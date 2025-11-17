Bùn nhão tràn khắp đường, hàng loạt xe máy ngã sõng soài ở Hà Nội Viên Minh - Minh Đức/VTC News, 07:16 17/11/2025 Chia sẻ Thích0 Tối 16/11, bùn nhão từ xe chở vật liệu vương vãi trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) khiến nhiều người đi đường trượt ngã, xe chết máy, quần áo lấm bùn. Ô tô bất ngờ tăng tốc, "gác" lên xe chạy cùng chiều trên đường Hà Nội: 3 giây thất kinh Quái xế kẹp 4, bốc đầu, rú ga kinh hãi trên phố Hà Nội giữa đêm khuya Công an Hà Nội thông báo quan trọng liên quan đến đăng ký xe, GPLX của tất cả người dân Tối muộn 16/11, tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), nhiều người đi đường gặp sự cố khi bùn nhão vương vãi trên mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự việc xảy ra khoảng 22h cùng ngày, trong điều kiện trời tối, tầm nhìn hạn chế, làm nhiều người đi xe máy trượt ngã, quần áo, xe cộ lấm lem bùn đất. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, bùn nhão lan rộng trên đoạn đường dài khoảng 15m, được cho là từ một xe bồn chở vật liệu xây dựng. Một số người đi qua khu vực này ngã sõng soài, trong đó có những người bị bùn bắn trực tiếp vào người, kính mắt, làm mất thăng bằng và ngã xuống đường. Nhiều xe máy không thể khởi động sau tai nạn, khiến việc di chuyển của người dân bị ảnh hưởng. Anh C., một shipper có mặt tại hiện trường, kể lại: “Tôi đang giao hàng trên đường Tôn Đức Thắng thì thấy xe bồn chở bùn rẽ vào phố Nguyễn Thái Học. Bất ngờ, bùn từ xe bắn ra phía sau, trúng kính mắt tôi, khiến tôi ngã xuống đường. Xe máy không thể đề, công việc hoàn toàn bị gián đoạn”. "Tôi chạy phía sau xe bồn đó và thấy bùn trong thùng có vẻ bất thường. Vừa vượt lên, tôi nghe tiếng người bạn ngã xuống, bị bùn phủ kín người. Rất may, bạn tôi chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng tay chân đau và mắt đỏ”, anh Việt (ở Định Công) chia sẻ. Chị T. (28 tuổi, ở Cầu Giấy) cùng bạn bị trượt ngã, quần áo và xe máy dính đầy bùn. Bùn nhão phủ khắp mặt đường, có màu nâu sẫm, trải dài gần như toàn bộ đoạn gần ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học. Khi đi qua, bánh xe lún vào bùn, dễ trượt ngã, đặc biệt là trong điều kiện trời tối. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám cùng cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 3, Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, lấy lời khai các nạn nhân, đồng thời phối hợp dọn dẹp bùn đất, giúp người dân đi lại an toàn. Theo VTC News Copy link 11/17/2025 06:36 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/bun-nhao-tran-khap-duong-hang-loat-xe-may-nga-song-soai-o-ha-noi-ar987601.html Mưa xối xả gây sạt lở ở miền núi TP Huế, xe máy bị cuốn trôi Chia sẻ Thích0 bùn nhão trên đường tin nóng mỗi ngày