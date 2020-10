Bức tường giống hệt hoàng cung xứ kim chi nằm giữa lòng Hà Nội được mọi người hào hứng tìm tới check in khi vẫn chưa thể đến Hàn Quốc

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hết năm 2020, nhưng đến giờ phút này thì rất nhiều chị em cảm thấy buồn chán bởi chưa kịp xách vali đi du lịch xa. Ai may mắn được đi đây đó trong nước trước khi đợt dịch lần 2 quay trở lại thì đều mong ước được tiếp tục "bay nhảy", ở nhà quá lâu cảm thấy cuồng chân quá rồi!

Cũng bởi dịch Covid nên vô số chị em đành tiếc nuối bỏ lại giấc mơ đi du lịch nước ngoài, ngồi nhà ngắm cảnh thế giới qua... Facebook. Đặc biệt, nhiều người đã lên sẵn kế hoạch đi Nhật Bản ngắm hoa mùa xuân, đi Bali tắm nắng mùa hè, hoặc đi Hàn Quốc ngắm lá mùa thu... mua cả vé máy bay và book xong chỗ ở rồi nhưng đều phải gác lại vì dịch.

Nếu như chưa có cơ hội sang Hàn tận hưởng đồ ngon cảnh đẹp và ngắm các oppa đi lại như nam thần trên phố, các nàng có thể tìm đến một địa chỉ đang cực hot ở Hà Nội, thu hút vô số bạn trẻ đến check in thời gian gần đây. Đó là bức tường được giới trẻ đặt tên "bức tường Hàn Quốc", thuộc đại sứ quán Hàn Quốc ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

(Ảnh: Heykorean)



Bức tường đang nổi đình đám trên mạng xã hội.

Tò mò vì không biết thực tế "bức tường Hàn Quốc" có đẹp như ảnh dân tình khoe trên mạng xã hội hay không, chị Huyền Trang - một bà mẹ trẻ đam mê xê dịch ở Hà Nội đã dành một buổi sáng cuối tuần để lặn lội từ quận Hai Bà Trưng sang quận Bắc Từ Liêm và chụp vài tấm hình ở đây. Tuy địa chỉ này khá xa nội thành, nhưng khi đã được tận mắt trông thấy "bức tường Hàn Quốc" thì Huyền Trang cũng trầm trồ thích thú như mọi người vì khung cảnh lãng mạn xanh mướt ở đây rất bõ công đi lại.

Chị Huyền Trang chia sẻ kinh nghiệm ghé thăm địa danh sống ảo mới toanh này: "Lúc chuẩn bị đi thì chỗ nhà mình mây đen như sắp mưa lớn, mình cảm thấy hơi lo lắng, sợ là đến nơi sẽ không có ảnh đẹp mang về. Nhưng may quá, đến khu vực gần đại sứ quán Hàn Quốc thì nắng to, cuối cùng thì mẹ bỉm sữa như mình cũng thu được cả đống ảnh đẹp để check in trên Facebook cho hợp trend.

Mình đã tham khảo trước các góc ảnh mà nhiều bạn đến chụp trước rồi, nên quyết định chọn một bộ quần áo để ăn gian chiều cao và nổi bật một tí, bởi bức tường có tông màu khá trầm rồi. Xung quanh thoáng đãng nên chụp ảnh rất thích, lại vắng vẻ nữa, không bị đông đúc bon chen như mình lo lúc đầu".



Bà mẹ trẻ tiết lộ chị cũng đã từng ghé thăm Hàn Quốc tận 5 lần, chị rất thích văn hóa, lối sống, ẩm thực và cả kiến trúc ở xứ củ sâm. Chưa bao giờ chị cảm thấy chán khi đi du lịch Hàn Quốc, nên khi ghé thăm bức tường đang hot ở đại sứ quán Hàn tại Việt Nam, chị rất ngạc nhiên và vui mừng khi địa điểm này giống hệt làng cổ Hanok Bukchon ở Seoul.

Những viên gạch màu xanh đậm xen kẽ hoa văn đỏ trắng đặc trưng, thêm mái ngói giống hệt như cung điện trong phim cổ trang Hàn mà hội chị em mê mẩn, bức tường bao quanh đại sứ quán trên đường Đỗ Nhuận quả thực mang vẻ đẹp ấn tượng vô cùng. Chỉ cần đứng từ xa ngắm hàng cây đang thay lá vàng trên vỉa hè rộng rãi cạnh đại sứ quán, cảm giác như lạc vào không gian ở chính xứ sở kim chi!

(Ảnh: @ngoctunny)

Nhìn dân tình thi nhau khoe ảnh đẹp ở khu vực này, các thành viên mạng cảm thấy ghen tị vô cùng, chỉ muốn chạy ngay đến đây để tận mắt trông thấy bức tường và tạo dáng sống ảo cho "bằng bạn bằng bè". Tuy nhiên, có một lưu ý cực kỳ quan trọng với chị em, đó là đại sứ quán Hàn Quốc không phải địa điểm du lịch, có nhiều chỗ lắp camera an ninh nên nếu đứng quá lâu sẽ bị công an hoặc bảo vệ ra nhắc nhở đấy nhé.

Một vài lưu ý và tips nhỏ để chụp ảnh đẹp ở bức tường Hàn Quốc: - Không nên đứng quá sát tường hoặc làm ảnh hưởng đến những người đang làm nhiệm vụ ở đại sứ quán, chỉ nên đứng ở khu vực vỉa hè dành cho người đi bộ, hoặc chụp từ bên đường để lấy background bức tường phía sau lưng thôi nhé. - Không nên kéo nhau đi theo nhóm đông gây ồn ào mất trật tự, hãy tới chụp ảnh nhẹ nhàng, tĩnh lặng và giữ vệ sinh cảnh quan. - Không tò mò nghịch ngợm bất kỳ thứ gì ở khu vực này, chỉ chụp vài tấm ảnh xinh rồi về nhé. - Nên đi vào ban ngày, khi trời có nắng, bởi ánh sáng sẽ đẹp hơn, ảnh lung linh hơn. - Nên mặc váy áo bánh bèo hoặc đồ có màu nổi bật, khi chỉnh ảnh sẽ đẹp rực rỡ hơn.

Hà Nội đang vào thời điểm giao mùa, cây lá đều chuyển vàng rất xinh xắn, nếu đi bây giờ thì sẽ chẳng khác gì đặt chân đến Hàn Quốc mùa thu, tha hồ cho các nàng đăng ảnh "lừa" bạn bè. Chúc chị em đến check in ở "bức tường Hàn Quốc" thành công suôn sẻ nhé!