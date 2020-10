Bức ảnh bé gái 2 tuổi ngồi lặng nhìn cha qua cửa kính không thể tiến đến ôm hôn cùng câu chuyện đằng sau khiến nhiều người rơi lệ

Cô Jess Hammond, 30 tuổi, đến từ Tavistock, Devon, Anh, phải đón nhận hai tin tức đau lòng về chồng và con gái mình trong cùng một thời điểm.

Trong khi chồng cô, anh Tom, sức khỏe đang dần suy giảm do một khối u não thì con gái Poppy 2 tuổi của họ cũng đang bị nghi ngờ mắc Covid-19. Do vậy, cả gia đình bị chia cắt một thời gian để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Một bức hình được cô Jess Hammond chia sẻ về cuộc gặp gỡ giữa anh Tom và cô con gái nhỏ đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Bức ảnh cho thấy, anh Tom ngồi trên một chiếc ghế ở bên trong nhà an dưỡng dành cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng còn cô gái nhỏ của anh ngồi ở bên ngoài ngắm nhìn cha.

Gia đình cô Jess Hammond.

2 cha con chỉ biết nhìn nhau qua ô cửa kính.

Cả hai chỉ có thể nhìn nhau qua khung cửa kính trong suốt, không thể dành cho nhau một nụ hôn hay một cái ôm chặt đầy yêu thương. Sau một thời gian, bé Poppy đã an toàn thì anh Tom cũng may mắn được đoàn tụ với gia đình trong những ngày cuối đời.

Cô Jess kể lại: "Sau khi bọn trẻ đi ngủ, tôi đến bên anh ấy. Rồi Tom ngủ thiếp đi và anh ấy đã lên thiên đàng. Chồng tôi đã đợi để gia đình được đoàn tụ rồi mới rời xa".

Giờ đây, cô Jess đã chia sẻ câu chuyện của mình cho chiến dịch hàng năm của Anh về việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc các bệnh nhân vào thời gian cuối đời của họ. Không có gì quý giá và đáng trân trọng bằng việc ở bên những người thân yêu, cùng họ trải qua những giây phút cuối cùng trong cuộc đời.

Nguồn: Daily Mail