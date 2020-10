Bước đường sa ngã của nàng mẫu ảnh "lọt hố" gã trai Tây: Vì 30 triệu mà "bán rẻ" thân xác rồi tiêu tan sự nghiệp vì màn đánh ghen tàn độc!

Với một số cô gái Việt, họ luôn tự nhận rằng bản thân hợp với trai Tây hơn trai Việt. Từ phong cách trong cuộc sống, tư tưởng hay suy nghĩ có phần cởi mở... các cô nàng cho rằng đàn ông ngoại quốc sẽ thích hợp với mình hơn.



Yêu và cưới ai đó là tự do của mỗi người. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ cũng chỉ vì "mờ mắt" trong một số khoảnh khắc mà đánh mất chính mình.

Nàng mẫu ảnh nổi danh đầy tham vọng

C. là một nàng mẫu ảnh khá có tiếng cách đây vài năm. C. xinh đẹp, cá tính lại học tập trong một trường nghệ thuật. Ở trường, cô cũng là một nhân vật nổi tiếng, được nhiều anh xếp hàng "xin chết".

Người đưa C. lên được đỉnh cao đó chính là P. - một nhiếp ảnh gia lãng tử, người miền Nam ra Hà Nội lập nghiệp, bạn trai cô. Chính P. cùng những tác phẩm của anh đã khiến C. nổi bật trong làng mẫu ảnh Hà Nội. Không chỉ những shop ruột book lịch chụp lookbook liên tục, cô còn có cơ hội xuất hiện trên sàn catwalk.

Thế nhưng cuối cùng, C. vì những lỗi lầm của mình đã tự tay vứt bỏ sự nghiệp, vứt bỏ cả tình yêu.

Gặp cô trong một quán cà phê, C. vẫn xinh đẹp nhưng lúc kể chuyện mang theo rất nhiều tiếc nuối.

"Hồi ấy, P. rất yêu em. Nói chung tìm được một người đàn ông toàn tâm toàn ý với em như vậy chẳng có gì phải hối hận nữa. Thế nhưng, chẳng hiểu sao em lại có thể tự gây ra lỗi lầm như vậy. Em phản bội anh ấy và bị tung hê mọi chuyện lên. Bố mẹ em biết, bố mẹ anh ấy biết. Em như bị cả thế giới quay lưng", C. ngậm ngùi.

C. sinh ra trong một gia đình ở nông thôn với 5 anh chị em trong nhà. Cô là em út. Các anh chị cô đều đã lập gia đình. Lớn lên ở thôn quê, chứng kiến cuộc sống khổ sở của bố mẹ và anh chị, cô luôn khao khát đổi đời. Cũng may, trời phú cho C. vóc dáng cao ráo và gương mặt tuyệt đẹp. Nó như một tờ giấy thông hành giúp C. tự kiếm tiền bằng ánh mắt, nụ cười và các tấm hình lookbook.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi C. đã trở thành một cái tên nổi bật. Cô gái xinh đẹp, đáng yêu và diễn xuất thần trước ống kính có rất nhiều người hâm mộ. P. vẫn chỉ là chàng nhiếp ảnh gia lãng tử, mê mẩn chuyện chụp ảnh, tráng phim cùng những chuyến đi lên miền Tây Bắc "săn" cái đẹp.

Càng ngày, C. càng cảm thấy P. không hợp với mình. Đơn giản nhất từ chuyện kinh tế, anh thua kém nhiều người khác xuất hiện bên C. Trong những ngày đó, C. đã quên ai là người tạo cơ hội cho mình làm mẫu, ai chụp cho cô những bộ ảnh nghệ thuật để giúp tên tuổi của cô đi lên. Cô chỉ nhận thấy một điều rằng, P. ngoài sự lãng tử, vẻ đẹp trai thì hoàn toàn thua xa những người đàn ông khác muốn tán tỉnh mình.

