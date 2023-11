BTV gợi ý 5 lọ kem dưỡng ban đêm giúp "hồi sinh" làn da khô tróc, xỉn màu trong mùa lạnh

Kem dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quy trình. Sản phẩm này sẽ cung cấp độ ẩm cần thiết để da căng mọng, khỏe khoắn, đồng thời giúp giải quyết một số vấn đề về da như nếp nhăn, đốm nâu hay chảy xệ… Vào ban đêm, khi làn da bước vào quá trình tự phục hồi, tái tạo sau một ngày dài, việc dùng loại kem dưỡng phù hợp sẽ giúp hiệu quả cải thiện làn da được tăng thêm. Dưới đây là 5 lọ kem dưỡng ban đêm chất lượng, chị em nên tham khảo để dưỡng da đẹp suốt mùa lạnh.

Fresh Lotus Youth Preserve Dream Face Cream

Bác sĩ Jessica Wu tại Los Angeles dành lời khen cho lọ kem dưỡng nhà Fresh: "Đây là sản phẩm có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp chống lại sự tấn công của gốc tự do vào ban đêm - khoảng thời gian mà da sửa chữa những tổn thương DNA". Nói một cách khác, sản phẩm sẽ hỗ trợ quá trình hồi phục, tái tạo da, từ đó làn da thêm khỏe mạnh và trẻ lâu. Bên cạnh công dụng chống oxy hóa, lọ kem dưỡng còn cung cấp độ ẩm dồi dào cho làn da với các thành phần như glycerin, bơ hạt mỡ, chiết xuất lá đào và vitamin E. Dùng lọ kem dưỡng này vào buổi tối, bạn sẽ thức dậy với làn da căng bóng, rạng rỡ.

Nơi mua: Lingbeau Giá: 799k

First Aid Beauty Ultra Repair Hydra-Firm Night Cream

Những nàng sở hữu da nhạy cảm nên tham khảo các sản phẩm nhà First Aid Beauty. Đây là hãng chăm sóc da có những sản phẩm siêu dịu nhẹ, không chứa hương liệu nhân tạo và lọ kem dưỡng ban đêm này là một ví dụ. Sản phẩm chứa thành phần bột yến mạch dạng keo cho hiệu quả xoa dịu cảm giác kích ứng, làm giảm mẩn đỏ; sodium hyaluronate cấp nước để da thêm căng mọng; niacinamide có tác dụng làm đều màu da, xóa mờ đốm nâu. Đây là lọ kem dưỡng gốc nước, không gây bít tắc lỗ chân lông nên nó phù hợp với cả làn da khô, lẫn da có xu hướng nổi mụn.

Nơi mua: First Aid Beauty Giá: 1.079k

Goodal Green Tangerine Vita-C Dark Spot Cream

Lọ kem dưỡng của Goodal có thành phần chủ chốt là vitamin C, được dẫn chất từ quả quýt xanh trồng tại đảo Jeju. Vitamin C sẽ cho hiệu quả chống oxy hóa, bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do gây hại. Vitamin C còn đóng vai trò loại bỏ đốm nâu, làm giảm tình trạng tăng sắc tố da, từ đó da thêm rạng rỡ, mịn màng. Hiệu quả chống lão hóa của sản phẩm được tăng cường nhờ sự xuất hiện của thành phần vitamin E trong công thức. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, phù hợp với cả làn da dầu lẫn da hỗn hợp. Chị em nên dùng lọ kem dưỡng này vào cả ban ngày lẫn ban đêm để công dụng làm sáng da, chống lão hóa được phát huy tối ưu hơn.

Nơi mua: Beauty Box Giá: 649k

CeraVe Skin Renewing Night Cream

Lọ kem dưỡng ban đêm của CeraVe có chất kem đậm đặc, nhưng không tạo cảm giác bức bí, khó chịu. Sản phẩm cung cấp độ ẩm cho da tức thì, khắc phục tình trạng da căng kéo, khô tróc trong mùa đông. Công thức của lọ kem dưỡng chứa nhiều thành phần tốt cho làn da như peptide, ceramide, hyaluronic acid. Các thành phần này không chỉ cung cấp độ ẩm dồi dào, giúp da căng mọng từ bên trong mà còn sửa chữa, củng cố hàng rào tự nhiên thêm khỏe mạnh. Lọ kem dưỡng không chứa hương liệu nhân tạo, không gây bít tắc lỗ chân lông, là lựa chọn lý tưởng cho cả làn da nhạy cảm.

Nơi mua: Finn USA Giá: 380k

Dr. Jart+ Cicapair Tiger Grass Sleepair Intensive Mask

Lọ mặt nạ ngủ của Dr. Jart+ là sản phẩm dưỡng ban đêm đáng tham khảo nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm, khô tróc. Thành phần nổi bật của sản phẩm là chiết xuất rau má xoa dịu tình trạng da khô căng, kích ứng. Bên cạnh đó, lọ mặt nạ ngủ cung cấp lượng độ ẩm hào phóng. Vì vậy, bạn sẽ có được làn da căng khỏe, rạng rỡ vào sáng hôm sau. Chưa hết, làn da của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn nhờ thành phần cicabond có tác dụng sửa chữa tổn thương, củng cố hàng rào tự nhiên.

Nơi mua: Ora Beauty Giá: 850k

Ảnh: Sưu tầm