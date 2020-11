Bố vừa đi tù, con trai 3 tuổi phát hiện ung thư giai đoạn cuối và cuộc gặp gỡ xúc động sau lá thư của người mẹ

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11, An An - bé trai 3 tuổi rưỡi mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đã có cuộc gặp đẫm nước mắt với bố mình tại trại giam số 2 thành phố Liễu Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Thời gian sống không còn nhiều, nên cuộc gặp gỡ này có thể là lần cuối cùng An An được ở trong vòng tay bố.

Được biết, bố của An An hiện đang thụ án giam 3 tháng (26/8 - 25/11) vì hành vi say rượu gây nguy hiểm khi lái xe. Suốt gần 3 tháng nay 2 bố con không được gặp nhau và trong thời gian đó, An An đột ngột bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Vào ngày 20 tháng 8, trước khi ông bố bắt đầu thụ án, cậu con trai An An bắt đầu lên cơn sốt nhiều ngày liền. Thời gian này, bác sĩ vẫn chưa chẩn đoán ra bệnh tình của em. Hơn 1 tháng sau đó, ngày 26/9, An An lại phải nhập viện cấp cứu, lúc này bác sĩ đồng thời yêu cầu em thực hiện sinh thiết phổi.

3 ngày cấp cứu, dù An An đã qua cơn nguy kịch nhưng kết quả sinh thiết ngày 29/9 phát hiện An An bị ung thư phổi. Ung thư đã bước vào giai đoạn cuối không thể phẫu thuật cắt bỏ và An An còn quá nhỏ để làm hóa trị, cho nên em chỉ có thể dùng thuốc để kéo dài mạng sống.

Mẹ An An cho biết, thời gian gần đây, An An đã thực sự cảm thấy đau đớn, khó chịu về thể xác do căn bệnh hiểm nghèo gây ra nhưng em không kêu than gì ngoài nỗi nhớ bố. An An thường xuyên hỏi mẹ: “Bố đi đâu sao chưa về nhà?”.

Những khi ấy, mẹ An An chỉ biết gạt nước mắt và an ủi con trai. Đôi lúc, cô phải trốn đi chỗ khác mà khóc vì lo lắng tự hỏi: “Liệu đứa trẻ có còn đủ sức để đợi đến ngày bố ra tù hay không?”.

Mẹ An An sợ hai bố con sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, sợ sự luyến tiếc sẽ để lại nhiều nỗi đau hơn, thế là đầu tháng 11, cô đã gửi đơn đến trại giam nơi chồng đang thụ án, với mong mỏi có thể cho hai bố con gặp nhau càng sớm càng tốt.

Trong lá đơn thỉnh cầu, mẹ An An viết: “Đứa trẻ ngày nào cũng nói nhớ bố và hỏi tại sao bố không về. Mỗi khi con trai hỏi, tôi lại không kìm được nước mắt. Nó muốn gặp bố lắm. Tôi khẩn cầu trong những phút giây cuối cùng cuộc đời của đứa con trai yểu mệnh, xin hãy cho phép hai bố con gặp nhau. Tôi không muốn con tôi qua đời với sự tiếc nuối và chồng tôi đau khổ vì không được gặp con lần cuối!”.

Lá đơn khiến cảnh sát vô cùng xúc động. Sau khi xem xét, lãnh đạo trại giam quyết định sắp xếp một buổi gặp mặt đặc biệt cho 2 bố con, gặp gỡ trực tiếp mà không bị ngăn cách bởi tấm kính như các cuộc gặp giữa thân nhân và tội phạm như bình thường.

Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 11, ông bố đã xuất hiện trong phòng chờ với quần áo bảo hộ (đề phòng dịch Covid-19). An An vừa vào nhìn thấy bố, dù cơ thể đang kiệt quệ, em vẫn cố hết sức chạy tới ôm bố mình.

Hai bố con ngồi trên ghế trò chuyện, những câu chuyện đời thường nhưng có chút buồn, chút vấn vương tiễn biệt. Bố hỏi “con ở nhà không nghe lời mẹ à?”, “con có uống thuốc đều không?”, “thuốc đắng không?”, “con đợi bố về nhà được không?”, An An chỉ biết gật đầu, thi thoảng còn nắm lấy tay bố.

Ông bố không kiềm được xúc động, nước mắt trào ra, phải quay mặt tháo kính bảo hộ để lau vội sợ con trai nhìn thấy. Gần 10 giờ sáng, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc. Hai bố con tạm biệt nhau.

Người bố lòng nặng trĩu, cứ ngoảnh mặt lại nhìn con trai, ánh mắt dường như cố gắng bắt trọn hình ảnh của đứa trẻ, anh sợ khi đứa bé không còn, dáng hình của nó những ngày cuối cùng, anh cũng không sao nhớ được...

