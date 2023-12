Bulldog - mũ bảo hiểm cổ điển hàng đầu Việt Nam lên sóng Shark Tank

Ra đời vào năm 2014 và cho đến thời điểm hiện tại, Bulldog là thương hiệu mũ bảo hiểm CỔ ĐIỂN đứng đầu trên thị trường Việt Nam và tự hào trở thành một chiếc hiệu "được thương" trong lòng người tiêu dùng. Trong tập phát sóng vừa qua, Nhà sáng lập thương hiệu Bulldog đã có màn săn "cá mập" vô cùng gay cấn và thuyết phục, thành công kêu gọi số vốn 10 tỷ đồng cho 15% cổ phần từ Shark Hùng Anh.

Được phát triển bởi một team cuồng chủ nghĩa minimalism, từng sản phẩm của Bulldog khoác lên lớp áo màu pastel nhã nhặn mà không hề nhàm chán. Để có được vị trí vững vàng trong trái tim của người tiêu dùng ngày hôm nay, ít ai biết Co-Founder Bulldog - chị Nguyễn Xuân Trang đã từng bị mỉa mai vì "bỏ công việc ngàn đô bán cái thứ không ai thèm"!

Khởi nghiệp từ shop mũ nhỏ trong con hẻm quận 10

10 năm về trước, Founder Nguyễn Xuân Trang từ bỏ công việc ổn định để mở một tiệm mũ bảo hiểm be bé trong con hẻm nhỏ đường 3/2 quận 10. Thời đó, một chiếc mũ bảo hiểm trên thị trường giá trung bình chỉ 80 nghìn đồng, nhưng shop mũ của chị Trang lại toàn nón tiền triệu với những sản phẩm đạt chuẩn thế giới để đảm bảo an toàn cho người đội.

Còn với Co-Founder Lê Tuấn Anh, anh đã có 13 năm làm việc trong ngành mũ bảo hiểm và nhận ra mũ bảo hiểm ở Việt Nam quá khác so với những nước bạn xung quanh. Năm 2022, tại Việt Nam cứ 100 vụ tai nạn có đến 55 người tử vong. So sánh với nước bạn Thái Lan, số vụ tai nạn nhiều hơn, nhưng tỷ lệ này chỉ có 17/100, ít hơn 3 lần so với Việt Nam.

Anh Tuấn Anh nhận ra nguyên nhân chính ngoài ý thức tham gia giao thông, còn có cả chất lượng mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ. Thấy được tiềm năng thị trường, anh Tuấn Anh đã quyết định khởi nghiệp cùng người bạn thân của mình - chị Xuân Trang.

Trong thời gian làm nghề nón, anh chị luôn khao khát đến chuyện sở hữu một thương hiệu mũ bảo hiểm độc đáo mang chất riêng, phải đạt chuẩn quốc tế và do chính tay người Việt làm và xuất khẩu đi khắp năm châu. Nói là làm, năm 2014 nhãn hiệu Bulldog được cấp bằng sở hữu trí tuệ độc quyền nhãn hiệu tại Việt Nam. Năm 2023 thương hiệu Bulldog đăng ký sở hữu trí tuệ tại nhiều quốc gia có lưu lượng xe máy thuộc top thế giới.

"Có Gu" là tính từ chính xác nhất để mô tả khách hàng của Bulldog!

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng đã và đang sử dụng Bulldog trong đời sống hằng ngày. Bulldog còn được ưu ái xuất hiện cùng nữ ca sĩ Hiền Hồ trong 2 MV "Phóng xe đêm" và "Khóc ở trong Club" cũng như đồng hành trong các bộ phim, MV, bộ ảnh cưới của nhiều người nổi tiếng khác.

Đánh bay định kiến mũ bảo hiểm trông như "nồi cơm điện" thô kệch, Bulldog là sản phẩm hoàn thiện "outfit of the day" của người đội. Nhiều khách hàng chia sẻ, sản phẩm của Bulldog giúp họ tự tin và cảm thấy mình đẹp hơn, tỏa sáng hơn khi di chuyển trên đường phố. Những ai đội Bulldog được khẳng định là người có gu, có con mắt thẩm mỹ cao.

Người "Có Gu" có thể không lựa chọn Bulldog, nhưng đã chọn Bulldog chắc chắn là Người "Có Gu"!

Hình tượng chó Bull chất lừ nhưng không kém phần dễ thương xuất hiện trên logo Bulldog vô cùng thiện cảm với hầu hết những ai tiếp xúc với sản phẩm, ngay cả khi họ không phải là một "con Sen" yêu thú cưng chính hiệu.

Bulldog còn sở hữu kiểu dáng và chất liệu sang trọng, bền đẹp với lớp lót nón mang sắc nâu retro cổ điển, nước sơn mũ sáng đẹp, cứng cáp và bền bỉ với tông màu pastel tối giản, nịnh mắt. Nắm bắt insight sợ bị trộm, mất nón, Bulldog được trang bị thêm một lỗ bên hông nón để gắn khóa chống trộm với thiết kế tối giản, dễ dàng mang theo bên người.

Bulldog chỉn chu đến cả phần Packaging sản phẩm. Hộp đựng được thiết kế như hộp quà mang thông điệp "Save Gift - Keep Love". Đó là lời nhắn nhủ yêu thương và mong muốn người đội luôn an toàn từ Bulldog.

Một chiếc mũ bảo hiểm, không thể không nhắc đến An Toàn!

Không như các loại mũ bảo hiểm phổ thông trên thị trường được sản xuất bằng nhựa ABS pha trộn và tái chế, Bulldog Helmets sở hữu đầy đủ 3 loại chất liệu tạo nên độ an toàn cao đạt chuẩn an toàn thế giới, đó là nhựa ABS nguyên sinh, sợi thủy tinh và sợi Carbon.

Bulldog lựa chọn phần mút xốp EPS có độ nén cao, giúp hấp thu xung động tốt, giúp giảm tác động lên vỏ não, hạn chế tối đa chấn thương khi xảy ra va đập. Ngoài ra, các bộ phận khác của mũ cũng vô cùng bền chắc. Mỗi sản phẩm Bulldog được bảo hành chính hãng đến 2 năm.

Bulldog được phát triển theo tác phong của những người cuồng si phong cách tối giản, thích sự ôn hòa và từ tốn. Không dồn dập, không vội vã chợt sáng chợt tàn, Bulldog cứ bình tĩnh mà lấp lánh trong trái tim của những người yêu thích phong cách cổ điển, yêu thích sự giản dị độc nhất khó mà nhầm lẫn với các sản phẩm ngoài kia. Hy vọng mỗi chiếc mũ Bulldog được bán ra đều mang sứ mệnh bảo vệ chủ nhân của nó trên mọi nẻo đường gần xa.