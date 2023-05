Bom tấn về “hung thần” biển sâu - "The Black Demon" khiến khán giả lạnh sống lưng

Là một trong những dự án được trông chờ đến từ Mexico, bộ phim không chỉ là cuộc chiến giữa người và cá mập biển khơi mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm về môi trường, cuộc sống và càng gây chú ý khi được dựa trên một truyền thuyết dân gian có thật ngoài đời.

Kỳ nghỉ bình dị của gia đình Oilman Paul Sturges biến thành cơn ác mộng

Quái Vật Đen xoay quanh câu chuyện khi kỳ nghỉ bình dị của gia đình Oilman Paul Sturges biến thành cơn ác mộng. Bởi họ đã gặp phải một con cá mập Megalodon hung dữ, không từ bất kỳ khoảnh khắc nào để bảo vệ lãnh thổ của mình. Bị mắc kẹt và tấn công liên tục, Paul và gia đình của mình phải tìm cách để an toàn sống sót trở về bờ trước khi con cá mập khát máu này tấn công lần nữa.

Những hình ảnh trong trailer chính thức của bộ phim đã đưa khán giả trở lại với đại dương sâu thẳm, nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật bí ẩn, nguy hiểm. Bối cảnh của Quái Vật Đen ở một thị trấn ven biển Mexico, trong đó nhân vật chính là Paul Sturges (Josh Lucas) - một nhân viên khai thác giàn khoan. Paul đưa gia đình đến thị trấn để nghỉ mát, cũng như tham quan giàn khoan của công ty anh.

Hình ảnh "hung thần" biển sâu xuất hiện khiến ai cũng khiếp vía

Niềm hào hứng của gia đình Paul chợt tắt khi thị trấn vốn vô cùng tươi đẹp, rộn ràng trên ảnh lại khá ảm đạm ngoài đời. Theo lời người dân, giàn khoan và việc khai thác dầu ngoài khơi đã “đánh thức” một sinh vật vốn chỉ có trong truyền thuyết, có tên là Tlaloc (hay Quỷ Đen). Vốn là người “duy vật”, Paul không tin vào những luận định vô căn cứ của người dân, nhất là khi chúng hướng đến giàn khoan mà Paul vô tự hào.

Những phân đoạn kế tiếp cho thấy Paul đưa gia đình ra giàn khoan, và kể từ đây sự thật đã lên tiếng. Sự xuất hiện của con cá mập khổng lồ, khát máu dưới biển sâu, xuyên qua những lớp dầu đen khiến cho dàn nhân vật hốt hoảng. Anh cùng với một vài người đàn ông khác hoạt động ở giàn khoan cố gắng tìm đường trở về làng, nhưng mọi thứ dường như là không thể. Bởi con quái vật đen đang chầu chực, sẵn sàng nuốt trọn những con người đã và đang hủy hoại môi trường sống của nó.

Cách duy nhất để tự cứu mình là kết liễu cá mập sát thủ, nhưng họ buộc phải lên một kế hoạch kỹ càng. Những phân đoạn gay cấn như ngã xuống nước, đắm tàu… kinh điển trong dòng phim cá mập một lần nữa góp mặt trong Quái Vật Đen, khiến người xem phải thót tim. Liệu trước một sinh vật “huyền thoại” như Quỷ Đen, Paul, gia đình và các cộng sự sẽ làm gì để giữ mạng sống?

Dự án được cầm trịch bởi Adrian Grunberg, một nhà làm phim nổi tiếng với công việc chỉ đạo các dự án như Sense8, Narcos, The Legend of Zorro, Apocalypto, Jack Reacher: Never Go Back, và Edge of Darkness. Biên kịch bởi Carlo Cisco, người từng tham gia chắp bút cho các tác phẩm Star Trek: Discovery, Boise Esquerra.

Dàn sao đình đám của màn ảnh Mexico sẽ đảm nhận các vai chính của bộ phim là Julio Cesar, Josh Lucas…. Quái Vật Đen là bộ phim kinh dị, siêu nhiên với yếu tố cá mập thân thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Kết hợp với yếu tố môi trường và truyền thuyết dân gian, bộ phim chắc chắn sẽ là tựa phim cá mập mới lạ, thú vị vào mùa hè này trên màn ảnh rộng.

QUÁI VẬT ĐEN (tựa gốc: THE BLACK DEMON) hiện đang chiếu tại các rạp.