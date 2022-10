'Bỗng dưng trúng số' thu 110 tỉ đồng: Phụ đề 'bắt trend' hài hước hay 'ô dề'?

Trailer "Bỗng dưng trúng số" (6/45)

Trưa 3-10, nhà phát hành Bỗng dưng trúng số (tên tiếng Anh 6/45) tại Việt Nam công bố doanh thu 110 tỉ đồng sau 10 ngày chiếu. Phim vượt qua Bán đảo (Peninsula), trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.

Phim Hàn trăm tỉ và phụ đề "bắt trend"

Bỗng dưng trúng số cũng là phim Hàn trăm tỉ đầu tiên tại Việt Nam. Phim vào top 2 phim đạt trăm tỉ nhanh nhất trong năm 2022, chỉ sau bom tấn Marvel Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn).

Thông thường, các phim thường giảm sức hút ở tuần thứ hai, nhưng Bỗng dưng trúng số lại tăng mạnh 40% so với tuần đầu công chiếu.

"Bỗng dưng trúng số" là phim Hàn trăm tỉ đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Bỗng dưng trúng số gây sốt không chỉ vì câu chuyện trái khoáy, oái oăm về các anh lính Triều Tiên và Hàn Quốc tranh giành nhau tờ vé số. Yếu tố nổi bật hơn chính là phụ đề tiếng Việt không chỉ dừng lại ở chuyển ngữ, mà còn Việt hóa ở mức độ cao và "bắt trend" tiếng lóng ngày nay.

"Ô dề" (lố lăng), "ra dẻ" (ra vẻ), "ét ô ét" (SOS), "chằm zn" (trầm cảm), lời ca khúc Dằm trong tim của Lương Bích Hữu... được đưa vào phụ đề, tạo ra nhiều tiếng cười. Dù cách dịch bớt tính trung thành với bản gốc, hiện tượng "tiếp biến văn hóa" này nhìn chung được khán giả đón nhận và thích thú.

"Bao nhiêu từ trend đưa vào khớp đến mức khán giả phải “ủa, bên Hàn nói vậy thật hả?”, khớp gì dữ thần: Ra dẻ, còn cái nịt, ulatroi, ố dề... cho đến "cái mỏ hổn" đều được dịch phụ đề ngon ơ. Ở đâu đưa 3 bài hát Dằm trong tim, Nối vòng tay lớn, với cả "Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng" vô cười không chịu được. Nói tóm lại là rất duyên!" - khán giả Minh Hiền nhận xét.

Nhược điểm của cách dịch phụ đề theo trend tiếng lóng là có lúc không hợp văn cảnh, dễ bị lỗi thời - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Trong nhiều phim ngoại trước đó của nhà phát hành CJ, cách dịch này đã được áp dụng và thành công trong một số trường hợp, gần đây nhất là Ngược dòng thời gian để yêu anh, Nghề siêu khó...



Cũng có một số lần, cách dịch gây phản ứng vì lạm dụng quá đà từ ngữ "bắt trend" dẫn đến câu thoại nghe "ô dề", không hợp văn cảnh. Nhưng không thể phủ nhận là cách dịch này rất phù hợp với phim hài, những phim có nội dung không mấy nghiêm túc mà thường cường điệu hóa để chọc cười.

Phim Thái Lan "Ngược dòng thời gian để yêu anh" cũng được dịch phụ đề bắt trend - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Một hạn chế khác là do theo xu hướng nên bản dịch dạng này cũng nhanh bị cũ, do các xu hướng tiếng lóng cũng thường qua nhanh. Chẳng hạn, "ơ mây zing, gút chóp" nay đã gây cảm giác cũ kỹ, không còn hợp thời. Do đó, một thời gian sau, bản dịch có thể không còn mức độ gây cười như hiện tại.