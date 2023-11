Bước qua tuần mới (20-26/11), 3 con giáp may mắn nhất mở ra CUNG TÀI VẬN, từ giờ tha hồ ngẩng cao đầu

‏Tuổi Thìn‏

‏Theo tử vi tuần mới từ 20 - 26/11/2023, tuổi Thìn là một trong những con giáp may mắn hàng đầu. Họ bắt đầu có được những khoảnh khắc ngọt ngào bất ngờ, gặt hái được nhiều thành tựu trong cuộc sống và tận hưởng niềm hạnh phúc gần cuối năm. ‏

‏Dù có gặp một vài thử thách tiềm ẩn trong tuần này, họ cũng có thể vượt qua khi giữ thái độ tích cực, tin tưởng vào khả năng phán đoán cũng như trực giác của bản thân. Nếu biết tận dụng vận may, thừa thắng xông lên, sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng có những bước phát triển trông thấy. Đây là cơ hội không phải lúc nào cũng có, cần chú tâm quan sát, nắm bắt ngay khi có cơ hội.‏

‏Đương nhiên, nếu chỉ trông chờ vào may mắn, chẳng ai có thể thành công lâu dài. Nhưng bản chất người tuổi Thìn vốn thông minh lanh lợi, thích kết giao với người khác. Trong công việc, họ là hiện thân của khả năng lãnh đạo và sáng tạo, giống như Rồng mang biểu tượng của quyền lực và sự thành công. Con giáp này sở hữu sự đam mê và tự tin, có khả năng kỳ diệu trong việc khơi dậy tiềm năng của bản thân và người khác. Vì thế, họ đã có được nền tảng vững chắc cả về năng lực lẫn quan hệ xã hội. Chỉ cần một cú huých để thay đổi mạnh mẽ. ‏

‏Trong giai đoạn tới đây, bản mệnh nên đề cao sự linh hoạt, chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra. Đồng thời, khi may mắn gõ cửa, họ nên dùng trí tuệ và hiểu biết sâu sắc của mình để đảm bảo tối đa hóa lợi ích, gặt hái càng nhiều tác động tích cực cho cuộc sống bản thân càng tốt.‏

‏Tuổi Dậu‏

‏ Trong tuần mới từ 20 - 26/11 Dương lịch, người tuổi Dậu gặp được không ít biến động, nhưng đó vừa là thách thức, lại vừa là cơ hội để họ phá vỡ tình trạng "dậm chân tại chỗ" của hiện tại. ‏

‏Bằng vào phong cách làm việc độc đáo, thông minh lanh lợi, có khiếu hài hước, bản mệnh biết tạo mối quan hệ làm ăn cực tốt với những người quan trọng. Đã có nền tảng vững chắc như vậy trong tay, dù khó khăn tới, họ cũng có thể hoàn toàn làm chủ tình thế, đổi bại thành thắng, gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người. ‏

‏ Tuần mới cũng là thời điểm để con giáp này có thể dễ dàng tăng thêm thu nhập nhờ việc đầu tư, kinh doanh vào một lĩnh vực mới, đặc biệt nam mệnh sẽ có nhiều lộc lá hơn nữ mệnh. Nếu trong thời gian trước, họ từng cảm thấy bị mệt mỏi và thất vọng thì giai đoạn tới đây, họ bắt đầu nhận lại những gì xứng đáng với công sức bỏ ra. Vì thế, hãy ra quyết định đúng đắn về tài chính để giúp "tiền đẻ ra tiền". Đứng trước những vụ giao dịch lớn như mua bán nhà cửa, đất đai, đầu tư kinh doanh… họ có được cơ hội thành công lớn nếu như lựa chọn đúng thời điểm, đúng đối tác, đúng thị trường. Các món nợ trước kia cũng có thể đòi được nếu nói chuyện khéo léo. ‏

‏ Tuy nhiên, người tuổi Dậu cũng phải cẩn thận với họa thị phi do quá nhanh nhảu can dự vào việc của người khác. Đôi khi họ chỉ cần an phận làm tốt phần việc của mình là đủ. ‏

‏Nhìn chung, bản mệnh vốn có tính chăm chỉ, cẩn thận và luôn nỗ lực phấn đấu. Do đó, họ đã xây cho mình một bàn đạp vững vàng. Họ càng nỗ lực sẽ càng may mắn hơn người đường công danh lên như diều gặp gió. Khi may mắn mỉm cười, cuộc sống của họ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết.‏

‏Tuổi Sửu‏

‏ Trong công việc tuần này, người tuổi Sửu được tiếp thêm nhiều hy vọng và quyết tâm để phấn đấu. Họ được trao cơ hội mới để phát huy óc sáng tạo trên nhiều phương diện khác nhau. Do đó, thay vì né tránh thử thách và nhiệm vụ, họ nên niềm nở đón nhận mọi thứ, hoan hỉ làm việc. ‏

‏Với bản tính không sợ hãi thất bại, ngã thì đứng dậy làm lại, người tuổi Sửu sẽ ngày càng thành công hơn trong công việc và cũng thu hút nhiều quý nhân đến với mình. Rồi những phấn đấu, hy sinh của họ đều nhận về thành quả tương xứng. ‏

‏Theo tử vi tuần mới, con giáp này làm gì thì đến cuối cùng cũng thuận lợi trăm bề. Từ đó, họ hiểu được rằng chỉ cần có quyết tâm, có ý chí thì chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua. Kết quả từ sự nỗ lực chăm chỉ là trái ngọt thơm lành, thu nhập tăng cao, cơ hội thăng tiến cũng "ngấp nghé". ‏

‏Thậm chí, với những người có làm ăn buôn bán, cơ hội mang lại thêm một khoản không nhỏ. Hãy tận dụng từng cơ hội trước mắt thì họ sẽ còn kiếm được nhiều hơn nữa. Dù vậy, luôn ghi nhớ nguyên tắc "Tham thì thâm" trước khi đưa ra mỗi quyết định.‏

‏* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm