thích. Ngoài ra, chuyện tình cảm của Xử Nữ trong tháng này cũng được dự là vô cùng viên mãn.

Bảo Bình

Bảo Bình là cung Hoàng đạo năng động, nhiệt tình và sôi nổi trong cuộc sống. Cung Hoàng đạo này luôn cố gắng xây dựng cho mình một cuộc sống hoàn hảo, không giàu có sung túc thì cũng phải đủ đầy, thoải mái. Đây cũng là người thật thà, chân thành, giàu tình cảm. Tính cách này khiến Bảo Bình tạo dựng được rất nhiều mối quan hệ thân tình, gắn bó. Bên cạnh đó, Bảo Bình cũng là người sáng tạo, thông minh, tuy đôi lúc tỏ ra là người khó hiểu, ngang bướng nhưng lại là người sẵn sàng vì người khác.

Trong tháng đầu tiên của năm 2021 này, người thuộc cung Bảo Bình sẽ đón nhận rất nhiều tin vui. Cụ thể, Bảo Bình đi đến đâu cũng tỏa sáng và tạo được ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Vận đào hoa của Bảo Bình vì thế cũng tăng mạnh trong tháng này. Bảo Bình độc thân có thể sẽ bắt đầu một chuyện tình vô cùng lãng mạn, ngọt ngào trước khi mùa xuân đến. Ngoài ra, sự nghiệp của Bảo Bình cũng thăng hoa trong tháng này, những kết quả bạn đạt được vượt trội hơn so với những tháng trước và vì vậy mà một phần thưởng vô cùng lớn đang chờ bạn trước khi Tết đến xuân về.

Sư Tử

Sư Tử là những người coi trọng chữ tín và danh dự của bản thân. Một khi cung Hoàng đạo này đã hứa thì chắc chắn sẽ luôn giữ lời. Sư Tử đứng trước mọi khó khăn, thử thách không hề tỏ ra nao núng, sợ hãi. Ngược lại, cung Hoàng đạo này lại có một tinh thần thép, dũng cảm, gan dạ và sẵn sàng chấp nhận thất bại. Là người năng động và nhiệt tình trong cuộc sống, Sư Tử cũng xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh.

Chiêm tinh dự báo rằng, tháng 1 này, người may mắn nhất không ai khác chính là Sư Tử. Bước vào những ngày đầu tiên của năm mới, Sư Tử sẽ có một cuộc sống bùng nổ đúng nghĩa. Sự nghiệp của bạn trong tháng này sẽ có những bước đột phá lớn, nếu không được thăng tiến thì cũng sẽ được tăng lương, khen thưởng. Tài vận của Sư Tử trong tháng cũng hưng thịnh bất ngờ, cứ tiêu bao nhiêu thì lại được bù đắp bấy nhiêu. Đồng thời, tháng này Sư Tử cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Dự kiến bạn và người ấy sẽ có những trải nghiệm ý nghĩa và sâu sắc bên cạnh nhau.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)