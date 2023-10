Bữa cơm tối 4 món đủ vị, giàu dinh dưỡng, người muốn ăn cả thịt lẫn cá cũng phải hài lòng

Thịt heo xiên que nướng lá chuối

Rau sống, dưa leo

Bắp cải xào tỏi

Canh cá giò nấu lá giang

Nguyên liệu làm món thịt heo xiên que nướng lá chuối:

200g thịt ba rọi, 300g thịt nạc vai, 5g muối, 1 muỗng xì dầu, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng dầu hào, 3 củ hành tím, 3 tép tỏi, 1 muỗng dầu ăn, 1/2 muỗng đường (tuỳ khẩu vị), 1 ít bột ngọt, 1 tàu lá chuối, 5 que tre, than hoa.

Cách chế biến món thịt heo xiên que nướng lá chuối:

Chuẩn bị các nguyên liệu sẵn sàng, sạch sẽ, để ráo.

Hành tím, tỏi giã nhuyễn rồi khuấy đều với các gia vị, sau đó cho thịt vào trộn đều. Cho thịt vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30-60 phút để thấm gia vị.

Sau đó lấy que lần lượt xiên thịt vào, rồi cuộn lá chuối gói lại.

Nhóm lửa than hoa. Đợi lửa than đều thì cho vỉ nướng lên, xếp que thịt xiên nướng bọc lá chuối lên và nướng. Trong quá trình nướng bạn nhớ lật để thịt chín vàng đều, thơm ngon. Hoặc bạn cũng có thể dùng lò nướng điện nếu không muốn nướng bằng than hoa.

Tiếp theo gỡ bỏ phần lá chuối cháy bên ngoài và xếp thịt nướng lên đĩa.

2. Rau sống, dưa leo

Một đĩa rau sống, dưa leo vừa giúp chống ngán trong bữa ăn lại vừa cung cấp lượng lớn các vitamin, khoáng chất và chất xơ cần cho cơ thể. Rau sống này ăn kèm với món thịt nướng cũng rất ngon và cân bằng vị giác.

3. Bắp cải xào tỏi

Nguyên liệu làm món bắp cải xào tỏi:

300g bắp cải trắng, 2 muỗng tỏi băm, 2 muỗng dầu ăn, 1 muỗng dầu hào, 1 ít tiêu (hoặc ớt), muối, hành lá, 1 miếng chanh.

Cách chế biến món bắp cải xào tỏi:

Bắp cải cắt mỏng rồi rửa và ngâm nước muối pha loãng. Ngâm trong khoảng 15 phút thì rửa lại cho sạch sẽ, để ráo.

Làm nóng chảo, cho dầu ăn và tỏi vào phi cho dậy mùi thơm. Vớt 1/2 tỏi phi để riêng ra bát nhỏ, rồi cho bắp cải vào xào với 1 ít muối, dầu hào, tiêu. Đảo đều tay cho bắp cải chín (chín mềm hay giòn tùy theo sở thích), rồi nêm nếm lại cho vừa khẩu vị. Thả hành lá cắt khúc vào, tắt bếp, vắt miếng chanh vào đảo đều rồi cho ra đĩa.

Nguyên liệu làm món canh cá giò nấu lá giang:

1-2 con cá giò, 150g lá giang, 1 lít nước, 2 củ hành tím, 2 tép tỏi, 1 muỗng cafe đường, 1 muỗng nước mắm, 1/2 muỗng cafe muối ớt, bột ngọt (tùy sở thích). Rau nêm: rau răm, mùi tàu, ngổ, húng quế.

Cách chế biến canh cá giò nấu lá giang:

Chuẩn bị các nguyên liệu sẵn sàng, sạch sẽ, để ráo.

Cá giò ướp với nước mắm và hành tím giã nhỏ, để 15 phút cho thấm.

Đun sôi nước. Ở một bếp khác, làm nóng chảo, cho 1 muỗng dầu ăn và 2 tép tỏi giã nhỏ vào phi cho dậy mùi thơm. Cho cá vào đảo sơ qua đến khi thịt cá săn lại. Cho cá đã đảo vào nồi nước sôi, thả lá giang bóp nát vào, đợi sôi lên lại thì vớt thật sạch bọt.

Khi tất cả đã chín thì nêm nếm lại cho vừa khẩu vị, thả rau nêm đã cắt nhỏ vào. Múc canh ra tô.

Chúc các bạn có bữa ăn ngon miệng với thực đơn cơm tối này nhé!