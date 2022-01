Bữa phụ kháng thể: “Tuyệt chiêu” miễn dịch cho Tết khỏe mạnh

Đừng để các tác nhân xấu cản trở niềm vui khi Tết về

Tết là thời điểm gia đình sum họp, bạn bè gặp mặt, người xa xứ quay trở về. Tuy nhiên, vẫn còn đó nỗi lo về sức khỏe vì yếu tố môi trường hay dịch bệnh.

Thực tế, virus có cấu trúc đơn giản, khả năng "tiến hóa" rất mạnh nên việc xuất hiện các biến thể nguy hiểm mới là điều dễ hiểu. Mới nhất như Omicron - biến thể của SARS-CoV-2 được đánh giá có tốc độ lây lan nhanh và tiềm tàng nhiều nguy cơ hơn so với các biến thể trước đó.

Tết đoàn viên luôn là mong mỏi của mọi người, nhưng sức khỏe cũng là vấn đề đáng lo ngại

Ngoài ra, sự biến đổi thất thường của thời tiết, khói bụi ô nhiễm cũng khiến cơ thể suy yếu, dễ mắc các bệnh như: Cảm cúm, sổ mũi, ho,... Theo chuyên gia, thời tiết lạnh hoặc ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn cảm lạnh xuất hiện, gây ra các triệu chứng viêm mũi họng, sổ mũi,…. Đây là thời điểm mà virus corona hoạt động mạnh hơn, do đó việc chủ động phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch là hết sức quan trọng.

Bật mí bí quyết nâng cao hệ miễn dịch cho cả nhà

Để đón một cái Tết trọn vẹn, hãy áp dụng ngay các biện pháp tăng cường sức đề kháng, hạn chế các bệnh cảm cúm thông thường cũng như ngăn chặn các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Duy trì chế độ ăn uống khoa học

Áp dụng chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ năng lượng, với các nhóm chất cần thiết: Tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Đồng thời, ăn nhiều rau xanh, hoa quả chín để tăng cường vitamin, giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ có ảnh hưởng không nhỏ đến hệ miễn dịch, ngủ đủ giấc có thể giảm bớt nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp. Do đó, hãy duy trì ngủ đủ giấc để tăng khả năng miễn dịch.

Uống đủ nước

Thói quen lười uống nước vào mùa đông có thể làm giảm các phản ứng chuyển hóa trong cơ thể cũng như khiến hệ thống miễn dịch kém hiệu quả do thiếu năng lượng. Chính vì vậy, hãy uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để đào thải độc tố, hỗ trợ người bệnh mau khỏi hơn.

Ăn đủ chất dinh dưỡng kết hợp lối sống lành mạnh để tăng cường hệ miễn dịch cơ thể.

Vận động thường xuyên

Các hoạt động thể chất đều đặn giúp gia tăng các tế bào miễn dịch, chống lại nhiều virus, vi khuẩn có hại cho cơ thể. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên vận động quá mức, chỉ ra đường khi mặt trời lên và mặc ấm trước khi ra khỏi nhà.

Bổ sung nguồn dinh dưỡng miễn dịch

Khác với những biện pháp phổ biến kể trên, xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại ngày nay là bổ sung nguồn dinh dưỡng miễn dịch thông qua sản phẩm có chứa thành phần sữa non từ bò, do có chứa một lượng lớn kháng thể IgG. Đây là kháng thể chiếm tỷ lệ lớn nhất trong huyết thanh, đóng vai trò trung tâm của phản ứng miễn dịch giúp bảo vệ cơ thể khỏi mầm bệnh cũng như độc tố mà virus, vi khuẩn,... tiết ra. Việc bổ sung kháng thể IgG từ sữa non giúp củng cố hệ miễn dịch hiệu quả, thích hợp cho mọi lứa tuổi.

Bổ sung kháng thể từ sữa non là xu hướng mới hiện nay (Ảnh minh họa)

Với những người có sức đề kháng yếu, dễ nhiễm bệnh thì vào mùa đông càng cần bổ sung kháng thể từ sữa non. Trong đó, sử dụng thực phẩm Alpha Lipid Lifeline như một bữa phụ thiết yếu cho cả gia đình chính là cách bổ sung kháng thể từ sữa non đơn giản mà hiệu quả. Chỉ cần 1 ly sữa mỗi ngày là bạn đã nạp 300mg kháng thể cùng các dưỡng chất thiết yếu như đa dạng các vitamin và khoáng chất, lợi khuẩn giúp tăng khả năng hấp thu, hỗ trợ hệ miễn dịch đường ruột; đặc biệt hàm lượng canxi đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi thành viên trong gia đình.

Bộ 3 sản phẩm: Thực phẩm bổ sung NEW IMAGE ALPHA LIPID™ LIFELINE™, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Immufort Ultraboost Colostrum, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alpha Lipid™ Colostem™ có nguồn gốc từ sữa non là sự kết hợp hoàn hảo giữa thành phần dinh dưỡng thiết yếu có trong sữa non với công nghệ Alpha Lipid giúp tăng cường kháng thể hiệu quả.

- 100% nhập khẩu từ New Zealand, quốc gia nổi tiếng bởi nền công nghiệp sản xuất sữa cực kì phát triển

- Ứng dụng công nghệ Alpha lipid là công nghệ sử dụng chất nhũ hóa phospholipid - một lớp chất béo không thể thiếu trong thành tế bào có nhiệm vụ bao bọc xung quanh để bảo vệ các hạt sữa non giúp giữ lại được nguyên vẹn các kháng thể tự nhiên, các yếu tố miễn dịch, yếu tố tăng trưởng đặc biệt chỉ có trong sữa non và các thành phần dinh dưỡng quan trọng khác không bị chuyển hóa bởi các axit trong dạ dày, giữ được sự ổn định đặc tính sinh học và hệ dinh dưỡng cân bằng như ban đầu làm tăng khả năng hấp thu của cơ thể.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV NEW IMAGE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 04, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Website: http://newimageasia.vn/