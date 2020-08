Bữa sáng nấu món súp này thì ngon - bổ - rẻ lại còn nhanh dễ bất ngờ

1 hộp đậu phụ non

2 cây nấm hương tươi

5 tai mộc nhĩ

2 cây rau mùi

1 thìa canh lạc rang

1 thìa canh dưa cải chua

1 chiếc xúc xích ăn liền

15ml nước tương, 15ml dầu hào, 15ml dầu mè, một ít bột năng hòa với nước lọc, một ít muối.

Đậu phụ non là một chế phẩm từ đậu nành, có vị mềm và ngọt ngậy. Trong đậu phụ non có chứa isoflavone có khả năng làm giảm cholesterol xấu hoặc lipoprotein mật độ thấp trong cơ thể. Nhờ vậy mà tăng cường sức khỏe tim mạch và giúp ngăn ngừa bệnh tim tốt hơn. Hàm lượng selen dồi dào và những khoáng chất cần thiết cho cơ thể giúp hệ thống chống oxy hóa hoạt động tốt hơn. Nó có thể ngăn ngừa được bệnh ung thư đường ruột, ung thư tuyến tiền liệt… Bên cạnh đó, đậu phụ non còn có khả năng làm giảm lượng đường trong máu đối với những người bị bệnh tiểu đường, làm giảm các triệu chứng tiền mãn kinh, làm chậm quá trình lão hóa…