Buffett đã làm gì để con cái ngoài 20 tuổi mới biết nhà mình giàu? Không phô trương tài sản, bảo con đến ngân hàng thay vì vay tiền bố, đặc biệt là muốn có tiền phải làm điều này

Warren Buffett là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của tỷ phú đầu tư này tăng 7,2% từ đầu năm 2022, lên 116,7 tỷ USD nhờ cổ phiếu của Berkshire Hathaway tăng giá. Việc này giúp ông lần đầu tiên trong năm nay leo lên vị trí thứ 5 danh sách người giàu nhất thế giới.

Có cha là một tỷ phú giàu có, nhiều người cho rằng các con của ông trùm truyền thông sẽ "sướng từ trong trứng", "ngậm thìa vàng". Thế nhưng thực chất, họ lại có một cuộc sống bình dị đáng ngạc nhiên như những đứa trẻ bình thường khác mà không hề hay biết cha của mình là một người giàu có.

Gia đình tỷ phú Warren Buffett sống giản dị, tiết kiệm dù sở hữu gia tài tỉ đô. Ảnh: Internet

Dù bận rộn trong những thương vụ bạc tỷ nhưng Warren Buffett không hề lơ là việc giáo dục con cái. Ông không muốn con có tư tưởng con nhà giàu, đặc biệt là chuyện tiền bạc nên đã không phô trương tài sản và để các con lớn lên bình đẳng như những đứa trẻ khác.

Ba người con của Warren Buffett là Susan Alice, Howard Granham và Peter được sinh ra và lớn lên trong căn nhà mà vị tỉ phú mua từ năm 1958. Những đứa trẻ học trường công và đến trường bằng xe buýt. Thậm chí, họ cũng phải vất vả đi làm thêm vào mùa hè để kiếm thêm tiền tiêu vặt hằng ngày.

"Chúng tôi sống ở một nơi mà những người hàng xóm kiếm được khoảng 75.000 USD/năm. Vì vậy, con tôi không bao giờ nghĩ rằng gia đình mình có khoảng cách về kinh tế", Giám đốc tập đoàn Berkshire Hathaway cho hay.

Bà Susan Alice Buffett và người cha tỷ phú. Ảnh: Internet

Con gái cả Susan cho hay cô chỉ biết cha nổi tiếng và có khối tài sản khổng lồ khi đã hơn 20 tuổi. Chia sẻ với Business Insider, cô cho biết quãng thời gian mà cả gia đình sống trong căn nhà ở Omaha (Nebraska, Mỹ) là "chẳng có gì đặc biệt":

"Tôi không nhận thức gì về mức độ giàu có của cha mình mãi đến khi tốt nghiệp trung học và rời nhà tự lập một thời gian dài. Tôi tình cờ đọc được một bài báo trên Wall Street Journal năm 22 hay 23 tuổi gì đó. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác: Ra là mình còn nhiều chuyện chưa biết về chính gia đình mình."

Một lần, khi cô ngỏ ý vay 41.000 USD để cải tạo nhà bếp sau khi sinh con, cha cô - ông trùm đầu tư đã từ chối thẳng thừng và nói rằng: "Đừng vay tiền của cha mà hãy đến ngân hàng như bao người khác". Vì không hề được cha giúp đỡ về vấn đề tiền bạc nên cô đinh ninh ông chỉ là người bình thường.



Suốt thời thơ ấu, Susan luôn nghĩ cha là một "chuyên gia phân tích an ninh" kiểm tra hệ thống cảnh báo ở các tòa nhà: "Ông ấy đến văn phòng mỗi ngày, rồi về nhà và ăn tối. Sau đó, ông lên gác và đọc sách báo suốt cả tối. Nhưng ông ấy vẫn ở nhà, và chúng tôi sống như tất cả mọi người vậy, chẳng có gì quá đặc biệt. Giờ cha tôi vẫn sống trong căn nhà đó mà."

Ba người con của tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: Internet

Cậu con trai út của Warren Buffett là Peter biết được mình là con trai tỷ phú khi đã 25 tuổi. Kể lại câu chuyện của mình trên Business Inside, Peter cho biết: "Chúng tôi lớn lên mà không biết cha mình làm gì, điều đó khá bí ẩn... Tôi nhận ra một cách từ từ. Lúc đó tôi khoảng 25 tuổi. Sự thực là nhà chúng tôi không có quá nhiều của cải".

Khi biết được sự thật, anh đã rất tức giận bởi khi còn trẻ, anh đã từng hỏi vay tiền bố để làm dự án âm nhạc của mình nhưng cuối cùng anh chỉ nhận được một câu trả lời dứt khoát và lạnh lùng như mọi khi: “Không”. Sau đó, anh đã không liên lạc với bố mình trong một thời gian. Vậy nhưng sau này, anh phải cảm ơn hành động của cha, vì nhờ vào sự tức giận này mà Peter đã có động lực, cố gắng nhiều hơn để thành công với dự án của mình.

Là một người cha, Warren Buffett áp dụng phương pháp để các con thất bại và thành công một cách tự nhiên mà không can thiệp quá nhiều. Tỷ phú này từng tuyên bố trên The New York Times rằng: "Tôi không tin vào triều đại giàu có theo kiểu cha truyền con nối". Ông coi việc những người giàu từ tiền bạc của cha mẹ là những người quá may mắn, điều đó không công bằng và từng nói với một người con trai của mình rằng: "Cha tin con vì con là con trai của ta, con sẽ thành công mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai".

Cũng với nguyên tắc dạy con đó, Warren Buffett luôn để các con tự nỗ lực, đứng trên đôi chân của mình. 90.000 USD là tài sản thừa kế duy nhất mà ba người con của Warren Buffet nhận được từ người cha tỷ phú của mình. Nhưng bù lại, họ được ông trao số tiền mặt rất lớn (khoảng một tỷ USD) để làm công việc từ thiện. Mỗi người hiện đều quản lý những quỹ riêng.

Có thể nói với cách giáo dục của mình, ở tuổi xế chiều, tỷ phú này hoàn toàn có thể mỉm cười vì thành công của các con mình: Susan hiện là Chủ tịch của Quỹ Sherwood, chuyên về giáo dục và xóa đói giảm nghèo; Howard Buffett là Chủ tịch điều hành của Quỹ Howard G. Buffett, một tổ chức đầu tư vào an ninh lương thực toàn cầu và giảm thiểu xung đột; Peter là một nhạc sĩ chuyên sản xuất phim, và đồng chủ tịch của NoVo Foundation, tổ chức hỗ trợ các cô gái vị thành niên, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và hỗ trợ các cộng đồng bản địa ở Bắc Mỹ.



Những thành công mà họ có được ngày hôm nay đều là do bản thân tự nỗ lực. Chia sẻ trên Heraldtribune, Peter nói: "Tôi đã sống một cuộc đời phi thường, không phải vì tiền của cha tôi mà vì cách sống mẫu mực của ông đã ảnh hưởng tới tôi rất nhiều. Không một phút nào tôi chọn tiền bạc trong những trải nghiệm và bài học tôi có. Cuộc sống của tôi phong phú hơn rất nhiều. Các anh chị của tôi chắc cũng vậy".

