Bữa sáng mỗi ngày ăn 1 trong 3 món này để bổ sung khí huyết, nuôi dưỡng làn da mịn đẹp, chống lạnh vào mùa đông

Khi mùa đông đến gần, không khí lạnh đặt ra những thách thức về thể chất và tinh thần. Mùa này, làm sao để giữ ấm cơ thể và tràn đầy năng lượng đã trở thành mối quan tâm của mỗi gia đình. Vì vậy, lúc này, một bát điểm tâm nóng hổi là đặc biệt quan trọng. Hơn thế, chúng ta cũng cần chọn những nguyên liệu có những thành phần giúp bồi bổ sức khỏe, bổ khí huyết, dưỡng ẩm cơ thể, chống rét mùa đông. Hôm nay, chúng tôi muốn tập trung giới thiệu một nguyên liệu phù hợp cho bữa sáng mùa đông - táo đỏ. Táo đỏ giàu chất dinh dưỡng và có nhiều công dụng như bổ máu, dưỡng da, chống mệt mỏi. Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích chi tiết tầm quan trọng của táo đỏ trong chế độ ăn mùa đông thông qua một số điểm chính và cách kết hợp chúng vào bữa sáng.

Táo đỏ được mệnh danh là "vitamin của thiên nhiên" và cực kỳ giàu chất dinh dưỡng. Táo đỏ chứa một lượng lớn vitamin C, vitamin B, khoáng chất và protein, có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch một cách hiệu quả. Vitamin C có thể thúc đẩy cơ thể hấp thụ sắt và ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Các vitamin nhóm B giúp chuyển hóa năng lượng và giảm mệt mỏi, suy nhược do cảm lạnh vào mùa đông. Ngoài ra, táo đỏ còn rất giàu chất xơ, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón - một vấn đề thường gặp trong mùa đông. Vào mùa đông, cảm giác thèm ăn thường giảm đi do biến đổi khí hậu. Tiêu thụ vừa phải táo đỏ có thể giúp kích thích sự thèm ăn và tăng lượng chất dinh dưỡng ở một mức độ nhất định.

Táo đỏ được nhiều người thừa nhận là nguyên liệu bồi bổ truyền thống, đặc biệt thích hợp cho phụ nữ và người già. Chức năng chính của nó là nuôi dưỡng khí huyết và thường được sử dụng để cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể do thay đổi theo mùa. Mùa đông, hầu hết mọi người có xu hướng cảm thấy lạnh. Ăn một số quả táo đỏ có thể làm ấm cơ thể và giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu. Đối với phụ nữ, tác dụng bổ máu của táo đỏ đặc biệt rõ ràng, có thể làm giảm bớt tình trạng thiếu máu do kinh nguyệt không đều. Bằng cách thêm táo đỏ vào bữa sáng hàng ngày, tình trạng chung của cơ thể có thể được cải thiện, cho phép phụ nữ duy trì tâm trạng tốt và trạng thái tràn đầy năng lượng ngay cả trong mùa đông lạnh giá.

Dưới đây chúng ta hãy điểm qua một số món ăn và công thức chế biến các món ăn sáng với nguyên liệu táo đỏ.

1. Bánh nếp táo đỏ

Nguyên liệu làm món bánh nếp táo đỏ

240g bột gạo nếp, 180g sữa tươi không đường, 200g táo đỏ.

Cách làm món bánh nếp táo đỏ

Bước 1: Táo đỏ bạn rửa sạch sau đó loại bỏ hạt rồi cắt thành các miếng nhỏ. Đổ bột nếp vào âu, thêm táo đỏ cắt nhỏ rồi đổ sữa tươi vào. Sau đó bạn nhào hỗn hợp thành khối bột đồng nhất.

Bước 2: Tiếp đó bạn lấy từng phần bột nặn thành các hình dạng tròn, dẹt tùy thích. Sau đó, xếp từng phần bánh đã nặn xong vào xửng hấp. Đun sôi nước rồi đặt xửng hấp chứa bánh lên và hấp bánh trong 20 phút. Đến khi thấy bột bánh chuyển màu trong là được. Lấy bánh nếp táo đỏ ra khỏi xửng là có thể thưởng thức.

