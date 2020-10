Bước đường sa ngã của nữ giảng viên tiếng Anh vì "lọt lưới tình" gã trai Tây hoàn hảo: Sự mờ mắt bởi dục vọng phải trả giá đắt khi gã trai trẻ hơn 6 tuổi "lật mặt"!

Chuyện đàn ông Tây cưới con gái Việt làm vợ không hiếm. Thời đại bây giờ, những câu chuyện về tình yêu xuyên biên giới chẳng phải là điều lạ lùng gì cả. Tuy nhiên, thời đại phát triển và cởi mở cũng hình thành một số người thích thú với việc "săn Tây", có "tình một đêm" với những anh chàng ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh.



Nếu như chỉ "giao lưu" về mặt tình cảm thì đó là sự lựa chọn của họ, chẳng ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên, nếu như người phụ nữ đã có chồng mà vẫn lao vào mối quan hệ này thì vấn đề thật sự lớn rồi đấy! Đặc biệt có những người tưởng bản thân "cầm đằng chuôi" nhưng sau tất cả mới vỡ lẽ ra bản thân chỉ đứng trước mũi dao, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đe dọa.

Nữ giảng viên tiếng Anh và hôn nhân không thỏa mãn

V. là một nữ giảng viên tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ nổi tiếng tại Hà Nội. V. thuộc thế hệ cuối 8x, cô xinh đẹp, trẻ trung và vô cùng năng động. Trong mắt đám bạn, V. là một người phụ nữ hoàn hảo, thông minh, xinh đẹp, gia đình hạnh phúc cùng một cậu con trai đáng yêu. Thế nhưng cách đây 3 năm, tất cả những thứ đó thật sự tan vỡ.

Đến bây giờ, V. cũng đã phần nào ổn định hơn, không còn bị ám ảnh bởi những chuyện quá khứ nhưng thật sự nỗi hối hận vẫn còn. Lúc nào V. cũng muốn quên đi việc làm sai trái đã nhấn chìm cả hạnh phúc và sự nghiệp của mình.

"Hồi đó đúng là ngông cuồng. Đến bây giờ khi kể chuyện này, tôi vẫn vô cùng đau đớn. Thật sự tôi hối hận lắm rồi. Không hiểu được tại sao tôi lại phản bội chồng, phản bội hôn nhân và sa ngã đến cực điểm như thế. Bạn giấu tên, giấu mặt giúp tôi, tôi sẽ kể lại hết tất cả những gì xảy đến cách đây 3 năm", gặp V. trong một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh, cô bắt đầu câu chuyện.

V. là một cô gái có thành tích học tập xuất sắc. Cô học ngành kinh tế nhưng sau đó lại "trót" bén duyên với lĩnh vực ngoại ngữ. V. làm giáo viên tiếng Anh ở một trung tâm lớn tại Hà Nội. Vì là nhân viên xuất sắc, đứng lớp "chất lượng cao" nên đương nhiên mức thu nhập của V. rất khá.

28 tuổi, V. lập gia đình. Ông xã cô tên T. là một người hiền lành và cưng chiều vợ vô cùng. Chính sự nhún nhường của T. khiến V. dường như lấn lướt hơn anh trong nhà. Không chỉ thế, T. không kiếm nhiều tiền bằng vợ nên dần dần, V. "trên cơ" chồng.

"Hồi ấy nhiều lúc tôi nghĩ cưới anh T. là một quyết định thiệt thòi cho bản thân. Tôi xinh đẹp như thế này, kiếm tiền như vậy mà cưới một anh chàng làm nhân viên bình thường, lương tháng chục triệu. Nói chung tôi là người có tham vọng. Bởi vậy nên ngày ngày thúc giục chồng tìm cách cải thiện kinh tế. Điều đáng nói, chồng tôi lại không thể có cách nào khiến thu nhập cao thêm. Bởi thế, tôi chán nản, tình cảm vợ chồng cũng chỉ từ những sự so sánh hằng ngày của tôi mà trở nên xấu đi", V. nhớ lại.

V. tham vọng, T. không đáp ứng được điều đó. Tình cảm hai vợ chồng không được mặn mà như xưa. Khi ấy, họ đã có một cậu con trai hơn 2 tuổi. V. chưa có ý định sinh thêm em bé, vợ chồng xích mích nên cô đâm ra chán nản.

