Hollywood nhờ những di sản khổng lồ của những tác phẩm phim ảnh và minh tinh lừng lẫy, được mệnh danh là kinh đô điện ảnh thế giới. Xuyên suốt hơn 100 năm bề dày lịch sử và phát triển, Hollywood đã để lại không ít những khoảnh khắc mang tính biểu tượng trên màn ảnh rộng. Một trong số đó là bức hình kinh điển tuyệt mỹ của Audrey Hepburn trong Breakfast At Tiffany's

Trong Breakfast At Tiffany's, Holly Golightly (Audrey Hepburn) xuất hiện ở đầu phim với vẻ ngoài lạnh lùng, đầy bí ẩn. Cụ thể, đây là phân cảnh Holly trong bộ váy thời trang cao cấp của nhà mốt Givenchy, duyên dáng bước xuống trước cửa hàng Tiffany & Co khi ngày mới bắt đầu. Từng cử chỉ, dáng điệu trong bộ váy quyến rũ, tinh tế của nữ diễn viên đều khiến khán giả không thể rời mắt.

Cảnh quay chiếc váy LBD đã trở thành huyền thoại trong giới mộ điệu, châm ngòi cho một cuộc cách mạng thời trang ở thế hệ sau này. Mỗi khi nhắc đến Breakfast at Tiffany's, đây có lẽ là hình ảnh người ta nghĩ đến ngay trong đầu: Một quý cô xinh đẹp với mái tóc vấn cao, đội vương miện, đeo trang sức ngọc ngà, mắt đeo kính râm và diện lên một chiếc váy đen ôm sát cơ thể trong bữa sáng đầu ngày. Tại thời điểm đó, nhiều người cho rằng, sức hút về mặt thời trang của tác phẩm gần như làm lu mờ đi kịch bản bộ phim của đạo diễn Blake Edwards.

Cảnh quay cũng “khắc họa” sâu trong lòng khán giả nhờ vẻ ngoài vừa cá tính, mạnh mẽ nhưng vẫn có phần ngọt ngào, duyên dáng của người đẹp. Cho đến ngày nay,dáng vẻ kiêu sa trong thước phim trắng đen của Audrey Hepburn vẫn là khoảnh khắc kinh điển của nền văn hoá đại chúng.

Breakfast at Tiffany’s thuộc thể loại rom-com kể về cuộc sống của cô gái tên Holly xinh đẹp, quyến rũ nhưng khá kỳ lạ tại xứ sở New York hoa lệ. Cô nàng khao khát thoát khỏi cuộc sống thôn quê nghèo khó miền Texas để hòa nhập được vào giới thượng lưu sa hoa, tráng lệ. Trên hành trình đó, cô nàng có cuộc gặp tình cờ với nhà văn trẻ Paul Varjak tại tòa chung cư Upper East Side thuộc thành phố New York. Từ đó viết nên câu chuyện tình yêu đầy thơ mộng và ý nghĩa đích thực trong cuộc sống của hai người.

Audrey Hepburn là ngôi sao nữ vĩ đại nhất mọi thời đại với vô vàn thành tựu phim ảnh danh giá. Không chỉ sở hữu một kho tàng toàn giải Oscar, Emmy, Grammy và Tony, bà cũng từng là người tiên phong trong xu hướng thời trang và làm đẹp thời bấy giờ. Nhan sắc tuyệt mỹ mang đầy sự tinh tế của bà đã gây mê hoặc biết bao cánh mày râu. Vẻ đẹp của bà không chỉ nằm ở khuôn mặt diễm lệ hay vóc dáng mảnh khảnh mà còn ở thần thái sang trọng, quý phái từ trong cốt cách của một đại mỹ nhân.