C. kể lại: "Có lẽ ngay từ đầu em là đứa con gái hư hỏng, tham lam vô độ. Em yêu P. 2 năm và bắt đầu cảm thấy chán ngán. Nói em không so sánh với người khác là không phải. Lúc nào em cũng cảm thấy mình quá thiệt thòi khi yêu anh ấy. Nhiều đứa bạn em, không danh tiếng bằng, follow trên mạng xã hội thua xa em nhưng chúng nó có anh này, anh kia. Còn em, tài sản lớn nhất của P. chỉ là máy ảnh. Những điều đó khiến em u uất, bực bội và thật sự lúc nào cũng nung nấu ý định 'đá' anh ấy".

Yêu P. hai năm, C. cũng được gặp bố mẹ P. qua video call. Anh hoàn toàn nghiêm túc với cô và sẵn sàng hỏi cưới C. khi cô muốn. Thế nhưng chính C. đã khiến cho giấc mơ lên xe hoa ấy chẳng bao giờ tồn tại nữa bằng cú sa chân không có chỗ quay đầu.

Chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất và sự sa ngã khó tin

C. dằn vặt giữa chuyện tiếp tục gắn bó với P. hoặc đi theo tiếng gọi của một người đàn ông khác giàu có hơn. Tuy nhiên cô cũng chưa tìm được mối nào "ngon thật sự". Bởi vậy, cô và P. thường xuyên xảy ra cãi vã. C. muốn P. bằng cách nào đó trở nên giàu có. Lần nào cũng thế, P. đều im lặng khiến cho cơn giận của C. lên đến đỉnh điểm.

"Em nhớ đó là một buổi tối vào tháng 10/2016. Em cãi nhau với P. một trận rất to nên buồn phiền lên bar ngồi. Em vẫn thường đến quán bar nho nhỏ đó uống rượu. Hôm đấy quán vắng khách. Lúc sau có một người đàn ông ngoại quốc tiến đến. Cũng may vốn tiếng Anh khá ổn của em đã có đất 'dụng võ'. Bọn em nói chuyện với nhau. Anh ta tên J. đến từ Mỹ, 32 tuổi, đang làm việc trong một công ty truyền thông ở Việt Nam.

Người đàn ông đó liên tục khen em bằng đủ loại từ ngữ. Khen từ nhan sắc, vóc dáng cho đến giọng nói. Quả thật, em cũng thấy anh ta đẹp trai nên thoải mái tiếp chuyện. Sau đó chuyện gì đến cũng đến, chẳng biết có phải do rượu không mà em lại để yên khi anh ấy hôn lên môi.

Lúc đó, J. thì thầm vào tai em: 'Đến chỗ anh nhé'. Khi ấy, em thấy J. dùng điện thoại Iphone 7 Plus vừa mới ra chưa đầy nửa tháng. Chẳng hiểu sao em nhìn chằm chằm vào nó rồi đề nghị: 'Cho em chiếc này, anh muốn gì cũng được'. Anh ta gật đầu, trao nó luôn vào tay em. Bọn em đi đến một khách sạn gần đó và có một đêm say đắm', C. kể.

J. chính là người đàn ông thứ hai của C. sau P. Ngay khi mọi chuyện xong xuôi, cô vẫn bàng hoàng vì bản thân đã mạnh dạn trao thân cho người đàn ông mới gặp chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Khác với sự nâng niu của P. dành cho cô mỗi lúc "lâm trận", J. lại mạnh mẽ như mãnh hổ khiến cho cô gái trẻ tuổi hoàn toàn bất ngờ.

C. nhớ lại: "Lúc đó cái điện thoại có giá bán gần 30 triệu đồng. Em biết thông tin đó vì cô bạn thân em được bạn trai bay sang tận Singapore để chờ mua tặng, khi hỏi giá thì nó bảo những chiếc đầu tiên mang về Việt Nam sẽ có giá như thế.

Em không ham hố gì chiếc Iphone đó nhưng cảm thấy tủi thân. P. chưa bao giờ làm điều gì đặc biệt, bất ngờ và mất công mất sức như vậy cho em. Trong lúc ăn cơm, em lật lại vấn đề này và hai đứa cãi nhau nên em mới bỏ ra ngoài uống rượu. Bởi vậy lúc thấy J. có nó, em giở giọng trẻ con, đòi hỏi như trút giận.

