Bố vợ trùm ma túy Tàng Keangnam bị bắt cùng khẩu súng đã lên nòng

Theo đó, vào hồi 11h15 ngày 21/9, lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng truy nã Giàng A Đua (SN 1964 trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 khẩu súng ngắn (loại súng quân dụng), 1 băng đạn, 7 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng).

Giàng A Đua và tang vật.

Theo hồ sơ cơ quan Công an, đối tượng Đua có 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đều về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” của Công an tỉnh Sơn La; Công an tỉnh Quảng Ninh và của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Giàng A Đua cũng có 2 con đẻ đều là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, đối tượng Đua cũng là bố vợ của ông trùm ma túy Tráng A Táng (Tàng Keangnam).

Quá trình bắt giữ, di lý Giàng A Đua, xuất hiện hai đối tượng từ trên rừng nổ súng đe dọa lực lượng vây bắt, nhằm giải cứu cho Đua nhưng không thành.

Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La , Huyện ủy Vân Hồ và các cơ quan chức năng đã tổ chức gặp mặt động viên, thưởng nóng Ban Chuyên án và lực lượng tham gia bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này.