BTS đổ bộ bìa tạp chí tháng 10, Jennie xinh như thiên thần ngoài đời thực

Bìa tạp chí Vogue Korea số tháng 10/2023 của Jungkook với chủ đề "You're My Music" nhận nhiều lời khen có cánh của người hâm mộ vì quá ấn tượng, mang đậm cá tính riêng. Với niềm đam mê âm nhạc, em út BTS đã khắc hoạ 4 thể loại khác nhau như The Jazz Age (bìa 1), British Rock in the 60s' (bìa 2), 1970s Punk (bìa 3), Modern Hip Hop (bìa 4). Với 4 tạo hình khác nhau, Jungkook đã làm xiêu lòng người hâm mộ nhờ vẻ ngoài điển trai, phóng khoáng, thể hiện rõ nét khát vọng chinh phục nhiều thể loại âm nhạc