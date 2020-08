Bóc mẽ ẩn ý đằng sau từng bộ trang phục của Seo Ye Ji ở Điên Thì Có Sao, chị không chỉ mặc cho đẹp đâu mấy đứa!

Psycho But It’s Okay (Điên Thì Có Sao) là một bộ phim có sự đầu tư vô cùng chỉn chu về mặt về mặt hình ảnh. Kĩ xảo đồ họa, bối cảnh và đặc biệt là trang phục của các diễn viên luôn được đầu tư vô cùng kĩ lưỡng để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khán giả. Đặc biệt, trang phục của nữ chính Go Moon Young (Seo Ye Ji) nhận lại nhiều lời khen ngợi vì vô cùng thời thượng và thể hiện rõ tính cách nhân vật trong từng thời điểm khác biệt.

1. Những tay áo cầu kì thể hiện quyền lực

Dễ dàng nhận thấy, trang phục của Moon Young vô cùng cầu kì và thường xuyên được nhấn nhá vào phần vai, tay áo. Dẫu trang phục có được tối giản hết sức như trong tập phim Moon Young đi hẹn hò với Kang Tae (Kim Soo Hyun) thì phần cầu vai vẫn nổi bật lên với cấu trúc lạ mắt. Việc nhấn nhá vào phần vai, tay áo mang lại cảm giác quyền lực tương tự trang phục của hoàng gia, điều này đại diện cho tính cách mạnh mẽ, cứng rắn và thường xuyên làm chủ tình hình của cô nàng nhà văn.

2. Váy kết hợp với áo vest - mạnh mẽ kết hợp cùng nữ tính

Moon Young thường xuyên kết hợp chân váy cùng vest cách điệu hoặc váy liền có cổ vest, vừa thể hiện lên sự mạnh mẽ, cá tính nhưng không mất đi nét nữ tính. Đặc biệt, trang phục này giúp cô nàng toát lên thân hình quyến rũ cùng vòng eo siêu nhỏ, đại diện cho tính cách táo bạo, phá cách của nhân vật này.

3. Những chiếc váy dài đầy cổ tích



Trong những phân cảnh Moon Young bị tổn thương hay gỡ bỏ vỏ bọc gai góc bên ngoài để trở về làm chính mình, cô nàng sẽ mặc những chiếc váy dài với chất liệu nhẹ nhàng và được điểm xuyết phần cổ, thân áo, tạo cảm giác mộng mơ hệt nữ chính trong những câu chuyện cổ tích. Sự tỉ mỉ của ekip sản xuất trong việc lựa chọn trang phục quả vô cùng ấn tượng.

Váy ngủ của Moon Young cũng thường là những chiếc váy có chất liệu nhẹ nhàng, nhấn nhá phần chân váy tạo độ bồng xòe hệt nàng công chúa. Nếu như ban đầu, Moon Young xem mình như phù thủy trong câu chuyện cổ tích thì khi Kang Tae chuyển đến tòa lâu đài và nữ nhà văn thường xuyên xuất hiện hơn trong “hình hài” một nàng công chúa, ta có thể nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của Moon Young.

4. Phụ kiện cầu kì, đậm chất nữ tính

Nhân vật Moon Young được miêu tả là một cô gái yêu chuộng cái đẹp, điều này được thể hiện trong việc lựa chọn phụ kiện đi cùng cô nàng. Dù là trang sức, nón hay giày đều vô cùng lấp lánh và được gia công cầu kì. Đặc biệt, trong các phân cảnh Moon Young bộc lộ cá tính mạnh mẽ, nhân vật này còn được trang bị cho một chiếc kính đen vô cùng ngầu, tăng thêm độ khí chất.