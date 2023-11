Bối cảnh tuyển sinh THPT, Đại học nhiều thách thức, nhiều phụ huynh chọn Lộ trình NAP/CAP cho con học từ sớm

Bối cảnh tuyển sinh trước mắt sẽ ngày càng nhiều thách thức bao gồm xu hướng xét tuyển bằng các kỳ thi riêng, giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng bảng điểm buộc các bạn học sinh và phụ huynh cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng, định hướng cụ thể hơn nhằm đi đúng với khả năng và mong muốn của mình khi xác định trường.

Trong năm 2023 đã có trường áp dụng tới 5 phương thức xét tuyển Đại học bao gồm: xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét kết hợp cùng bảng điểm THPT, xét ưu tiên với đối tượng có thành tích trong kỳ thi, xét dựa trên kết quả kỳ thi TN THPT và xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa.

Hình ảnh phụ huynh chờ con trước các trường thi - "đồng hành cùng con không phải việc dễ dàng"

Sự mở rộng linh hoạt trong việc xét tuyển trở thành cơ hội đồng thời cũng là thách thức to lớn không chỉ đối với các bạn học sinh mà còn có phụ huynh bởi "học nhiều, trường để lựa chọn cũng nhiều nhưng vẫn lo sốt vó con chẳng đỗ nổi vào đâu"



"Kiến thức rồi cách học mỗi thời mỗi khác, việc tuyển sinh còn thay đổi liên tục nên bản thân mình cũng khá hoang mang trong việc định hướng và đầu tư cho con học thêm. Sau khi tìm hiểu về NAP & CAP mình có sự tin tưởng tuyệt đối với lộ trình phù hợp và các chương trình kỹ năng rất hay do thầy cô có tiếng hướng dẫn. Mình đã quyết định cho bạn nhà mình theo học từ giữa năm lớp 11, hiện tại bạn cũng đang chuẩn bị thi với tâm lý khá tốt …" - Chị Mai Linh (Đắk Lắk)

Lộ trình THI LÀ ĐỖ: NAP & CAP con học ở nhà vẫn tự tin học đủ, học đúng, học hiệu quả

"Làm sao để con học online mà vẫn hiệu quả được đối với một kỳ thi quan trọng như vậy? Liệu có đảm bảo được việc ôn luyện, thi thử như cam kết" - đó là một câu hỏi phổ biến từ phía phụ huynh khi tìm kiếm khóa học ngoài giờ cho con. Tuy nhiên, đó lại là một lợi thế của Marathon Education - nền tảng học tập trực tuyến dạng Livestream dành cho học sinh trên toàn quốc có nhu cầu học với thầy cô trường Chuyên như Amsterdam, THPT Chu Văn An, THPT Lê Hồng Phong, THPT Trần Đại Nghĩa, …

Lộ trình THI LÀ ĐỖ: NAP & CAP được thực hiện với hình thức học online, tuy nhiên, con không hề phải học qua video đã quay sẵn "khô khan" mà được tương tác trực tiếp cùng thầy cô. Ngoài ra sau mỗi giờ học, học sinh sẽ được chia thành các phòng tự học online dưới sự hướng dẫn và sát sao của cố vấn học tập. Hệ thống báo cáo học tập sẽ được cập nhật dựa trên thái độ học tập, kết quả kiểm tra bài trong mỗi buổi học để đảm bảo sát sao tiến độ ôn luyện của mỗi bạn.

Giải pháp ôn thi Tốt Nghiệp THPT Quốc gia NAP (National Assessment Preparation)

Trong lộ trình HỌC LÀ ĐỖ dành cho học sinh lớp 12 bao gồm: NAP (National Assessment Preparation) dành cho học sinh thi Tốt nghiệp THPT và CAP (Competence Assessment Preparation) dành cho học sinh luyện thi Đánh giá năng lực. Về nội dung, bên cạnh kiến thức nền tảng được truyền tải theo phương pháp chính Chunking (Điểm kiến thức), học sinh sẽ được nâng cao dần qua những chuyên đề chuyên sâu, chuyên đề nâng cao lấy điểm tuyệt đối đồng thời rèn luyện kỹ năng làm đề bằng phương pháp độc quyền LATIC từ Marathon Education. Phương pháp giáo dục lấy tiền đề từ những các tiếp cận truyền thống kết hợp cùng những đổi mới cá nhân hoá theo học sinh đem lại hiệu quả đáng kinh ngạc chỉ sau 2 tuần học tập.



Chương trình Workshop được thiết kế trong lộ trình bao gồm Sức khoẻ tâm lý học đường và Kỹ năng Phản biện/Quản lý thời gian cũng là một điểm nổi bật khác biệt, chú trọng chăm sóc toàn diện tới các bạn học sinh đang trong giai đoạn ôn thi. Marathon Education mong muốn khi tiếp cận cùng giải pháp ôn thi NAP & CAP, phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm khi con "vững kiến thức, mạnh tinh thần, bền kỹ năng" để bước đến cánh cửa lớp chọn, trường chuyên và Đại học TOP 1.