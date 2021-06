BTV gợi ý 5 lọ toner không mua dịp sale 6/6 thì quá thiệt: Chỉ từ 92k mà nâng cấp da đẹp lên từng ngày

Mua sắm đồ mỹ phẩm ngốn của chị em rất nhiều tiền bạc. Bởi thế cho nên, việc tranh thủ shopping những món skincare vào các dịp sale lớn là một "nước đi" vô cùng sáng suốt. Nhờ vậy, chị em sẽ tiết kiệm được kha khá tiền mà chất lượng đồ chăm da vẫn được giữ nguyên. Nhân cơ hội sale 6/6 đang diễn ra sôi nổi, BTV làm đẹp của aFamily.vn muốn giới thiệu đến chị em 5 lọ toner đáng sắm về nhất. Đây đều là những sản phẩm dễ dùng và cho hiệu quả cải thiện làn da tuyệt vời.

Klairs Supple Preparation Unscented (Sale còn 239.000 VNĐ)

Lọ toner của Klairs là một sản phẩm rất lành tính, dễ dùng và phù hợp với mọi loại da, ngay cả làn da nhạy cảm nhất. Công thức của lọ toner chứa chiết xuất từ các loại thực vật có khả năng xoa dịu làn da, đặc biệt là chiết xuất rau má. Bên cạnh đó, em này hứa hẹn sẽ cho bạn làn da căng mọng, mướt mát trong mùa hè nhờ thành phần cấp ẩm "siêu sao" là Hyaluronic Acid.

Link mua: Shopee

Some By Mi AHA BHA 30days Miracle (Sale còn 229.000 VNĐ)

Những nàng da dầu mụn chắc chắn sẽ phải lòng lọ toner nổi tiếng này của nhà Some By Mi. Sản phẩm chứa bộ ba AHA – BHA – PHA có khả năng loại bỏ chất bẩn, tế bào chết và bã nhờn, giúp lỗ chân lông được thoáng sạch. Em này còn có công dụng kháng viêm, giảm mụn nhờ chiết xuất tràm trà, nhưng không hề "khắc nghiệt" với làn da do chứa những thành phần có khả năng xoa dịu da như: chiết xuất đu đủ, hoa sen… Không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho làn da dầu mụn, lọ toner của Some By Mi còn hữu ích đối với làn da tối màu, sần sùi vì có khả năng làm sáng mịn da hiệu quả.

Link mua: Shopee

Toner Diếp Cá Dokudami (Sale còn 139.000 VNĐ)

Lọ toner này không chỉ bán chạy tại Nhật Bản mà còn được các chị em Việt yêu thích từ năm này qua năm khác. Sản phẩm nổi bật với chiết xuất rau diếp cá với khả năng kháng khuẩn cao, từ đó xoa dịu những nốt mụn hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ lành mụn. Em này rất thân thiện với làn da nhờ công thức lành tính, giúp kiểm soát bã nhờn, hack da sáng mịn và đặc biệt là hỗ trợ làm mờ lỗ chân lông hiệu quả. Với mức giá bình dân, dung tích "siêu to khổng lồ" lại đang được giảm giá, lọ toner rau diếp cá này chính xác là sản phẩm đáng được lưu tâm dịp sale 6/6.

Link mua: Shopee

Mamonde Pore Clean Toner (Sale còn 150.000 VNĐ)

Lọ toner của Mamonde cũng là sản phẩm quen mặt đối với các chị em Việt. Đúng như tên gọi, em toner này nổi bật với khả năng làm sạch lỗ chân lông. Thành phần ngôi sao của lọ toner là rau diếp cá giúp kiểm soát dầu thừa, kháng viêm và giảm mụn hiệu quả. Song hành với chiết xuất rau diếp cá là thành phần bùn non có công dụng hút sạch chất bẩn, cho bạn làn da với lỗ chân lông thoáng sạch. Và khi được giải phóng tối ưu khỏi các cặn bẩn, làn da của bạn sẽ trở nên tươi sáng, rạng rỡ hơn, lỗ chân lông cũng như mờ hẳn đi.

Link mua: Shopee

Simple Kind To Skin Soothing Facial Toner (Sale còn 92.000 VNĐ)

Toner của Simple là sản phẩm siêu lành tính, đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm. Công thức của lọ toner giản đơn nhưng đáp ứng đúng nhu cầu xoa dịu, cân bằng và góp phần hồi phục làn da với những thành phần tốt như: pro vitamin B5, hoa cúc, nước cây phỉ… Lọ toner này còn ghi điểm ở công thức không chứa hương liệu, phẩm màu nên càng thân thiện, dễ dùng. Sau một thời gian kết thân với lọ toner nhà Simple, bạn sẽ cảm nhận thấy làn da mịn màng, khỏe đẹp hẳn lên.

Link mua: Shopee

