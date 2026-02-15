Hàng trăm triệu người tại Trung Quốc đang đổ về quê nhà trong tuần này để đón Tết Nguyên đán.

Lưu Chí Toàn đang đợi chuyến tàu kéo dài hơn 30 giờ để về Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, cách nơi ông làm việc trong ngành xây dựng tại Bắc Kinh khoảng 2.000 km. Ông là một trong số hàng trăm triệu người dự kiến sẽ về quê như một phần của cuộc di chuyển nhân loại lớn nhất thế giới, hay còn gọi là Xuân vận, trước thềm Tết Nguyên đán vào ngày 17 tháng 2.

"Mọi thứ năm nay có vẻ tệ hơn năm ngoái. Kinh tế khó khăn và việc kiếm tiền ngày càng trở nên khó khăn hơn", ông chia sẻ.

Lưu chọn một chuyến tàu chậm hơn để tiết kiệm chi phí: tàu cao tốc chỉ mất 9 giờ nhưng giá vé đắt hơn gấp đôi. Tuy nhiên, ông vẫn chọn hành trình 30 giờ để có mặt ở nhà vào dịp lễ này, thời điểm duy nhất trong năm mà công nhân trên cả nước được nghỉ ngơi và dành thời gian bên những người thân yêu.

Chính phủ Trung Quốc ước tính sẽ có 9.5 tỷ lượt chuyến đi được thực hiện trong khoảng thời gian 40 ngày quanh dịp lễ, một con số kỷ lục theo thông tin từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia. Khoảng 540 triệu chuyến đi sẽ được thực hiện qua đường sắt và 95 triệu chuyến bằng đường hàng không. Số còn lại sẽ di chuyển bằng đường bộ.

Ảnh: Jiemian News

Tại một quốc gia nơi người lao động phải làm việc nhiều giờ - bao gồm cả cuối tuần - và có rất ít ngày nghỉ phép năm, Tết Nguyên đán là một khoảng thời gian quý báu.

Tại một ga tàu ở Bắc Kinh, hành khách chen chúc trong khu vực chờ với những túi xách và vali lớn khi đợi tàu. Những người khác ăn nhẹ bằng mì ăn liền, một món ăn tiện lợi vì các nhà ga cung cấp nước nóng miễn phí.

Điền Đa Phú, một phụ nữ trẻ mới bắt đầu làm việc toàn thời gian tại Bắc Kinh, cho biết cô đang mong đợi kỳ nghỉ chín ngày bắt đầu từ ngày 15 tháng 2. "Việc một gia đình lớn tụ họp ngày càng trở nên khó khăn. Sau khi đi làm, tôi nhận ra một kỳ nghỉ dài như vậy là rất hiếm và chúng tôi ngày càng ít gặp nhau trực tiếp hơn, điều này làm cho Tết Nguyên đán trở nên ý nghĩa".

"Năm mới là lễ hội lớn nhất trong năm, và nếu chúng tôi không về nhà, chúng tôi sẽ không thể tận hưởng không khí lễ hội", Điền Vân Hà, một phụ nữ từ tỉnh Hà Nam đang điều hành một quầy ăn sáng ở Bắc Kinh, chia sẻ. "Tôi muốn về nhà để gặp con cái, cháu và chồng mình".

Ảnh: VCG

Cả quốc gia cùng "Xuân vận"