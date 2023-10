Bộ Y tế cảnh báo về sai phạm của thực phẩm bảo vệ sức khoẻ viên uống sáng da Dione

Thời gian qua, từ công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên trang: https://eva.vn/lam-dep-moi-ngay/hoi-sinh-lan-da-cang-mong-hong-hao-voi-vien-uong-sang-da-dione-c291a566385.html quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống sáng da DIONE vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư FARADAY (địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà số 15/57 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Tại buổi làm việc ngày 21/9, đại diện Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư FARADAY là bà Nguyễn Thanh Thủy - người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Công ty khẳng định website https://eva.vn/lam-dep-moi-ngay/hoi-sinh-lan-da-cang-mong-hong-hao-voi-vien-uong-sang-da-dione-c291a566385.html không phải là website của Công ty, Công ty không thực hiện quảng cáo, không uỷ quyền cho tổ/chức cá nhân nào thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống sáng da DIONE trên website này.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống sáng da DIONE quảng cáo trên website nêu trên.