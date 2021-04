Bộ váy mà Kate Middleton từng mặc 20 năm trước khiến Hoàng tử William "chết đứ đừ": Là thiết kế xuyên xấu sexy giá chỉ 900k

Trước khi theo chàng về rinh, Kate Middleton và Hoàng tử William đã có 10 năm hẹn hò nồng ấm. Họ quen nhau tại trường đại học St.Andrew ở Scotland vào năm 2001, nhưng phải đến 1 năm sau hai người mới chính thức hẹn hò.

Công nương Kate luôn là một người rất mực thanh tao, chuẩn mực và kín đáo nhưng hơn 20 năm trước vào khoảnh khắc định mệnh khi hai ánh mắt giao nhau, Kate Middleton lại chinh phục trái tim của vị Hoàng tử đĩnh đạc bằng một bộ cánh không gì táo bạo, sexy hơn được thế. Theo một bộ phim tài liệu "The Day Will and Kate Got Married", chính bộ cánh táo bạo mà Kate Middleton trình diễn trong show diễn thời trang của trường đã gây ấn tượng mạnh với Hoàng tử William.

Theo trang E! News, chiếc váy xuyên thấu được thiết kế bởi Charlotte Todd và chỉ tốn 40 USD để hoàn thành.

Theo crfashionbook, Hoàng tử William được cho là đã trả 275$ (khoảng hơn 6,3 triệu đồng) để có được một chỗ ở hàng ghế đầu tại buổi trình diễn "Don't Walk" vào ngày 27 tháng 3 năm 2002 - sự kiện mà Kate Middleton đã được chính Charlotte Todd mời làm người mẫu trình diện cho thiết kế của ông. Khi cô ấy bước xuống sàn catwalk, Hoàng tử William quay sang người bạn của anh ấy là Fergus Boyd và thì thầm: "Wow, Fergus, Kate thật nóng bỏng!". Và đó chính là giây phút chàng hoàng tử tài ba đĩnh đạc "xa vào lưới tình" của Kate Middleton.

Ai cũng có một thời tuổi trẻ lẫy lừng, và Kate Middleton cũng vậy. Ngày còn trẻ cô không ngại khoe dáng trong những thiết kế sexy gợi cảm, cập nhật đủ mọi hot trend đình đám của giới trẻ, trái ngược hoàn toàn với một Công nương Kate thanh lịch, nhẹ nhàng thanh tao như hiện tại.

Quay trở lại với bộ đầm sexy nhất lịch sử trang phục của Kate. Thiết kế thách thức mắt nhìn đến mức phô diễn trọn ven body của cô. Bộ đầm khiến Hoàng tử William mất ăn mất ngủ ngày ấy trị giá 40$ (khoảng 920.000 VNĐ) và 9 năm sau, năm 2011 - năm diễn ra lễ cưới thế kỷ của Kate Middleton và Hoàng tử William, bộ váy được bán đấu giá tại một cuộc đấu giá từ thiện. Giá của thiết kế ở thời điểm đó là 125.000$ (khoảng hơn 2,8 triệu đồng).

Bộ đầm định mệnh và người sáng tạo lên nó Charlotte Todd.

