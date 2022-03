BTV Ngọc Trinh khoe ảnh selfie nhưng có một thứ khiến dân mạng chú ý hơn cả

Mới đây, trên trang cá nhân của mình BTV Ngọc Trinh đã đăng tải một bức hình kèm dòng trạng thái: "I belive I can Fly ... to another country" (Tạm dịch: Tôi tin rằng tôi có thể bay đến một vùng đất khác).

Có vẻ BTV đang chuẩn bị cho chuyến đi du lịch sau chuỗi ngày dài làm việc chăm chỉ. Nhưng điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là chiếc nhẫn kim cương mà nữ BTV đeo ở ngón tay áp út, chỉ nhìn bằng mắt thường có thể thấy giá trị không hề nhỏ.

Bức ảnh vừa đăng lên được mấy phút thì ngay lập tức, nữ BTV đã thay bằng một bức hình khác.



Bức ảnh BTV Ngọc Trinh thay cho bức ở trên. ẢNh: FBNV.

Có lẽ, nhiều người cũng biết ngoài công việc, trên trang cá nhân BTV Ngọc Trinh còn phủ đầy những khoảnh khắc du lịch sang chảnh, đồ hiệu chất đầy.

Hiện tại, BTV Ngọc Trinh đang giữ vị trí là host của một chương trình "Tự do Tài chính - MoneyTalk", được phát sóng dưới hình thức talkshow truyền hình kết hợp hình thức streaming trực tiếp. Được biết đây là một chương trình mới toanh nằm trong hệ sinh thái tài chính VTV Digital ra đời với mục đích chính hỗ trợ giới trẻ giải quyết vấn đề về tài chính cá nhân.

https://afamily.vn/btv-ngoc-trinh-khoe-anh-selfie-nhung-co-mot-thu-khien-dan-mang-chu-y-hon-ca-20220326154117072.chn