Lúc đó em không nghèo. Em hoàn toàn có thể vung tiền mua chiếc điện thoại với số tiền đó nhưng em uất ức và gợi lên tâm lý so sánh, trách móc. Có lẽ lúc đó sự ghen tị, tức tối đã khiến em sa đọa, sẵn sàng qua đêm với người ta để đổi lấy một chiếc Iphone mới. Nó như một cuộc 'bán lỗ' thân xác mà đến sau này em mới biết đường hối hận".

Sau đêm đó, C. không cắt đứt với J. Trái lại, khi P. bận rộn với các dự án về ảnh của mình, cô cùng J. công khai đi khắp nơi. Những cuộc hẹn vội vàng, những cái hôn công khai và ngay cả những đêm "làm tình" đầy sức hút cũng gã "trai Tây" đã khiến C. bị mê đắm.

Bố mẹ C. cũng biết P., anh đã từng đưa C. về quê khi bà ngoại cô qua đời. Cả nhà cô ai cũng quý anh, chàng trai thành phố mà nhiệt tình.

Thế nhưng bây giờ, sức hút của "trai Tây" với C. quá lớn. Cô như trầm luân trong chuyện tình này. C. ý thức được mình đang "bắt cá hai tay" nhưng bản thân lại khăng khăng với quan điểm "chưa cưới nhau thì vẫn là gái độc thân. Đã độc thân thì yêu ai chẳng được".

Cũng bởi vì sự mù quáng đó mà sau này, khi nghe J. tiết lộ trong suốt 2 năm ở Việt Nam, anh ta từng "có quan hệ" với 20 cô gái C. cũng cho đó là điều bình thường.

"Thật sự em vẫn biết rằng mình và J. sẽ chẳng có tương lai, không xác định trước sau gì cả. Tuy nhiên sức hút của anh ta quá lớn. Từ cách nói chuyện, những lời anh ta nói ra, các câu chuyện về đất nước anh ta sống hay cách 'làm tình' mãnh liệt.

Tất cả những điều đó đều khiến em chẳng dứt nổi. Anh ta nói với em rằng, khi nào về nước sẽ khoe với bạn bè rằng từng 'ngủ' với một cô gái Việt quá tuyệt vời đó chính là em. Chẳng hiểu em ngu ngốc thế nào lại cho đó là một lời khen, trầm luân với nó".

P. nhận ra những sự thay đổi của bạn gái. Anh đã từng có một cuộc nói chuyện với C. hỏi cô gần đây có vấn đề gì. Tuy nhiên, C. càng cho rằng P. soi mói quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của cô.

"Anh có gì lo toan được cho tôi mà phải hỏi nhiều? Tôi mới chỉ là bạn gái, chưa phải vợ anh', em đã gào vào mặt anh ấy như thế rồi chạy đi tìm J. Đêm đó, bọn em đã 'làm' từ sofa cho đến phòng tắm khách sạn thuê vội trên phố Hàng Bông.

Và điều ngu ngốc nhất đã diễn ra, em thoải mái cho anh ta chụp hình, quay phim trong tình trạng chẳng một mảnh vải che thân. Cả lúc 'làm tình', anh ấy cũng xin phép quay lại clip. Có lẽ vì bấn loạn và buồn bực với P. nên em đồng ý, mặc sức để J. làm gì thì làm. Em đã nghĩ đến chuyện chia tay P. anh ta chẳng cho em được bất cứ cái gì cả", C. kể.

Màn đánh ghen tàn độc của chính thất

Khi đang nằm cạnh nhau sau trận mây mưa, C. hỏi J. về chuyện có thể làm bạn trai chính thức của mình được không. Cô sẽ chia tay người yêu mình vì quá thất vọng, mệt mỏi với anh ta. J. lảng tránh và liên tục vỗ về C. và đưa ra vài lí do để cô quên luôn đề nghị đó. Đến nước này, C. vẫn ngây thơ mà tin rằng có lẽ văn hóa bên Tây người ta không muốn gắn bó với ai đó bằng một mối quan hệ rõ ràng.

