“Bóc trần” nhan sắc thật của dàn Hoa hậu, Á hậu Việt Nam qua ảnh chưa photoshop, bất ngờ nhất là vẻ già dặn của Tiểu Vy

Sáng nay (24/9) buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM sau nhiều ngày bị trì hoãn vì dịch Covid-19.

Đáng chú ý nhất sự kiện này là sự quy tụ của dàn người đẹp đình đám hiện nay gồm Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và dàn Á hậu Việt Nam nhiều năm.

Giữa lúc buổi họp báo đang diễn ra thì một hình ảnh chụp các người đẹp bằng camera thường, chưa qua chỉnh sửa đã được lan truyền và thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Dân tình nhanh chóng nhìn ra sự khác biệt của những Hoa hậu, Á hậu trong bức ảnh thường với ảnh đã qua chỉnh sửa.

Hình ảnh phản ánh chân thực nhan sắc của dàn Hoa hậu, Á hậu

Ảnh đã photoshop có phần lung linh hơn

Có thể thấy, khi không có sự can thiệp của photoshop, dàn người đẹp đã bị kém lung linh đi ít nhiều. Đặc biệt là đương kim Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Luôn được khen ngợi nhan sắc đỉnh cao trong dàn Hoa hậu Việt Nam dù tuổi đời còn trẻ nhưng trong bức hình chưa photoshop, Tiểu Vy lại trông hơi già so với tuổi và kém xinh so với hình ảnh thường thấy.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng thể hiện sự bênh vực khi cho rằng có thể vì góc chụp và ánh sáng kém nên dàn người đẹp và Tiểu Vy mới trông kém xinh đi. Ngược lại, vóc dáng của các Hoa hậu, Á hậu được khen dù trong ảnh chưa photoshop cũng đều gợi cảm, quyến rũ.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam đương nhiệm

Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Á hậu Bùi Phương Nga

Á hậu Thúy An

Á hậu Kiều Loan