Bức ảnh khiến dân mạng nháo nhào không biết "quái vật tỷ tỷ" phương nào, xem kỹ mới nhận ra danh tính quá chất!

Lâu nay, người ta không còn quá xa lạ với những hình ảnh các con thú cưng như mèo, chó, thậm chí cả lợn được mặc trang phục. Tuy nhiên, không phải "đại boss" nào cũng được lên đồ đẹp và đầu tư nhiều tiền triệu cho trang phục chuẩn xịn, phong cách, cầu kỳ đúng chuẩn như một Fashionista chính hiệu. Một khi đã được ăn diện như vậy là thể nào cũng sẽ nổi đình nổi đám trên mạng xã hội.

Và mới đây, một anh mèo thuộc giống Sphynx (hay còn gọi là mèo Ai Cập hay mèo nhân sư) đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng vì trang phục "chất hơn nước cất" do chính tay "con sen" sáng tạo. Ban đầu nhìn ảnh nhiều người còn tưởng quái vật kỳ dị nhưng hóa ra nó chỉ là một anh mèo bon chen nữ tính một chút.

Mặc đồ nữ tính cộng thêm kỹ năng pose dáng đầy chuyên nghiệp, em chính thức trở thành một model xịn!

Vào ngày 2/11, tài khoản một thành viên diễn đàn Reddit có tên @SphynxPonyo đã đăng tải bộ ảnh một chú mèo Sphynx trụi lông hóa trang thành thiếu nữ thôn quê tóc tết 2 bên kèm váy hoa 2 dây điệu đà, dịu dàng khiến dân tình nháo nhào.

Giống mèo Sphynx vốn không chiếm được cảm tình của tất cả mọi người vì bộ dạng "trụi thùi lụi" cộng thêm làn da nhăn nheo, nay anh mèo này lại được khoác lên mình bộ cánh điệu đà, kiêu sa cùng mái tóc dài thướt tha khiến ai cũng thấy là lạ.

Anh chàng sở hữu tài khoản @SphynxPonyo đăng tải bức ảnh mèo cưng kèm chú thích "when a hairless cat has hair, like a real girl" (khi mèo trụi lông mọc tóc, nhìn như con gái thực thụ ấy).

Bên cạnh đó, khuôn mặt có biểu cảm hơi "quạu" kèm động tác pose dáng đầy ấn tượng khiến dân mạng càng không thể nhịn cười.

Trông mặt tiền có vẻ ấn tượng nhưng nhìn từ phía sau lại khiến người ta "hết hồn" vì tưởng dị nhân.

Xem các bức ảnh do tài khoản này đăng lên mới thấy, "con sen" này thực ra là một tay chơi chất lừ khi đầu tư khá nhiều tiền để "đại boss" của mình được tha hồ tung tẩy với những bộ trang phục khó có ai sánh kịp.

Yêu anh đi anh có nhà cửa, giường tủ, quần áo đầy đủ nha mấy em!

Không có vẻ ngoài bụ bẫm và bộ lông nhiều màu sắc như những giống mèo khác, mèo Ai Cập Sphynx sở hữu ngoại hình vô cùng kỳ lạ và độc đáo.

Cơ thể chúng hoàn toàn trụi lông kèm thêm một gương mặt nhăn nheo như đang trong trạng thái cáu kỉnh. Sở dĩ người ta gọi mèo Sphynx là mèo Ai Cập không phải vì Sphynx có nguồn gốc từ mảnh đất sinh ra các Pharaoh mà là vì ngoại hình của chúng. Ban đầu chúng chỉ có cái tên đơn giản là mèo không lông nhưng vì ngoại hình khá giống các bức tượng nhân sư ở Ai Cập nên cái tên mèo Ai Cập, hay mèo nhân sư ra đời.

Mang vẻ ngoài kỳ dị vậy thôi nhưng mèo Sphynx khá hiền hậu, lành tính, đáng yêu nên được nhiều người trong giới thượng lưu yêu thích và dần đang được nuôi phổ biến.

