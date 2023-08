Bữa trưa với hải sản từ Fukushima của Thủ tướng Nhật Bản

Tham dự bữa trưa cùng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp; Bộ trưởng phụ trách vấn đề trẻ em và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản. Thực đơn được phục vụ là sashimi cá vược, cá bơn và bạch tuộc được đánh bắt từ Fukushima.



Động thái trên của Thủ tướng Nhật Bản được xem là nhằm đánh tan những lo ngại về sự an toàn của hải sản, trong bối cảnh đang có tranh cãi về việc Nhật Bản xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân ra biển.

Nhật Bản trước đó tuyên bố, hầu hết các hạt nhân phóng xạ, ngoại trừ tritium, đều đã được loại bỏ khỏi nước thông qua quá trình lọc trước khi xả ra biển.

IAEA ghi nhận xả thải từ Nhật Bản không gây độc hại

Nước xả thải đợt đầu tiên của Nhật Bản không chứa phóng xạ ở bất cứ mức độ nào có thể gây nguy hại đối với người dân. Đây là nhận định của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) vào ngày 29/8. IAEA sẽ tiếp tục giám sát cho đến khi lượng nước thải cuối cùng từ nhà máy Fukushima xả ra biển.

Trước đó, ngày 24/8, kết quả phân tích độc lập của tổ chức này cho thấy nồng độ chất phóng xạ tritium trong nước thải đã pha loãng từ nhà máy Fukushima thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép và cũng thấp hơn so với tiêu chuẩn an toàn quốc gia của Nhật Bản.

Các chuyên gia cho biết, lượng tritium trong môi trường sẽ cực nhỏ do hòa lẫn với nước biển.