"Thời gian đó hai vợ chồng như chiến tranh lạnh. 1-2 tháng trời chẳng đụng đến nhau. Tôi cô đơn, có 'thèm muốn' nhưng lại quá cố chấp, không muốn làm lành. Trước đó nhiều lần chồng đã 'xuống nước' nhưng tôi vẫn mặt lạnh nên có vẻ anh cũng chán nản. Hai bố con cứ lủi thủi đi về ăn ngủ với nhau. Tôi công việc bận rộn thì ăn sau, ngủ sau. Chính điều này khiến cho tình cảm hai vợ chồng càng đóng băng hơn", V. chia sẻ.

Thời gian này, trung tâm tiếng Anh V. làm tuyển thêm được 2-3 giáo viên khác trẻ trung, đẹp trai. Họ đều trẻ hơn V. vài tuổi. Trong số đó có một anh chàng người Mỹ, tên C. rất đẹp trai, tóc vàng mắt xanh và cao lớn. C. sở hữu nụ cười rất tươi, kém V. 6 tuổi. Ngay ngày đầu tiên đi làm, nhiều nữ giáo viên và trợ giảng đã tiến đến xin facebook của anh.

Hôm đó V. tan buổi dạy về đến nhà thì phát hiện quên điện thoại ở trung tâm. Cô quay lại thì bảo vệ báo vẫn còn giáo viên trên phòng giáo viên nên chưa khóa cửa. V. lên phòng và gặp C. ở đó. Anh chàng này đang loay hoay ở phòng giáo viên vì chưa biết ăn gì.

Khi đó gặp V. anh ta tỏ ra vô cùng vui vẻ và đề nghị cô đi ăn đêm cùng. V. nghĩ rằng về nhà cũng cô đơn nên đồng ý. Cả hai sau đó lại đổi ý, quyết định đi uống bia vì V. cũng đang thấy "nhạt miệng".

Trong buổi đi riêng đầu tiên đó, V. trong lòng đầy tâm trạng đã kể chuyện nhà cho C. nghe với suy nghĩ "tâm sự cùng người lạ". Thế là nghiễm nhiên, họ thân thiết hơn với nhau.

"Lúc đó, tôi có cảm giác C. là người tử tế. Cậu ta rất biết cách lắng nghe, galant lại lịch sự, ấm áp. Cậu ấy cũng hào phóng lời khen, khen tôi trẻ trung hấp dẫn. Nói chung phụ nữ ấy mà, nhận được những lời đó thì đều thấy thích thú, tôi cũng không ngoại lệ. Cả hai lưu phương thức liên lạc của nhau", V. kể.

Những bước đường sa ngã, chìm đắm vào hoan lạc

Có lần đầu làm nền tảng, sau đó hai người ngày ngày nói chuyện với nhau nhiều hơn. V. đang trong thời gian chán chồng lại gặp được trai trẻ "đò đưa", biết cách ăn nói cũng dâng lên nhiều cảm giác mới lạ.

Thậm chí, C. đã bóng gió đến mối quan hệ khác của cả hai bởi anh ta "không ngại chuyện phụ nữ đã có gia đình" và "sống phải biết tôn trọng cảm xúc". Rồi đến một ngày, cả hai hẹn nhau đi uống rượu khi C. nhận được tháng lương đầu tiên trùng hợp với ngày chồng V. đi công tác. Hôm ấy, quan hệ của họ tiến thêm một nấc mới.

Cặp đôi hẹn nhau sau giờ dạy buổi tối sẽ đi uống rượu. Trong cơn ngà ngà say, C. ám chỉ đến việc cùng nhau có một đêm vui vẻ bởi anh ta yêu V. Anh ta muốn nâng niu, yêu thương cô. Cô là người phụ nữ khiến anh ta bị ám ảnh.

V. kể: "Mồm miệng của C. rất dẻo với hàng loạt từ ngữ khiến phụ nữ tan chảy. Trong giây phút đó, không hiểu gì mà tôi đồng ý. Nhân lúc chồng không có ở thành phố này, tôi muốn một lần 'nếm cảm giác lạ'. Sau khi ngà ngà say, hai đứa đưa nhau vào một khách sạn gần đó rồi có một đêm bốc lửa".

