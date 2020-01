Bùng nổ khoảnh khắc "Tứ đại mỹ nhân" trên sân khấu, đáng chú ý là Dương Mịch chủ động nắm tay Lưu Diệc Phi

Đêm hội Weibo năm nay vừa diễn ra vào tối 11/1 với sự góp mặt của dàn sao Hoa ngữ đình đám. Từ Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Angelababy, Từ Trang, Đặng Siêu cho đến Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Trịnh Sảng, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lý Hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ đều lần lượt góp mặt.

Ở giải thưởng Nữ thần của năm, 4 người đẹp gồm Dương Mịch - Lưu Diệc Phi - Angelababy - Đồng Lệ Á cùng hãnh diện bước ra sân khấu nhận giải. Khi đặt trong 1 khung hình, Dương Mịch - Lưu Diệc Phi - Angelababy - Đồng Lệ Á cùng khoe nhan sắc rạng ngời mỗi người một vẻ.

Tuy nhiên, đáng chú ý là khi bước đi, Lưu Diệc Phi - Đồng Lệ Á - Angelababy cùng nắm tay dìu đỡ nhau. Thấy thế, Dương Mịch (đi ngoài cùng góc bên trái) cũng chủ động đưa tay ra nắm lấy tay của Lưu Diệc Phi. Dù khoảnh khắc này chỉ thoáng qua nhưng với người hâm mộ, không thể nào qua mắt được.

Dương Mịch chủ động nắm tay của Lưu Diệc Phi ở Đêm hội Weibo/

Hiện tại, Lưu Diệc Phi đang thu hút nhiều sự quan tâm vì bộ phim Mulan - Hoa Mộc Lan do cô đóng chính sẽ ra mắt vào mùa hè này. Mulan - Hoa Mộc Lan là dự án live-action mới nhất của Disney. Mulan được kỳ vọng sẽ thắng đậm doanh thu giống như những dự án trước đó là Cinderella và Beauty and the Beast. Hoa Mộc Lan bấm máy vào khoảng tháng 7/2018 và dự kiến ra mắt vào đầu năm 2020.

Dương Mịch - Angelababy - Lưu Diệc Phi - Đồng Lệ Á.

Nội dung phim xoay quanh cuộc đời nhân vật nữ chính Hoa Mộc Lan - người con gái tài giỏi, hiếu thảo và tính cách cũng cực kỳ mạnh mẽ. Về sau, Hoa Mộc Lan nảy sinh tình cảm với chủ tướng của mình. Ngoài Lưu Diệc Phi và Yoson An, bộ phim còn có sự góp mặt của Chân Tử Đan, Củng Lợi, Lý Liên Kiệt.

Dương Mịch.

Lưu Diệc Phi.

Tuy phim chưa phát sóng nhưng Lưu Diệc Phi đã nhận phải hàng tá ý kiến trái chiều vì diễn xuất đơ cứng không thuyết phục.