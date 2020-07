Bóc trần mặt tối Kbiz: Cả list "dài như sớ" idol dừng hoạt động do bệnh tâm lý, nam thần sốc vì nghi án chạm ngực nữ thần lai

Luôn xuất hiện với ngoại hình vui tươi rạng rỡ, tuy nhiên ở ngoài đời các idol Kpop phải chịu rất nhiều áp lực từ công ty quản lý, lịch trình kín đặc, áp lực ngoại hình cho đến sự khắt khe của công chúng, người hâm mộ, sesaeng fan (fan cuồng)... Phía sau vẻ ngoài hào nhoáng, mặt tối của làng giải trí Hàn Quốc dần hiện ra khi càng ngày càng có nhiều idol mắc bệnh tâm lý và phải ngừng hoạt động.

Wooseok (UP10TION)



Trước khi tỏa sáng ở "Produce X", Wooseok (UP10TION) từng dính phải mộ vụ bê bối giả nghiêm trọng, khi hàng loạt cư dân mạng cáo buộc nam idol cố tình chạm vào ngực Somi. Vào năm 2016, Wooseok và Somi là MC của chương trình ca nhạc "The Show". Trong một khoảnh khắc khi bộ đôi gửi lời chúc Giáng sinh đến khán giả, có 2 lần Wooseok giơ tay về phía Somi, khiến cô bé giật mình, lùi lại phía sau.

Khoảnh khắc nhiều cư dân mạng cho rằng Wooseok cố tình chạm ngực Somi.

Sau đó, nhiều fan đã tìm ra bằng chứng chứng minh nam thần "Produce X 101" bị hiểu lầm vì góc máy quay. Mặc dù đã chứng minh được sự trong sạch, nhưng Wooseok vẫn bị cư dân mạng chửi rủa, bình luận ác ý. Tâm lý bị ảnh hưởng, Wooseok phải rút khỏi chương trình "The Show", cũng như mất 9 tháng ngừng hoạt động cùng UP10TION.

Joohoney (MONSTA X)

Sở hữu vẻ ngoài cao lớn, thân hình cuồn cuộn cơ bắp, thế nhưng dưới những áp lực tâm lý, Joohoney (MONSTA X) cũng đã ngã bệnh và phải ngừng mọi hoạt động vào thời điểm cuối năm 2019. Rapper của MONSTA X được chẩn đoán mắc phải chứng rối loạn lo âu và phải ngừng quảng bá để điều trị. Từ hơn nửa năm nay, MONSTA X hoạt động với đội hình 5 thành viên.

Haseul (LOONA)

Vào ngày 8/1/2020, công ty quản lý của LOONA - Block Berry Creative đã đưa ra thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của trưởng nhóm Haseul. Công ty cho biết, trưởng nhóm LOONA sẽ ngưng hoạt động để điều trị chứng rối loạn lo âu và không thể tham gia đợt comeback mới. Kể từ thời điểm đó tới nay, LOONA hoạt động với đội hình 11 thành viên.



Mina (TWICE)

Vào tháng 8 năm ngoái, JYP Entertainment thông báo Mina sẽ tạm ngưng tham gia các hoạt động cùng TWICE để tập trung điều trị rối loạn lo âu. Mặc dù Mina đã hoàn thành ca khúc "Feel Special", nhưng đây là lần đầu tiên TWICE phải quảng bá với đội hình 8 người. Sau 4 tháng nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, Mina đã trở lại trong sự vỡ òa của các thành viên TWICE và người hâm mộ.

S.Coups (SEVENTEEN)

Gánh trên vai trọng trách của một trưởng nhóm, S.Coups chịu áp lực rất lớn từ phía công ty và người hâm mộ. Vào ngày 18/11/2019, Pledis Entertainment đưa ra thông báo S.Coups sẽ tạm ngừng hoạt động do mắc phải chứng rối loạn lo âu. Đến tháng 3 năm nay, trưởng nhóm SEVENTEEN đã khỏe hơn và quay trở lại hoạt động với nhóm.

Jiho (Oh My Girl)

Jiho (Oh My Girl) là cái tên tiếp theo trong loạt idol phải ngưng hoạt động do vấn đề tâm lý vào cuối năm ngoái, đầu năm nay. Theo công ty quản lý, nữ thần tượng đã mắc phải chứng rối loạn lo âu từ nửa cuối năm ngoái, và tình hình chuyển biến xấu khiến cô phải ngừng hoạt động cùng nhóm từ tháng 1 năm nay. Rất may mắn là Jiho đã phục hồi tốt và comeback cùng nhóm với ca khúc "Nonstop" vào tháng 4 vừa qua.

Dawon (WJSN)

Cuối năm ngoái là khoảng thời gian đen tối của Kbiz khi hàng loạt idol mắc bệnh tâm lý, phải ngừng quảng bá và Dawon (WJSN) cũng là một trong số đó. Người hâm mộ rất ủng hộ việc giọng ca chính của WJSN nghỉ ngơi, điều trị tâm lý thay vì cố làm việc và dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Dawon đã khỏe mạnh và trở lại quảng bá với nhóm trong đợt comeback "Neverland" vừa qua.



Han (Stray Kids)

Ngày 15/12 năm ngoái, thành viên Han của nhóm nhạc tân binh Stray Kids khiến fan lo lắng khi phải rời khỏi fansign giữa chừng khi trở nên lo âu, căng thẳng cực độ và sợ đám đông. Nam idol nhanh chóng được JYP Entertainment chấp thuận ngừng hoạt động để tập trung điều trị bệnh. Sau nửa năm, đến nay Han cho biết sức khỏe tinh thần của anh chàng đã khá hơn rất nhiều.

DAY6

11/5/2020 là ngày ban nhạc DAY6 ấn định phát hành album mới mang tên "The Book of Us: The Demon". Tuy nhiên chỉ 1 ngày trước đó, JYP Entertainment đột ngột thông báo DAY6 sẽ ngừng mọi hoạt động quảng bá khi một số thành viên xuất hiện dấu hiệu rối loạn lo âu. Công chúng ca ngợi JYP là công ty tốt, đặt sức khỏe các thành viên lên hàng đầu nhưng rất nhiều fan của nhóm bức xúc cho rằng chính công ty đã bắt ép các thành viên luyện tập nhiều đến mức ngã bệnh ngay trước thềm comeback.

Tuy nhiên, trưởng nhóm Jae đã đăng tải cuộc trò chuyện giữa anh và Park Jin Young - người sáng lập JYP Entertainment, khẳng định lý do không phải đến từ phía công ty. Trong cuộc trò chuyện, "trùm" nhà JYP rất quan tâm đến sức khỏe của các thành viên, đồng thời đưa ra những lời khuyên chữa trị để nhóm cảm thấy khá hơn.