C. là trai ngoại quốc, vô cùng mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng biết cách rót mật ngọt vào tai V. bằng những câu ái ân khiến bất cứ ai nghe cũng phải "nóng mặt". Lần đầu tiên trong đời, V. biết thế nào là "lên tiên" đích thực. C. rất tôn trọng V., liên tục hỏi han cảm giác của cô. Anh thoải mái điều chỉnh để V. thích ứng nhất.

Trái với cảm giác chần chừ và hơi tội lỗi lúc đầu, V. như chìm đắm vào "cuộc yêu". Đối diện với sự săn sóc từng chút một của C. cô lại càng so sánh với người chồng không giỏi ăn nói, không biết dùng tiếng Anh để tuôn ra những "lời xấu hổ", kích thích cho cuộc vui.

Có lần thứ nhất thì lần thứ hai, thứ ba cũng vì thế mà thuận lợi tiến hành. Kể cả khi chồng đi công tác về rồi, V. vẫn tìm đủ lý do để "tranh thủ" lao vào cuộc yêu cùng C. Nhiều lần, cô cũng báo đi công tác chỗ nọ, chỗ kia để cùng C. "rong ruổi" khám phá Việt Nam. Và đương nhiên, bất cứ chỗ nào, cả hai cũng có những đêm hoan lạc đáng nhớ.

C. dạy cho V. biết những "thú vui" trong "chuyện trên giường" mà trước đó cô chưa từng được trải qua. Quả thật, "chàng Tây" có tình trường và kinh nghiệm ái ân lão luyện này đã thay đổi hoàn toàn những hiểu biết trong tình ái của V.

Cũng chính vì qua đam mê và ngày càng không dứt nổi C. mà V. đã đồng ý để anh ta chụp hình, quay clip cả hai quan hệ với nhau. V. từ một cô gái thông minh nhưng khi đối mặt với C. lại "mất não", chìm đắm đến không có điểm giới hạn.

C. vay tiền, V. cho. C. muốn về nước thăm gia đình, V. mua vé máy bay hộ, thậm chí cô còn cất công đi mua quà để C. mang về, tặng những người thân trong nhà anh. "Lọt hố" người đàn ông ngoại quốc điển trai, V. đã làm những điều mà ngày xưa cô coi khinh nhất: "lấy tiền để bao trai". Thậm chí C. chẳng mất gì, từ tiền bao cao su, tiền khách sạn hay các chuyến du lịch, V. đều dùng đồng lương của mình để chi tất.

"Không biết được lúc đó tôi nghĩ gì. Tôi đã quên mất mình có chồng, có con và chìm đắm trong chuyện này. Tôi thậm chí ngu tới mức tin vào chuyện anh ta muốn cưới tôi, sẵn sàng làm bố dượng của con trai tôi. Chỉ cần tôi ly hôn là anh ấy sẽ cầu hôn ngay lập tức.

Nhiều lúc tôi oán hận chồng mình, nếu như không phải anh ta xuất hiện sớm, tôi đợi thêm vài năm thì có phải đã gặp được C. trước rồi không. Tôi quay cuồng trong suy nghĩ vô lý đó mà không hề cảm thấy rằng chính bản thân mình tự sa đọa, tự hư hỏng chứ đâu có ai đẩy tôi vào đâu", V. kể.

Sự thật được lật tẩy và gã trai bệnh hoạn mang mác hoàn hảo

Rồi một ngày, cô bạn thân của V. tá hỏa nhắn tin gấp gáp rồi gửi một đoạn clip qua cho cô. V. suýt ngất khi thấy video mình và C. quan hệ đã bị phát tán. Clip quay rõ mặt, từng hình xăm, dây chuyền, vòng đeo tay đều lồ lộ. Bất cứ ai quen biết V. thì chỉ liếc mắt họ đã nhận ra. Có lẽ, tiêu đề clip có xuất hiện tên trung tâm tiếng Anh của V. dạy mà nó trở nên viral, được chia sẻ rầm rộ.

