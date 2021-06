Bôi serum vitamin C: 3 điều nên và 2 điều không nên làm để da thực sự sáng mịn bật tông

Nếu quan tâm đến chuyện chăm sóc da, hẳn là bạn đã nghe nhiều đến serum vitamin C, hoặc có thể còn đang dùng sản phẩm này mỗi ngày.



"Vitamin C là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe làn da. Thành phần này vừa là chất chống oxy hóa, vừa cần thiết cho việc sản sinh collagen", theo bác sĩ Hadley King tại New York. "Vitamin C còn hỗ trợ bảo vệ làn da khỏi ánh nắng, giảm thiểu và điều trị những tổn thương do việc tiếp xúc với tia UV gây ra". Ngoài khả năng bảo vệ làn da, chống lão hóa, vitamin C còn giúp da đẹp lên trông thấy khi có thể làm mờ nếp nhăn, đốm nâu, nâng tông da và hack độ căng sáng.

Serum vitamin C quen thuộc, hữu ích là vậy nhưng một số nàng hẳn là vẫn chưa hiểu nhiều về sản phẩm, đặc biệt là cách dùng để tận dụng tối ưu lợi ích của món chống lão hóa này. Và nếu vẫn còn "vụng về" trong khoản dùng serum vitamin C, bạn hãy nghía qua các gạch đầu dòng những điều nên – không nên làm khi bôi sản phẩm này, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy cách để hack da đẹp vượt bậc.

Không nên bôi vitamin C và retinol hoặc AHA/BHA cùng lúc

"Các dữ liệu không hoàn toàn chỉ rõ về việc vitamin C có làm giảm hiệu lực của retinol hay không. Vậy nên để chắc ăn nhất, tôi vẫn thích dùng vitamin C vào ban ngày, retinol vào buổi tối hơn", theo bác sĩ King. Bạn cũng không nên mix vitamin C với AHA/BHA bởi combo này có thể gây kích ứng.

Không nên bôi serum vitamin C đã bị oxy hóa

"Serum vitamin C nhìn chung là sẽ có màu trong. Khi serum bắt đầu đổi màu, tức là chuyển sang vàng hoặc nâu, điều này có nghĩa là sản phẩm đã bị oxy hóa quá nặng và lọ serum sẽ không còn hiệu quả nữa", theo bác sĩ Bobbi Del Balzo tại New York.

Nên bôi vitamin C vào buổi sáng

"Khoảng thời gian lý tưởng nhất để bôi serum vitamin C chính là vào buổi sáng. Bởi thành phần vitamin C sẽ giúp ngăn chặn những tổn thương gây ra bởi yếu tố ngoại cảnh và tia UV/HEV", theo bác sĩ Balzo. Điều này có nghĩa là nếu dùng vitamin C vào buổi sáng, sản phẩm này sẽ cùng với kem chống nắng bảo vệ làn da của bạn tối ưu hơn. Bạn cũng có thể dùng vitamin C vào cả buổi tối nữa, chỉ cần lưu ý là không mix cùng với một số thành phần như retinol hay AHA/BHA.

Nên bảo quản vitamin C ở những nơi khô ráo, tránh ánh sáng

Để ngăn chặn việc vitamin C bị oxy hóa, hãy giữ lọ serum vitamin C của bạn ở nơi mát mẻ, khô ráo và không có ánh sáng chiếu vào. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chắc chắn rằng sau mỗi lần dùng, hãy đóng nắp thật chặt để hạn chế tối ưu việc sản phẩm tiếp xúc với không khí.

Nên bôi vitamin C mỗi ngày, đừng quên thoa kem chống nắng

Serum vitamin C nên là một phần trong quy trình skincare hàng ngày của bạn. Và việc chăm chỉ dùng sẽ giúp làn da của bạn được cải thiện sâu sắc nhờ thành phần chống oxy hóa này.

Có điều, bạn cần nhớ là bắt buộc phải bôi kem chống nắng khi dùng sản phẩm này. Vitamin C có thể khiến da bạn nhạy cảm hơn với ánh mặt trời. Thêm nữa, việc bôi kem chống nắng sẽ ngăn ngừa hiện tượng vitamin C bị oxy hóa – điều có thể gây giảm hiệu quả của vitamin C, thậm chí khiến mụn đầu đen xuất hiện.

Nguồn: The Klog

Ảnh: Internet