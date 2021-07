Bỏng mắt trước vòng 1 của "gái hư Hollywood" khi diện đầm của NTK Chung Thanh Phong

Nổi tiếng là "gái hư", "quả bom sex" của Hollywood, Paris Hilton không từ bất kỳ một thiết kế sexy khoe dáng táo bạo nào để phô diễn vóc dáng của mình. Và mới đây Paris Hilton đã chọn mặt gửi vàng một thiết kế đầm trễ vai của NTK Chung Thanh Phong khi xuất hiện tại chương trình truyền hình trên Netflix ngày 4/8 tới đây.

Paris Hilton diện thiết kế đầm sắc màu của NTK Chung Thanh Phong trên show của cô tại Netfix.

NTK Chung Thanh Phong cũng không kìm được lòng, chia sẻ luôn hình ảnh đắt giá này trên trang cá nhân của anh. NTK chia sẻ: "So Amazing. Chung Thanh Phong cảm thấy rất vui và vinh dự khi Paris Hilton đã lựa chọn những thiết kế của mình. Cô nàng cực kỳ xuất sắc trong thiết kế này. Mong chờ show của cô ấy trên Netflix ngày 4/8 sắp đến. Nhận được hình ảnh mà năng lượng tích cực tràn đầy. Thank Koco Blaq so much. Can't wait to see our work".

Thiết kế mà "gái hư Hollywood" diện nằm trong BST I AM SUPERSTAR của NTK Chung Thanh Phong. Nếu như thiết kế được công bố trong show diễn là bộ đầm cổ V sâu hút mắt thì phiên bản dành riêng cho Paris Hilton lại có dáng trễ vai phô diễn vòng 1 nảy nở của "bom sex Hollywood".



Thiết kế mà Paris Hilton diện là một phiên bản khác của bộ đầm mà Hoàng Thùy và nhiều người đẹp Vbiz khác từng diện trước đó.