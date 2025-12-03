Bỗng tuyên bố sốc về đám cưới với “thiên kim” Sooyoung (SNSD), tài tử Jung Kyung Ho tỏ thái độ này là ý gì đây?

Chiều 3/12, tờ The Asia Business Daily đưa tin, tài tử Jung Kyung Ho vừa tham gia buổi họp báo tuyên truyền cho bộ phim Pro Bono và có những chia sẻ gây xôn xao liên quan tới bạn gái lâu năm Sooyoung (SNSD).

Trong hoạt động mới đây, đạo diễn Kim Sung Yoon tò mò hỏi về ngày dự kiến tổ chức hôn lễ của Jung Kyung Ho và chân dài SNSD: "Ít nhất cậu hãy cho chúng tôi biết về ngày quan trọng đó cũng được mà". Bất ngờ nhận được câu hỏi khó từ tiền bối, tài tử họ Jung toát mồ hôi hột, vừa mỉm cười vừa bối rối đáp lại rằng: "Ngày gì cơ ạ? Anh đừng nói những chuyện phù phiếm đó nữa ạ".

Jung Kyung Ho vừa có phát biểu gây xôn xao liên quan tới hôn lễ với Sooyoung

"Nhất cử nhất động" của cặp đôi Sooyoung - Jung Kyung Ho đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả

Động thái mới đây của Jung Kyung Ho đã gây nên cuộc thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội xung quanh nguyên nhân khiến nam tài tử đình đám có thái độ như vậy. Trong dó, 1 bộ phận người hâm mộ không khỏi tỏ ra lo lắng cho tình trạng mối quan hệ giữa Sooyoung - Jung Kyung Ho ở thời điểm hiện tại. Nhưng đa phần khán giả lại khẳng định rằng Jung Kyung Ho - Sooyoung vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Theo những netizen này, tài tử họ Jung có thái độ như vậy xuất phát từ việc anh không muốn chuyện tình của mình với chân dài SNSD bị đem ra "mổ xẻ", trở thành chủ đề trao đổi ngay giữa sự kiện họp báo.

Hơn nữa, bầu không khí tại sự kiện lúc đó rất vui vẻ, cả dàn sao đều bật cười trước câu trả lời của Jung Kyung Ho. Và chi tiết này cho thấy lời phát biểu của bạn trai Sooyoung chỉ mang tính chất đùa giỡn nhằm đáp lại câu hỏi bông đùa từ tiền bối, đồng thời làm khuấy động bầu không khí trong buổi tuyên truyền phim.

Jung Kyung Ho cùng dàn sao Pro Bono vừa tham gia tuyên truyền phim

Chuyện tình của Sooyoung - Jung Kyung Ho từ lâu đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng châu Á. Vì cùng hoạt động trong giới giải trí nên cặp đôi thấu hiểu nỗi khổ, khó khăn của nhau. Họ luôn gửi tới đối phương những lời động viên kịp thời, cùng nỗ lực cố gắng trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Trong buổi phỏng vấn độc quyền cho tờ Newsen hồi tháng 3/2023, Jung Kyung Ho hạnh phúc chia sẻ về lời khen ngợi Sooyoung dành cho anh sau khi xem Khóa Học Yêu Cấp Tốc: "Anh đã làm tốt nhất rồi".

Trong khi đó, ở buổi giao lưu với phóng viên hồi tháng 8/2023, Sooyoung cũng gửi lời cảm ơn tới bạn trai vì sẵn sàng đồng hành cùng cô: "Anh Kyung Ho rất yêu thích và còn dành nhiều sự quan tâm tới bộ phim mới của tôi. Bạn trai để ý tới thành tích rating phim còn hơn cả tôi nữa, sáng nào anh ấy cũng nhắn tin hỏi tôi về rating của Not Others. Có lẽ anh ấy biết tôi đã làm việc chăm chỉ vì bộ phim này. Tôi thật sự rất biết ơn bạn trai mình".

Sooyoung - Jung Kyung Ho công khai mối quan hệ hồi đầu năm 2014, nhưng cặp đôi đã bắt đầu hẹn hò ngay từ năm 2012. Hiện tại, họ là cặp đôi được yêu mến hàng đầu tại Kbiz. Công chúng còn bày tỏ hy vọng 2 ngôi sao sớm về chung 1 nhà.

Sooyoung - Jung Kyung Ho là 1 trong những cặp đôi bền chặt nhất ở Kbiz