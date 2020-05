Mới đây, bức ảnh "before - after" khác nhau "một trời một vực" của một bà mẹ bỉm sữa được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Trong bức ảnh này, người mẹ trẻ khi mang thai vẫn rất xinh đẹp, thon thả dù bụng bầu đã lớn như sắp sinh. Thế nhưng, sau khi sinh con và trở thành một bà mẹ bỉm sữa, người mẹ này đã "biến hình" hoàn toàn khác với bộ pijama nhăn nhúm, đầu tóc rối bời, mệt mỏi vì chăm con nhỏ.

Nhân vật "làm mưa làm gió" mạng xã hội đó là bà mẹ trẻ My Anh, 21 tuổi hiện đang làm kinh doanh tại Tuyên Quang. My Anh hiện đã có 2 con, hai bé cách nhau đúng 10 tháng. Bức ảnh bầu bí nói trên được chụp khi My Anh mang thai bé thứ 2 được hơn 8 tháng.

Bà mẹ 2 con kể, thời son rỗi, cô nặng 45kg, cao 1m53, thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn. Với suy nghĩ mẹ ăn được thì con sẽ phát triển tốt nên My Anh lựa chọn ăn uống thoải mái trong thai kỳ, thèm gì là ăn nấy, những tháng cuối còn ăn nhiều hơn nữa, cố gắng không bao giờ bỏ bữa sáng và uống vitamin tổng hợp đều đặn. May mắn là dù ăn uống thả ga nhưng My Anh cũng không tăng cân quá nhiều, cả hai lần mang thai, mỗi lần cô đều tăng tổng cộng 11kg.

Bức ảnh "before - after" gây bão mạng của My Anh.

Trong thời gian mang thai, My Anh phải thường xuyên vận động do đặc thù công việc làm kinh doanh phải đi lại nhiều để vận chuyển hàng hoá. Nhờ vậy mà cả thai kỳ, My Anh lúc nào cũng khoẻ mạnh, nhanh nhẹn.

Bầu bí nhưng My Anh không bị tàn phá nhan sắc, thậm chí mọi người còn khen cô xinh xắn, đầy đặn hơn lúc chưa bầu. Bà mẹ trẻ chia sẻ, trong lúc có em bé thì cô vẫn chăm sóc da nhưng chọn cách đơn giản chứ không quá cầu kỳ. Hàng tuần My Anh đều đặn đắp mặt nạ bằng tinh bột nghệ trộn mật ong. Một bí quyết nữa để có làn da đẹp của bà mẹ trẻ chính là đi ngủ sớm cho tinh thần thoải mái, da dẻ hồng hào.

Có lẽ vì vận động nhiều trong lúc bầu bí nên cả hai lần sinh con, My Anh đều sinh thường và rất nhanh. Tuy nhiên, vì chịu đau kém nên bây giờ nói đến chuyện đau đẻ, My Anh vẫn còn sợ vì nhớ như in cảm giác này.

Cả hai lần mang thai, My Anh đều tăng 11kg, vóc dáng gọn gàng, thon thả.

Bà mẹ trẻ vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp khi mang thai.

"Sinh bé thứ nhất được 1 tháng thì em nhận được tin bố đẻ mất trước hôm em đẻ bé 3 ngày, mọi người trong nhà, anh em bạn bè đều giấu em chuyện buồn, vì sợ mới sinh xong em không chịu được dễ bị trầm cảm sau sinh.

Thật sự thời gian đấy em suy sụp lắm. Ông bà ngoại đều mất sớm cả em và bé đều rất thiệt thòi. Cũng may mắn là em có bố mẹ chồng và chồng luôn bên cạnh giúp đỡ, nên việc chăm sóc 2 đứa nhỏ đẻ liền nhau như thế cũng đỡ vất vả đi rất nhiều" - My Anh tâm sự.

Nói về bức ảnh "after", My Anh kể ảnh đó được chụp khi cô sinh em bé được 1 tuần: "Khi em chụp là lúc nửa đêm đang ngủ, thằng cu con khóc làm chị lớn dậy theo. 2 vợ chồng mắt nhắm mắt mở mỗi người bế 1 đứa. Lúc đấy em bế con ru ngủ mắt còn không mở nổi, đi qua gương giật mình thấy đầu tóc quần áo buồn cười nên em có chụp lại khoảnh khắc đấy làm kỷ niệm.

