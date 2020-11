Boots cao đến gối sang chảnh có thừa, nhưng còn có một nhiệm vụ "tối mật" dành riêng cho nàng chân cong mà không phải ai cũng biết

Vào màu lạnh, nếu muốn có vẻ ngoài sang chảnh thời thượng thì boots chính là đôi giày không thể thiếu. Chỉ cần một đôi boots là ngay cả một set đồ đơn giản nhất cũng trở nên sang xịn, thời thượng vượt bậc. Đặc biệt là boots cao quá gối thì sự sang chảnh cá tính khỏi bàn cãi luôn.

Đừng nghĩ những đôi boots cao này chỉ hợp những ngày giữa đông lạnh giá, đây mới là thời điểm chuẩn chỉnh để diện boots cao, bạn chưa cần những lớp áo quá dày mà vẫn phô diễn được đôi chân dài miên man với đủ kiểu mốt giấu quần hay đầm ngắn gợi cảm.

Ngoài hiệu ứng sang xịn, thời thượng có thừa, hay tôn chân dài miên man, những đôi boots cao còn có một nhiệm vụ hack chân đáng nể mà ai nghe đến cũng bất ngờ. Chính độ cao quá gối hay vừa chạm gối của những đôi boots sang xịn này mà nó khéo giấu đi nhược điểm chân cong giúp các nàng tự tin hơn khi khoe chân với váy/ short ngắn.

Những cô nàng chân cong nay đã có thể tự tin diện chân váy/ short khoe chân dài bởi đã có trợ thủ đắc lực giúp bạn giấu bớt nhược điểm của mình.

Nhược điểm chân cong khiến nhiều chị em e ngại việc khoe chân thon dài, lúc nào cũng giấu nhẹm qua các lớp quần dài rộng mà quên rằng chỉ cần một đôi boots cao đến gối là mọi việc được giải quyết nhanh gọn, thậm chí còn sang chảnh ngút ngàn.

* Những nàng chân cong nên lưu ý một chút:

Không chọn những đôi boots có cổ ôm sát lấy bắp chân

Chính bởi chân bạn hơi cong nên nếu diện boots ôm sát chân sẽ rất dễ lộ nhược điểm, vậy nên hãy tập trung chọn những kiểu boots có phom dáng cứng cáp với chất da thuộc hay da lộn lỳ chẳng hạn sẽ hữu ích hơn cho đôi chân của bạn.

Phần cổ của boots hơi rộng so với bắp chân giúp bạn dễ dàng di chuyển và cũng khéo giấu bớt đi độ cong của chân. Những nàng chân to cũng nên nằm lòng chiêu chọn boots cao này để giấu chân to và cũng thoải mái hơn trong mỗi bước di chuyển.

Không chọn boots cao quá gối để tránh tố thêm đôi chân cong vòng kiềng

Phần đầu gối và ống chân là nơi có độ cong rõ rệt nhất nếu bạn chẳng may sở hữu đôi chân vòng kiềng. Ngoài chiêu chọn boots không quá ôm sát, bạn cũng nên tiết chế một chút ở phần cổ cao. Nàng chân cong chỉ nên chọn boots dưới đầu gối, những đôi boots quá gối chỉ hợp với nàng chân thon dài thẳng tắp mà thôi.

Cùng với độ rộng của phần cổ boots, chiều dài dưới đầu gối sẽ giúp các nàng khéo giấu đi nhược điểm chân cong của bạn. Chính phần cổ hơi rộng so với bắp chân sẽ ăn gian thêm cho khung xương chân của bạn, nhờ vậy mà chân cong mấy thì cũng có cảm giác thẳng và thon dài hơn. Và giờ thì nàng chân cong có thể gạt hết nhược điểm để tự tin khi diện boots cao khoe chân thon dài trong mùa lạnh này.