Thành phần món bánh nếp táo đỏ

Món bánh nếp táo đỏ làm rất nhanh lại ngon miệng và tốt cho sức khỏe. Bánh mềm, dẻo, thơm từ gạo nếp, vị ngọt từ táo đỏ khiến món ăn thêm ngon miệng. Bữa sáng chỉ cần 1-2 chiếc bánh này vừa ấm bụng lại tràn đầy năng lượng.

2. Cháo kê táo đỏ

Nguyên liệu làm món cháo kê táo đỏ

100g hạt kê, 6-8 quả táo đỏ, 8g kỷ tử, 2 thìa canh đường.

Cách nấu cháo kê táo đỏ

Bước 1: Vo sạch kê, để ráo nước. Táo đỏ và kỷ tử rửa sạch, để riêng. Sau đó cho kê và táo đỏ vào nồi áp suất. Tiếp theo bạn cho đường vào (tùy thuộc vào khẩu vị mà bạn nêm lượng đường thích hợp). Sau đó đậy nắp nồi áp suất lại, bật bếp và đun khoảng 10 phút. Tắt bếp và để im om đến khi van nồi áp suất tự tắt.

Bước 2: Sau đó, bạn mở nắp nồi áp suất ra, bật lại bếp rồi thêm kỷ tử vào, đun trong 1 phút là được. Lấy cháo kê táo đỏ ra bát là bạn có thể thưởng thức.

Thành phẩm món cháo kê táo đỏ

Cháo kê táo đỏ nấu chín đặc biệt mềm, dẻo và ngọt, rất ngon. Món ăn chế biến nhanh gọn, giúp bổ tỳ, nuôi dưỡng dạ dày, dưỡng ẩm cho ruột, giảm táo bón, bồi bổ khí huyết. Mỗi sáng ăn một bát cháo này sẽ giúp bạn khỏe mạnh, chống lạnh giá vào mùa đông.

3. Cháo ngũ cốc táo đỏ

Nguyên liệu làm món cháo ngũ cốc táo đỏ

40g gạo nếp, 30g đậu đỏ, 30 hạt kỷ tử, 30g gạo đen, 30g lạc, 20g nhân hạt óc chó, một chút hạt mè đen (tùy thích), 3 miếng đường nâu.

Cách nấu món cháo ngũ cốc táo đỏ

Bước 1: Vo sạch lạc, gạo nếp, gạo đen và đậu đỏ. Sau đó cho vào âu nước ngâm trước khi nấu khoảng 4-5 tiếng. Sau đó vo sạch lại một lần nữa. Rửa sạch táo đỏ và kỷ tử, nhân hạt óc chó và để riêng.

Bước 2: Cho lạc, gạo nếp, gạo đen và đậu đỏ vào nồi cơm điện và bật chức năng nấu cháo. Khi thời gian báo còn 10 phút, thì bạn thêm nhân hạt óc chó và táo đỏ vào. Sau đó thêm các khối đường nâu, khuấy đều cho tan. Cuối cùng khi chế độ nấu cháo của nồi cơm điện báo hoàn thành, bạn thêm kỷ tử vào, đậy nắp nồi lại 1-2 phút. Sau đó bạn lấy ra bát là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món cháo ngũ cốc táo đỏ

Món cháo ngũ cốc táo đỏ có mùi thơm, vị ngọt ngon hấp dẫn từ các nguyên liệu. Món ăn này giúp làm đẹp da, bổ tỳ, ấm bụng, bổ khí huyết, chống lạnh nên cực thích hợp cho bữa sáng mùa đông!

Táo đỏ là nguyên liệu giàu dinh dưỡng rất phù hợp cho mùa đông. Táo đỏ không chỉ bổ máu, dưỡng da mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện tiêu hóa. Thưởng thức các món ngon như bánh nếp, cháo kê và cháo ngũ cốc táo đỏ, vừa thơm ngon vừa giữ ấm cơ thể. Bổ sung táo đỏ vào bữa sáng hàng ngày để khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.