Em có chia sẻ bức ảnh trên mạng xã hội để nói lên nỗi lòng của nhiều chị em sau sinh chăm con đêm hôm vất vả. Nhiều người đồng cảm vì thấy mình ở trong đó, còn không ít người cũng đưa ra ý kiến cho rằng nhìn em lôi thôi, lếch thếch, kể cả gái đẻ thì cũng làm gì đến mức ấy, cứ làm quá lên...

Thực sự nhân đây em cũng muốn chia sẻ là bản thân em cũng luôn chú trọng việc giữ cơ thể sạch sẽ, gọn gàng ngay cả lúc ở cữ. Nhưng lúc đó là ban đêm, đang ngủ tỉnh dậy nên cũng chẳng chỉn chu được. Hơn nữa mục đích em chụp lại cho vui thôi và cũng để mọi người hiểu được sự vất vả của những người mẹ có con nhỏ, đã phải đánh đổi nhiều điều vì con trong đó có cả thanh xuân son trẻ".

My Anh xinh đẹp ngay cả lúc vừa sinh con xong.

Bà mẹ trẻ luôn cô gắng chỉn chu, gọn gàng nhất có thể ngay cả khi ở cữ.

Sau khi sinh xong một thời gian, My Anh cũng cố gắng chăm sóc, làm đẹp bản thân. Bà mẹ trẻ tự nhận thấy thời con gái mình trẻ trung, năng động, sinh xong 2 đứa con thấy nhan sắc, sức khoẻ không còn được như trước. Chăm sóc bản thân cũng để đẹp hơn trong mắt chồng, gọn gàng trong mắt các con, tự tin hơn trong công việc. Vì My Anh làm kinh doanh thời trang, bản thân chỉn chu, xinh xắn thì khách hàng cũng sẽ tin tưởng hơn. Đó chính là động lực để cô quyết tâm làm đẹp.

Tuy nhiên sau sinh để lấy lại phong độ như thời con gái thì hơi khó. Vì việc chăm con mọn muốn nhàn, muốn có thời gian cho bản thân cũng rất khó, hơn nữa My Anh lại có hai con nhỏ, sinh khá sát nhau. Vì vậy, cô chỉ cố gắng để trở thành một bà mẹ bỉm sữa hiện đại chứ không khiến bản thân quá áp lực.



Ông xã của My Anh cũng là một người vui tính và sống tình cảm. Từ khi My Anh bầu bé thứ 2 là anh đảm nhận trách nhiệm lo cho con lớn từ việc tắm rửa, ăn uống, cho con đi học. Nhiều lúc nhìn vợ đầu bù tóc rối, anh cũng không bao giờ chê bai mà chỉ phì cười rồi lại bế con, giúp vợ buộc tóc, thay đồ. Suốt thời gian ở cữ, My Anh đều được chồng giúp việc tắm gội, vệ sinh vết khâu tầng sinh môn. Với My Anh, có được người bạn đồng hành trong cuộc sống như vậy là một điều quá tuyệt vời.

My Anh lấy lại phong độ sau sinh.

Hiện tại, My Anh đã lấy lại được vẻ trẻ trung, xinh đẹp vốn có. Bà mẹ trẻ cũng chẳng có bí quyết gì to tát, cô chỉ cố gắng luôn để đầu óc và tinh thần thoải mái, luôn luôn suy nghĩ tích cực, ăn uống đầy đủ và làm công việc mình yêu thích là tự thấy bản thân đẹp lên mỗi ngày. Đợi con lớn hơn chút nữa, rảnh rang hơn My Anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân.

Qua câu chuyện của mình, My Anh muốn nhắn nhủ với các mẹ bỉm sữa rằng, dù thế nào cũng hãy luôn tự tin. Nhưng cũng đừng bao giờ bỏ bê bản thân mà hãy dành thời gian cho chính mình nữa. Trong mọi hoàn cảnh, cả khi chăm sóc con nhỏ vất vả trăm bề thì người mẹ luôn phải suy nghĩ tích cực, làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng của mình.