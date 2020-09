Bữa sáng của hội giảm cân không thể thiếu yến mạch và đây là 3 món siêu ngon với yến mạch mà ai cũng có thể làm được

Tùy cách chế biến yến mạch mà yến mạch khi dùng cũng là những loại khác nhau, ví dụ như làm món cháo thì bạn nên dùng loại old fashioned oats là loại đã được hấp chín, sấy khô và cán mỏng tuy nhiên hạt vẫn còn to, loại này thường dùng để nấu cháo, làm món yến mạch qua đêm (overnight oat), làm bánh hoặc xay bột mịn để dùng. Khi nấu old fashioned oats sẽ phải cho nhiều nước (hoặc sữa) để tránh bị khô. Trong khi đó hạt yến mạch nguyên hạt sẽ mất khoảng 45 phút để nấu chín. Còn loại quick oats là loại yến mạch cán mỏng hơn rất nhiều so với old fashioned oats, nên khi ăn chỉ cần đổ nước sôi vào khuấy đều là chín. Vì vậy, tùy vào mục đích sử dụng mà bạn lựa chọn loại yến mạch cho thích hợp nhé!

YẾN MẠCH VỊ CHOCOLATE

Nguyên liệu:

70g yến mạch (loại dùng để nấu cháo - old fashioned oats)

250ml sữa hạnh nhân không đường (hoặc loại sữa hạt khác)

Một ít muối

2g bột ca cao nguyên chất

8ml mật ong

2,5ml vani nguyên chất

1 quả dâu tây thái lát

1 thìa canh hạt óc chó.

Chỉ cần thêm một chút bột ca cao vào yến mạch bạn đã làm được một bát yến mạch vị chocolate tuyệt ngon rồi. Ca cao là nguyên liệu chính để làm ra chocolate. Từ lâu, bột ca cao đã được coi là một thực phẩm bổ dưỡng. Ngày nay, nó còn được dùng làm thuốc để điều trị các bệnh truyền nhiễm đường ruột và tiêu chảy, hen suyễn, phế quản giúp long đờm, giảm tắc nghẽn phổi. Ăn uống các thực phẩm chế biến từ ca cao giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, làm giảm huyết áp, chống lão hóa da…

Cách làm:

Đổ sữa hạnh nhân, yến mạch, muối, bột ca cao, vani nguyên chất vào một cái nồi vỡ vừa khuấy đều. Đun sôi sau đó hạ nhỏ lửa. Đun nhỏ lửa trong khoảng 3-5 phút. Thỉnh thoảng khuấy đều. Nhấc nồi ra khỏi bếp và thêm mật ong vào khuấy chung cho kết hợp. Đậy nắp nồi và để yên trong 2 phút sau đó đổ yến mạch ra bát, thêm dâu tây thái lát và hạt óc chó lên trên là xong.

Thành phẩm:

Món cháo yến mạch vị chocolate là món cháo làm khá nhanh cho bữa sáng. Cháo ngon miệng, giàu dinh dưỡng. Với công thức trên sẽ cung cấp cho bạn bữa sáng khoảng 290 calo, bữa ăn này lại không hề chứa cholesterol đâu nhé. Bạn hãy bổ sung ngay vào thực đơn bữa sáng thôi nào.

YẾN MẠCH VỊ DỪA

Nguyên liệu:

70g yến mạch (loại dùng để nấu cháo - old fashioned oats)

250ml sữa hạnh nhân không đường (hoặc loại sữa hạt khác)

Một ít muối

14g hạt điều

50g việt quất tươi

6g vụn dừa

2,5ml mật ong

Dừa là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc ở nước ta, cơm dừa không chỉ thơm ngon mà còn trị khô miệng, giải khát, chống táo bón, đặc trị chứng mồ hôi muối, bệnh viêm da. Đặc biệt cơm dừa còn có tác dụng trị giun, có tác dụng điều trị với những người bụng khó tiêu, bụng sình hơi, mệt mỏi, ăn không ngon, tứ chi uể oải…

Cách làm:

Đổ sữa hạnh nhân, yến mạch, muối vào nồi cỡ trung bình khuấy đều. Đun sôi sau đó hạ nhỏ lửa. Đun nhỏ lửa trong khoảng 3-5 phút cho đến khi đặc lại. Thỉnh thoảng khuấy đều. Nhấc nồi ra khỏi bếp và thêm việt quất tươi vào trộn đều. Đậy nắp nồi và để yên 2 phút sau đó cho yến mạch ra bát, thêm hạt điều và rắc vụn dừa vào là xong.

Thành phẩm:

Nấu cháo yến mạch mà thêm một chút trái cây tươi như việt quất sẽ tạo cảm giác tươi mát mà ngọt ngon, thêm chút hạt điều tạo vị bùi cùng chút vụn dừa vừa thơm lại ngậy. Công thức món ăn này cung cấp cho bạn khoảng 340calo, lượng calo này sẽ giúp cơ thể tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới đấy.

YẾN MẠCH VỊ BƠ CHUỐI

Nguyên liệu:

120ml nước lọc

70g yến mạch (loại dùng để nấu cháo - old fashioned oats)

250ml sữa hạnh nhân không đường (hoặc loại sữa hạt khác)

Một ít muối

½ quả bơ nhỏ nghiền nát

15ml mật ong

½ quả chuối cỡ trung bình nghiền nát

Bơ và chuối là hai loại trái cây được nhiều người yêu thích, bơ chuối thường được chế biến thành các món sinh tố. Nhưng bạn đã thử kết hợp bơ chuối trong món cháo yến mạch chưa? Nếu chưa thì bạn hãy thử kết hợp ngay nhé, món ăn đặc biệt có tác dụng giảm cân nhưng vẫn cung cấp đầy đủ năng lượng, chất dinh dưỡng cho cơ thể hoạt động.

Cách làm:

Đổ sữa hạnh nhân vào nồi cỡ trung bình, thêm nước lọc, yến mạch, muối vào khuấy đều, đun sôi ở lửa lớn sau đó hạ nhỏ lửa, đun trong khoảng 3-5 phút. Đun sôi sau đó hạ nhỏ lửa. Đun nhỏ lửa trong khoảng 3-5 phút cho đến khi đặc lại. Thỉnh thoảng khuấy đều. Nhấc nồi ra khỏi bếp, thêm bơ, chuối nghiền cùng mật ong vào khuấy đều, đậy nắp và để yên trong 2 phút sau đó cho yến mạch ra bát, thêm vài lát bơ và chuối lên trên là xong.

Thành phẩm:

Cháo yến mạch mà thêm chút bơ, chuối vừa có vị ngọt lại ngậy tự nhiên, món ăn không hề béo mà giàu dinh dưỡng và vitamin tốt cho cơ thể. Bạn có thể đổi vị món ăn này cho bữa sáng gia đình mình đấy. Công thức trên đây sẽ cung cấp cho bạn khoảng 370 calo và không chứa cholesterol đâu nhé.