V. hoảng hốt hít thật sâu rồi tiếp tục: "Đến nước này, tôi vẫn lo lắng là điện thoại của C. bị hack chứ không mảy may nghĩ đến chuyện anh ta đăng lên. Tôi đang định gọi điện nhắc nhở C. thì bạn tôi đã gọi qua rồi. Nó thảng thốt bảo rằng tôi làm gì mà dây dưa với một 'thằng checker' chuyên nghiệp thế này. Không chỉ có 1 mà tận 2-3 clip vừa được đăng tải.

Ngay lúc đó, đứa bạn gửi một tài khoản Twitter qua. Tôi run rẩy bấm vào và phát hiện đó là tài khoản của C. Anh ta đăng hàng loạt những clip quan hệ với phụ nữ nhiều nước. Gã đàn ông bệnh hoạn tự nhận bản thân là một người đàn ông hấp dẫn, phụ nữ nào cũng chẳng thể chối từ.

Không chỉ có tôi với mấy clip vừa đăng tải, tôi phát hiện trong đó còn có vài clip của sinh viên trung tâm nữa, vài clip của phụ nữ Việt Nam khác. Bất cứ clip nào đăng lên, anh ta cũng dùng nhiều từ ngữ khoái trá để bình luận như: "Quá dễ cho một đêm nóng bỏng", "Con gái Việt Nam là nhất".

Hóa ra, anh ta thu thập những đoạn clip quan hệ với phụ nữ để đăng lên và coi đó như bộ sưu tập. Thậm chí, anh ta còn đưa ra những câu hỏi như: "Bạn muốn ngày mai tôi sẽ qua đêm cùng ai?". Tài khoản đó của C. có đến hàng chục nghìn người follow. Nỗi sợ hãi, nhục nhã trào dâng. Tôi lao đến trung tâm và lôi anh ta từ phòng học để hỏi cho ra nhẽ.

Gã đàn ông cười như không, thoải mái lên tiếng: 'Em biết rồi à, điều này có gì đâu. Tất cả bọn họ đều muốn dâng hiến cho tôi thôi mà".

V. phát hoảng, chưa bao giờ cô lọ sợ điều gì như thế. Cô hoảng loạn và nghĩ rằng có lẽ chồng mình sẽ biết. Điện thoại đổ chuông, chồng V. gọi nhưng cô không dám nghe. Cô suy sụp, bật khóc ngay cửa trung tâm khiến các đồng nghiệp ngơ ngác.

Tối hôm đó thật sự là một đêm khiến V. muốn tự kết liễu cuộc đời, không chỉ chồng cô biết chuyện mà bố mẹ chồng, em trai cô, bố mẹ cô, đồng nghiệp ở trung tâm cũng biết chuyện. Đoạn clip "nóng" bị lộ đã bị chia sẻ rầm rộ. Hành động nhanh nhất là trung tâm tiếng Anh, ngay lập tức thanh lý hợp đồng với cả V. và gã trai Tây xấu xa.

Bố mẹ V. gọi điện mắng chửi hết lời, mẹ cô khóc ngất phải chuyển lên bệnh viện truyền nước. Và T. - chồng V. hoàn toàn không nhiều lời. Anh lập tức viết đơn ly hôn và đưa con trai về quê, kiên quyết không gặp vợ. Thế giới quanh V. như sụp đổ sau đó.

Cuối cùng, hôn nhân của V. tan vỡ, sự nghiệp cũng tan tành. Bố mẹ cô từ con, bạn bè chê cười, khinh ghét.

"Tôi không hiểu động lực từ đâu mà mình vững vàng được để vượt qua. Thậm chí tôi đã nghĩ đến chuyện tự vẫn. Tôi biết mình hoàn toàn sai. Sau cuối, chính bố mẹ tôi đã mở rộng vòng tay, gọi tôi về nhà. Nhờ gia đình mà tôi mới vực dậy được chính mình.

Kể từ đó, gã trai Tây biến mất khỏi cuộc đời tôi. Sau cùng, tôi cũng chẳng oán hận anh ta bởi suy cho cùng là mình ngu dốt. Hi vọng rằng, câu chuyện của tôi cũng là một lời cảnh báo đến những con người trên bờ vực sa ngã. Đừng phản bội hôn nhân, cái giá phải trả đắt đỏ vô cùng", V. ngậm ngùi.