Rất nhiều người vẫn nghĩ đây là bức ảnh ghép, nhưng chiếc vòi rồng cao hàng trăm mét trên biển là hoàn toàn có thật, diễn ra tại bãi biển Dốc Lết, Ninh Hòa, Nha Trang cách đây 3 năm. Tác giả bức ảnh đã đứng dưới mưa để chụp tấm hình này trong một dịp rất tình cờ.

"Ông già và biển cả" phiên bản Việt.

2 năm sau, bức ảnh này bỗng trở nên nổi tiếng sau khi được tạp chí danh tiếng National Geographic lựa chọn là bức ảnh đẹp nhất chụp đại dương vừa mới đây. Bức ảnh xuất hiện trên nhiều báo và trang tin quốc tế, được tạp chí NatGeo ưu ái dành tặng hẳn một status khá dài để giới thiệu trên trang chủ Instagram.

Trò chuyện với Hoàng Đại Thạch, 23 tuổi - chủ nhân bức ảnh "Ông già và biển cả", chàng nhiếp ảnh trẻ tuổi quê Khánh Hòa cho biết: "Công việc chính của mình là chụp hình chương trình truyền hình, báo chí và chụp các sản phẩm MV cho nghệ sỹ. Như mọi người cũng biết, tấm hình trên được rất nhiều người chia sẻ và đón nhận thời gian gần đây, nó có tên đầy đủ là "The old man and the sea" (Tựa tiếng Việt "Ông lão và biển cả"). Mình đặt theo tên tiểu thuyết nổi tiếng một phần vì nội dung trong bức ảnh làm mình nhớ về câu chuyện trong đó, một phần vì mình muốn nhiều người nước ngoài đón nhận, và dễ cảm hơn về tác phẩm.

"Ông già và biển cả" ngoài đời thực thu hút hàng nghìn độc giả quốc tế trên trang Discovery, tác giả Hoàng Đại Thạch cũng được tag tên trang trọng khiến netizen Việt tự hào vô cùng.

Về thời điểm và cơ duyên chụp được tấm ảnh này, thì đó là ngày 10/05/2017 trong dịp tình cờ mình đi chơi ở biển Dốc Lết. Phần là vào buổi trưa, cùng với trời bắt đầu chuyển mưa nên không ai xuống biển tắm. Khoảng 10 phút sau gió lớn, mây đen bắt đầu kéo đến nhiều hơn, và từ xa có hiện tượng vòi rồng xuất hiện. Dù có chút lo lắng nhưng đam mê chụp hình nên mình vẫn mang máy ảnh ra ngoài mưa để chụp lại khoảnh khắc này.



Đầu tiên mình chỉ chụp mỗi vòi rồng với mặt biển thôi, nhưng chốc lát sau mình phát hiện có một ông chú vẫn đứng cách mình khoảng 200m đang bình thản câu cá. Nhận thấy đây là một "đối tượng" làm tiền cảnh tốt, nên mình đã chạy đến và chụp bằng được khoảnh khắc này. Sau đó ít ngày, mình có đăng tấm hình lên NatGeo và ngay trong hôm đó tấm ảnh đã được biên tập viên chọn vào ảnh đẹp trong ngày.

Một tháng sau, ảnh mình đã may mắn được chọn vào hạng mục "Ocean Encounters story". Ngay tại thời điểm đó mình khá bất ngờ và hân hoan. Khó có thể tin được khi ảnh của mình lại được chọn trong tổng số hơn 30 nghìn tấm hình về đại dương khác.

Ngoài NatGeo ra, ảnh của mình còn được đăng tải trên các trang mạng xã hội và cả trên Discovery. Mình là một người khá thích phiêu lưu, đi đây đi đó, đặc biệt là những nơi có cảnh tượng hùng vĩ và ít người đặt chân đến. Mình thường đem trải nghiệm du lịch đi cùng với nhiếp ảnh, vì mục tiêu của mình không chỉ là khám phá, tận hưởng. Mà ở đó mình còn có cả những tấm hình đẹp để lưu giữ và mang về. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ tác phẩm của Thạch".

Anh chàng tự nhận mình khá may mắn, bởi mấy ai cầm máy ảnh trên tay mà dễ dàng bắt gặp được khoảnh khắc tuyệt vời và độc đáo đến như thế. Nhiều thành viên mạng tò mò hỏi Thạch có sợ hãi hay gặp sự cố nào sau khi chụp xong chiếc vòi rồng đáng sợ ấy không, rồi liệu nhân vật "ông già" ngồi trước biển mênh mông còn sống không, anh chàng cười phá lên là cả người chụp lẫn người được chụp vẫn rất ổn. Chiếc vòi rồng ấy ở khá xa nên không có nguy hiểm nào cả. Đến bây giờ nghĩ lại, Thạch vẫn cảm nhận được sự hồi hộp của mình khi chuẩn bị bấm máy.

Sinh ra ở miền biển nên Thạch rất yêu nắng gió, mặn mòi của biển khơi.

Chàng trai trẻ rất thích đi du lịch khám phá và ghi lại những hình ảnh tuyệt vời, lạ lẫm về quê hương đất nước, qua ống kính của Thạch thì thiên nhiên Việt Nam hùng vĩ chẳng kém thế giới chút nào.

Không chỉ riêng Thạch bất ngờ mà cộng đồng mạng hôm nay cũng xôn xao bàn tán, tỏ ra vô cùng tự hào khi một tác phẩm của nhiếp ảnh người Việt chụp trở nên nổi tiếng khắp thế giới, vượt qua vô số nhiếp ảnh gia quốc tế khác để được vinh danh top 1 trên chuyên trang uy tín như NatGeo.