Bữa ăn có khoai tây Mỹ cho sức khỏe của cả nhà tròn đầy

Tiếp nối thành công mùa 1, Cooking Contest do Potatoes USA tổ chức đã quay trở lại với chủ đề "Bữa ăn có khoai tây Mỹ - Cho sức khoẻ tròn đầy". Cuộc thi không chỉ là nơi để các "đầu bếp tại gia" trải nghiệm nấu các bữa ăn ngon, trọn dinh dưỡng cùng khoai tây Mỹ mà còn có cơ hội tham gia đường đua rinh về những phần quà hấp dẫn với tổng trị giá tương đương 50 triệu đồng.



"Ăn lành, sống khoẻ" đang là xu hướng hiện nay

Theo sự phát triển của đời sống, nhu cầu ăn uống giờ đây không còn là ăn no nữa mà sự quan tâm lớn chính là ăn ngon, an toàn vệ sinh và bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Những món ăn đẹp mắt, thơm ngon, nhiều dinh dưỡng nhưng cũng "lành và sạch" đang là sự lựa chọn hàng đầu của các gia đình hiện nay. Nguồn: Potatoes USA.

Một trong những cách để tăng cường sức khoẻ chính là thấu hiểu bản thân, lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng, lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Việc duy trì thực đơn đầy đủ và cân bằng dưỡng chất chính là chìa khoá giúp bạn tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe cho gia đình thân yêu của mình.

Khoai tây Mỹ - Món quà sức khoẻ cho bản thân và gia đình

Khoai tây là loại rau củ chứa nhiều chất dinh dưỡng, cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, ví dụ như vitamin C và Kali, đặc biệt khoai tây hầu như không có chất béo.

Khoai tây Mỹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ mà còn là nguyên liệu thơm ngon, chế biến nhiều món ăn ngon miệng - đẹp mắt. Nguồn: Potatoes USA.

Một củ khoai tây nguyên vỏ cỡ trung bình (148g) chứa 26g carbohydrate. Carbohydrate là nhiên liệu chính cho não bộ và cũng là nguồn năng lượng chủ yếu cho cơ bắp. Khoai tây còn cung cấp nguồn Vitamin C tuyệt vời, một củ khoai tây cỡ trung bình (148g) cung cấp 30% giá trị Vitamin C cần hàng ngày, nhiều hơn hàm lượng vitamin C của một quả cà chua cỡ vừa (27% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày) hoặc khoai lang (20% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày). Ngoài ra, khoai tây chứa nhiều kali hơn một quả chuối cỡ trung bình, kali chính là một chất điện giải quan trọng hỗ trợ chức năng của cơ, tim mạch và hệ thần kinh.

Khoai tây là loại rau củ chứa nhiều dưỡng chất giúp cơ thể chúng ta hoạt động tốt nhất, thật tuyệt vời nếu những bữa ăn gia đình có sự xuất hiện của khoai tây đúng không?

Sân chơi thú vị và giải thưởng hấp dẫn từ Khoai tây Mỹ

Thể lệ thú vị và giải thưởng hấp dẫn đã khiến cuộc thi thu hút được nhiều khán giả đăng ký tham gia

Hiểu được giá trị dinh dưỡng tuyệt vời của khoai tây Mỹ cho sức khoẻ và mong muốn tạo thêm cơ hội cho nhiều bạn biết đến và trải nghiệm khoai tây Mỹ, Potatoes USA hân hạnh tổ chức cuộc thi nấu ăn trực tuyến "Bữa ăn có khoai tây Mỹ - Cho sức khoẻ tròn đầy" để tạo sân chơi cho những bàn tay tài hoa khoe tình yêu bếp núc, trổ tài cho ra đời những thực đơn với khoai tây Mỹ bắt mắt, đầy đủ dinh dưỡng và rinh về cơ hội nhận quà tặng với tổng giá trị tương đương 50 TRIỆU ĐỒNG.

Ban tổ chức sẽ gửi tặng 300 túi nguyên liệu khoai tây Mỹ cho 300 thành viên đăng ký hợp lệ và sớm nhất. Đây cũng là cơ hội trải nghiệm khoai tây Mỹ, cũng như là món quà sức khoẻ mà Potatoes USA gửi đến mọi nhà đúng như thông điệp của cuộc thi.

Với tiêu chí đề cao những bài dự thi có hình ảnh hoặc video chất lượng, được đầu tư chỉn chu, trình bày đẹp mắt, công thức món ăn với nguyên liệu khoai tây Mỹ sáng tạo và nội dung chia sẻ thú vị, Ban Tổ Chức "Bữa ăn có khoai tây Mỹ - Cho sức khoẻ tròn đầy" đem đến tương ứng 28 hạng mục giải thưởng "siêu độc lạ" để các đầu bếp tại gia thoả sức tranh tài:

- Giải "Ăn lành - Ảnh xinh": 3 Giải Nhất-Nhì-Ba tương ứng 3 voucher mua sắm trị giá 5 triệu - 3 triệu - 2 triệu đồng

- Giải "Ăn ngon - Quay đẹp": 3 Giải Nhất-Nhì-Ba tương ứng 3 voucher mua sắm trị giá 5 triệu - 3 triệu - 2 triệu đồng

- Giải "Đại tiệc khoai tây Mỹ": 1 voucher mua sắm trị giá 5,000,000đ

- Giải "Fan cứng khoai tây Mỹ": 1 voucher mua sắm trị giá 5,000,000đ

- Giải "Bữa ăn thêm khoai tây Mỹ - Sức khoẻ thêm tròn đầy": 20 voucher mua sắm trị giá 1,000,000đ

Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 01/04/2022 - 30/04/2022 và dự kiến trao giải vào hai tuần đầu tháng 05/2022. Quý vị có thể đăng ký nhận nguyên liệu khoai tây ngay tại https://bit.ly/3qPUqU8 và đừng quên đọc kỹ thể lệ của chương trình để có cơ hội mang về giải thưởng có tổng trị giá tương đương 50 triệu đồng nhé.

https://afamily.vn/bua-an-co-khoai-tay-my-cho-suc-khoe-cua-ca-nha-tron-day-20220413070756236.chn