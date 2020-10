Bom tấn "Bạn trai tôi là hồ ly" của Lee Dong Wook và Kim Bum lên sóng tại Việt Nam song song cùng Hàn Quốc

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly - Tale of The Nine Tailed - là bộ phim mới nhất của Hàn Quốc khai thác chủ đề về loài hồ ly. Phim thuộc thể loại hành động giả tưởng kết hợp yếu tố lãng mạn, kỳ ảo với bối cảnh hiện đại.

Dàn diễn viên cực phẩm

Nhân vật trung tâm của Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly do mỹ nam Lee Dong Wook đảm nhận. Anh trở lại với màn ảnh nhỏ sau khoảng một năm vắng bóng. Lee Dong Wook được khán giả vô cùng yêu thích nhờ thực lực diễn xuất và khuôn mặt trẻ trung, điển trai pha chút lạnh lùng, hờ hững dù đã 38 tuổi.

Trước khi vào vai chàng hồ ly chín đuôi quyền năng, anh đã ghi dấu ấn sự nghiệp diễn xuất với vai Wang Yeo – chàng "thần chết" mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy đáng yêu trong bộ phim Goblin. Ngoài những phân cảnh "tình bể bình" với Yoo In Na, phản ứng hóa học giữa anh và nam chính Gong Yoo cũng gây sốt không hề kém.



Lee Dong Wook - hồ ly nam thu hút của màn ảnh Hàn.

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly đánh dấu sự quay trở lại của Kim Bum sau 4 năm vắng bóng. Kim Bum nổi tiếng với vai diễn "chàng Gốm" So Yi Jung đẹp trai, ấm áp của hội F4 trong Boys Over Flowers. Hình tượng của Kim Bum trong Vườn Sao Băng được ví như mối tình đầu của hàng ngàn thiếu nữ, đồng thời cũng giúp tên tuổi của anh lên như "diều gặp gió". Rũ bỏ hình tượng ngọt ngào, trong bộ phim mới, khán giả đang chờ mong sự đột phá của anh khi vào vai một nhân vật phản diện tà ác.

Kim Bum với vai diễn phản diện đáng chờ đợi.

Bên cạnh Lee Dong Wook và Kim Bum, vai nữ chính của Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly được giao cho Jo Bo Ah – nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của màn ảnh nhỏ Hàn. Jo Bo Ah từng gây ấn tượng với hàng loạt vai diễn trong Sweet Stranger And Me, Temperature Love, My Strange Hero – Bok Soo's Back...

Jo Bo Ah với tạo hình mạnh mẽ, quyết đoán.

Cốt truyện huyền ảo, đầy bí ẩn và hấp dẫn

Khác hẳn những bộ phim khai thác về đề tài yêu hồ trước đây của Hàn Quốc, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly là bộ phim đầu tiên có hồ ly nam giới đóng vai trò trung tâm của câu chuyện. Tác phẩm vén màn bí mật về hồ ly chín đuôi Yi Yeon, từng là vị thần sống trong những dãy núi Baekdudaegan, nhưng hiện lại đang cư ngụ ở thành phố. Anh đi lại giữa các thế giới để trừng phạt những con yêu quái làm hại loài người. Trong hành trình đó, cửu vĩ hồ này luôn bị một đạo diễn sản xuất chương trình "săn lùng". Cũng chính vì vậy, Yi Yeon bị cuốn vào một câu chuyện tình ngang trái khi anh rung động với con người.

Chàng hồ ly vạn người mê Yi Yeon.

Người "theo đuổi" Yi Yeon không ai khác chính là cô nàng Nam Ji Ah, phụ trách chương trình chuyên nghiên cứu về các thực thể siêu nhiên. Theo đuổi chương trình là bởi Nam Ji Ah mong muốn tìm lại cha mẹ mình, những người đã biến mất sau một tai nạn kỳ lạ 21 năm trước. Trong công việc, cô là người có thái độ nghiêm túc, sẵn sàng hành động, điềm tĩnh, gan dạ và thậm chí đưa ra những quyết định vượt giới hạn cho phép để tìm ra tận cùng sự thật. Chính tác phong làm việc này của cô đã gây ra không ít phiền toái cho chú hồ ly chín đuôi Yi Yeon.

Cô đạo diễn mẫn cán, kiên định Nam Ji Ah.

Đối chọi với Yi Yeon là Yi Rang - một cửu vĩ hồ mang dòng máu nửa người nửa hồ ly và là anh trai cùng cha khác mẹ của anh. Vì rất ghét dòng máu con người đang chảy trong mình, Yi Rang luôn lợi dụng con người cùng những tham vọng của họ để đạt các mục đích riêng của bản thân. Hắn cũng là một cửu vĩ hồ đầy nguy hiểm với cảm xúc thay đổi thất thường, hứa hẹn sẽ là nhân tố đột phá và nguồn cơn cho mọi xung đột kịch tính của bộ phim.

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly được sản xuất bởi đài TvN, do biên kịch Han Woo Ri chấp bút và được chỉ đạo bởi đạo diễn Kang Shin-hyo. Bộ phim khi công bố đã gây chú ý bởi tạo hình hai nhân vật hồ ly chín đuôi của Lee Dong Wook và Kim Bum quá hoàn hảo. Với lối hoá trang này, vẻ đẹp ma mị của hai chàng mỹ nam được khai thác gần như triệt để. Thêm vào đó khung cảnh kỳ ảo cũng góp phần tạo nên ấn tượng cho người xem về không khí mà bộ phim muốn xây dựng. Đề tài phim độc đáo, nhịp độ phim nhanh, có yếu tố hài hước và dàn diễn viên tài sắc vẹn toàn, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly được nhận định là dự án phim Hàn đáng mong chờ nhất cuối năm 2020.

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly gồm 32 tập, được phát sóng song song với Hàn Quốc vào thứ 4, thứ 5 hằng tuần (mỗi ngày 2 tập).