Bóc giá chiếc blazer sanh chảnh mà Huyền Lizzie vừa mặc trong phim: Đẹp khỏi bàn còn hack eo thon triệt để

Sau Khả Ngân trong phim "11 Tháng 5 Ngày" thì Huyền Lizzie là nữ chính tiếp theo có gu thời trang ấn tượng khiến người xem không thể rời mắt. Là một giám đốc marketing của công ty thời trang có tiếng nên đương nhiên phong cách của Huyền Lizzie đẹp khỏi bàn cãi, chưa kể cô còn xuất hiện với sắc vóc xinh đẹp hoàn hảo đủ khiến nhân vật Vân Trang trở thành chủ đề bàn luật khắp các diễn đàn.

Bộ trang phục nào của Huyền Lizzie cũng ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài sang chảnh, chuẩn mực mà còn hack dáng vi diệu. Chính vì vậy mà bất kỳ món đồ nào của Huyền Lizzie đều được chị em săn lùng triệt để. Mới đây là chiếc áo blazer cách điệu được Huyền Lizzie diện trong tập 15 "Thương Ngày Nắng Về".

Huyền Lizzie đã mặc thiết kế blazer cách điệu cùng quần ống loe trước sự kiện của công ty. Set đồ cũng chỉ blazer và quần âu nhưng qua tay của Huyền Lizzie nhìn thời thượng sang chảnh ngút ngàn, vừa hợp môi trường công sở vừa đúng phong cách của một giám đốc marketing.

Thiết kế có phần khuy chéo tạo đường thắt eo cực kỳ tôn dáng người mặc. Chưa kể phần tay bồng cách điệu tạo thêm nét thời thượng cho mẫu blazer này.

Thiết kế này từng được HH Khánh Vân diện trước đó, nhưng khác với Huyền Lizzie, Khánh Vân chọn diện cả cây đồng điệu với blazer và quần âu ống rộng và sandals xuyệt tông nổi bật chiều cao và phong cách của nàng Hậu.





Thiết kế mà Huyền Lizzie và Khánh Vân diện là mẫu blazer đến từ local brand Reina. Thiết kế có giá 3,4 triệu đồng.

Huyền Lizzie không sở hữu chiều cao siêu mẫu nên cô chọn mix blazer cách điệu cùng quần âu ống loe nhẹ thêm đôi cao gót để hack chân dài miên man. Chị em cũng có thể học được khá nhiều từ những chiêu mix đồ tôn dáng của Huyền Lizzie trong phim.

Ngoài những kiểu blazer dáng cơ bản quen thuộc thì những thiết kế cách điệu như chiếc áo mà Huyền Lizzie diện trong phim cũng góp phần tạo thêm nét nữ tính, sang chảnh và giúp chị em hack dáng thon gọn vô cùng khéo léo.

Gợi ý một số mẫu blazer cách điệu dành cho các quý cô công sở nếu muốn mặc đẹp như Huyền Lizzie trên phim:

Thiết kế của White Ant còn có thêm phần đai thắt eo cùng cách điệu cổ áo, nàng công sở có thể khoe thêm đôi xương quai xanh gợi cảm mà vẫn kín đáo, thanh lịch.

Thiết kế của Lane Jt vẫn giữ phom blazer basic nhưng có thêm cách điệu tạo hiệu ứng khác biệt hơn tất cả những dáng áo thông thường khác.

Thiết kế của My Way ấn tượng với gam màu nổi bật, thời thượng ngút ngàn, chưa kể còn đang sale tới 50%.

Thiết kế của Delicate điệu đà nữ tính hơn hẳn nhờ chi tiết thắt nơ nhẹ nhàng trên cổ, sẽ là item nhấn nhá thêm cho style công sở của bạn nét ngọt ngào khó cưỡng.

