Bức ảnh đẹp phát sốc của cặp đôi đang viral khắp Hàn Quốc: Nhan sắc hoàn hảo ngắm hoài không chán

Naver Sports đưa tin bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) sau 2 ngày phát hành thì đã gặt hái được nhiều thành tích cao, lọt vào top 10 tại hầu hết các quốc gia có bản quyền hành; top 1 tại một số quốc gia trong đó có cả Việt Nam.

Phim gây bão khắp các trang MXH với nội dung hài hước đáng yêu, những cảnh quay đẹp như tranh đầy vẻ thơ mộng và câu chuyện tình gây xúc động. Trong đó, cặp đôi chính IU - Park Bo Gum hợp nhau đến không tưởng.

IU - Park Bo Gum đang gây bão khắp MXH với bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Cặp đôi trẻ trung khi vào vai mối tình đầu thời niên thiếu

Cả hai là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau và luôn tin tưởng và tình yêu của đôi phương. Trong When Life Gives You Tangerines, IU thể hiện vai Oh Ae Soon thời trẻ và con gái của Ae Soon sau này. Ở 4 tập đầu, cô chủ yếu xuất hiện với hình ảnh Ae Soon thời trẻ, khi còn là một nữ sinh mới khoảng 17, 18 tuổi. Ae Soon có hoàn cảnh sống rất khó khăn, mất cả bố lẫn mẹ từ nhỏ, bị cha dượng lười biếng lợi dụng, phải vừa học vừa làm việc quần quật để nuôi 4 miệng ăn nên Ae Soon không có tạo hình xinh đẹp, bóng bẩy.

Tuy nhiên, nhờ vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi và kinh nghiệm diễn xuất phong phú, IU đã thể hiện thành công một Ae Soon vừa ngây thơ trong mối tình đầu, vừa có tính cách đanh đá mạnh mẽ.

IU và Park Bo Gum tưởng không hợp mà hợp không tưởng

Trái ngược với cô chính là anh chàng Gwan Shik (Park Bo Gum) có phần ngây ngô nhưng luôn kiên định trong tình yêu. Ngay cả khi Ae Soon khao khát được bay cao, bay xa, muốn được trở thành nhà thơ, Gwan Sik vẫn luôn chọn làm chỗ dựa, là người ở chăm sóc cho Ae Soon.

Bộ phim có nhịp điệu khá nhanh, khi Gwan Shik và Ae Soon quyết định xây dựng gia đình cùng nhau, họ trải qua khó khăn khi phải nuôi con nhỏ, tìm kế sinh nhai. Dù lần đầu làm cha mẹ, còn nhiều bỡ ngỡ và vụng về, nhưng họ từng bước trưởng thành trên hành trình ấy.

Khi bộ phim trở nên nổi tiếng và được yêu thích trên khắp thế giới, hình ảnh của Park Bo Gum và IU trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim cũng viral trở lại. Nhiều khán giả thừa nhận khi hai diễn viên nhận phim, họ không nghĩ rằng Park Bo Gum và IU sẽ hợp nhau và tạo ra chemistry mạnh mẽ, cuốn hút như vậy. Tuy nhiên, khi đứng cạnh nhau, cả hai rất xứng đôi, mang lại cảm giác hoài cổ nhưng vẫn có nét ngây thơ, tràn đầy sức sống.

Bức ảnh được khen đẹp xuất thần của IU và Park Bo Gum

Đặc biệt, cả hai đều đã bước sang tuổi 32 nhưng lại có ngoại hình trẻ trung hơn tuổi, không hề gây khó chịu khi vào vai học sinh.