Thế nhưng, khi C. còn chưa kịp chủ động chia tay P, chưa thôi những mơ mộng về chuyện có một anh bạn trai ngoại quốc thì cô bị đánh ghen. Một buổi trưa, cô đang chụp lookbook tại studio lớn trên phố Xã Đàn thì có một người phụ nữ tiến vào. Theo sau là vài người đàn ông bặm trợn.

Cô ta lao đến C. chẳng nói nhiều mà liên tục lấy tay giật tóc, đánh đập cô một cách công khai. Những người chứng kiến chẳng ai dám làm gì, từ photographer, chị makeup cho đến người của shop thời trang chết điếng chứng kiến mọi việc.

Sự xuất hiện của vài gã bặm trợn đi kèm khiến họ chẳng dám tiến lên ngăn cản. C. bị người phụ nữ kia đánh đập, lăng mạ. Cô liên tục xin tha và cho rằng chị ta nhầm lẫn. Người phụ nữ ngay lập tức mở túi xách, vứt ra đất 1 tập ảnh cô đang ôm hôn J. thắm thiết. Vài tấm khác là ảnh cô và J. trên giường tại khách sạn. Thậm chí còn có hình cắt ra từ clip "nóng" của cả hai.

Từ những tiếng chửi bới, C. mới biết J. hóa ra đã có vợ. Vợ anh ta về quê ngoại ở một tỉnh miền núi sinh em bé, J. ở lại Hà Nội và nhanh chóng bắt cặp được với C. Người phụ nữ đa nghi kia thuê thám tử điều tra và nắm trong tay tất tần tật thông tin về C. Chị ta muốn "tiệt đường làm ăn" của C. ở đất Hà Nội nên muốn làm to chuyện này. Đồ đạc, phông nền trong studio bị đập tơi tả.

"Tốn kém bao nhiêu, liệt kê ra đó rồi chị đền", chị ta quay sang ekip chụp hình nói rồi liên tục đấm đá, đạp thẳng vào C. mặc cô kêu la và van xin rằng mình không biết J. đã có vợ.

"Em cũng chỉ là nạn nhân, lúc đó em không biết anh ta đã có vợ thật. Nếu biết em không bao giờ dám làm. Em dù có thế nào đi chăng nữa cũng chẳng dám chen chân vào gia đình người ta. Người phụ nữ đó không buông tha cho em, hình ảnh em bị đánh ghen được lan truyền. Người ta nhận ra em, cô mẫu ảnh khá có tiếng. Các studio và nhãn hàng hủy luôn hợp đồng với em, chẳng một nơi nào thuê em nữa. Tài khoản mạng xã hội của em bị tấn công nặng nề vì hàng loạt lời chửi bới, ném đá. Em như bị cả thế giới quay lưng".

P. biết chuyện chạy đến tìm C. nhưng cô không dám gặp. Cô nhắn tin kể rõ tất cả với P. và nói lời chia tay. Không thể gặp được C. chỉ nửa tháng sau P. cũng bay về Sài Gòn. Trước khi đi, anh gửi lại cho C. một hộp quà trong đó có bức thư cùng chiếc máy ảnh anh yêu thích nhất. Tuy nhiên, sau đó C. chỉ giữ lại thư, gửi lại món quà vào Sài Gòn cho P. vì cảm thấy mình không xứng đáng với bất cứ thứ gì từ anh.

Sự việc của C. là một "cú phốt" quá lớn và không gì "tẩy trắng" nổi. Cô không thể tiếp tục làm mẫu ảnh, phải về quê lánh nạn. J. biến mất khỏi cuộc đời C. kể từ ngày sự việc ấy nổ ra. Anh ta như chưa từng xuất hiện.

Đến bây giờ, sau 4 năm, C. đã bình tâm hơn. Cô mở một shop thời trang ở quê nhà và buôn bán. C. đã từng có một tương lai thật rộng mở, công việc đáng mơ ước nhưng chỉ vì "cú sa chân" mà tất cả tan thành bọt biển.

30 triệu để bắt đầu sai lầm lớn nhất đời người - cái giá đó quá rẻ mạt cho sự đánh đổi thân xác của nữ mẫu ảnh xinh đẹp.