Bộ tứ "thánh nữ trượt tay" của Cbiz: Dương Mịch thủ đoạn cũng không bằng sự tâm cơ của Dương Tử, "Tiểu" Triệu Lệ Dĩnh?

Mới đây, trên diễn đàn Douban có bài viết liên quan tới bộ tứ "thánh nữ trượt tay" của Cbiz.

Trong Cbiz, thuật ngữ "trượt tay" được sử dụng mỗi lần khi nghệ sĩ vô tình "like" một bài viết nào đó trên mạng xã hội. Tuy nhiên, có những trường hợp là "trượt tay" thật còn có những pha tương tác nào đó mà dụng ý thế nào chắc chỉ có lẽ người trong cuộc mới nắm được.

Lần lượt những cái tên như Dương Tử, Dương Mịch, Âu Dương Na Na cùng Triệu Lộ Tư đều có mặt. Theo cư dân mạng, đây là 4 cái tên "vàng" trong làng trượt tay mà những hành động tưởng chừng như vô tình nhưng lại ẩn chứa phía sau rất nhiều tính toán.

1- Dương Mịch

Luôn nổi tiếng trong Cbiz với EQ cao nhưng không ít lần Dương Mịch lại bị chỉ trích vì những lần "trượt tay" không hề vô tình.

"Trượt tay" like bài mắng Đường Yên lợi dụng tình chị em Pr và bôi đen Dương Mịch

"Trượt tay" like bài hóng scandal clip nóng của Trương Bích Thần và Trịnh Tử Hào

Like bài nói Angelababy phẫu thuật thẩm mỹ.

Like bài nói khuôn mặt Tần Lam càng ngày càng kỳ lạ.

2 - Dương Tử

Thường "trượt tay" những bài chí mạng nhưng xét về số lượng "trượt tay" thì Dương Mịch phải chào thua Dương Tử. Theo thống kê của cư dân mạng, cô nàng Dương Tử đã "trượt tay" khoảng 30 lần với loạt hành động khó hiểu từ like bài, like bình luận, follow rồi unfollow...

Dương Tử like rồi bỏ like bài viết bị đội mũ xanh (ám chỉ bị người yêu phản bội).

Thậm chí, nhiều người còn mỉa mai gọi Dương Tử là "Nữ hoàng trượt tay". Quan trọng nhất trong danh sách 30 lần này, Dương Tử có 6 lần "trượt tay" like các bài viết ám chỉ bạn trai cũ là Tần Tuấn Kiệt phản bội. Đỉnh điểm nhất là lần Dương Tử "like" bài viết ám chỉ Trương Tuyết Nghênh là kẻ thứ 3 khiến người đẹp "Bạch phát vương phi" bị nhấn chìm trong những lời mắng chửi từ cư dân mạng.

Bên cạnh việc "like rồi bỏ like" các bài viết nói xấu bạn trai cũ, Dương Tử cũng hay "trượt tay" các bài viết để sao tác PR cho phim... Cô nàng từng like video fan ghép đôi với Sehun của EXO, like bài chửi Quan Hiểu Đồng...

Không chỉ vậy, danh sách bị Dương Tử từng follow - unfollow cũng dài dằng dặc và đều là những nam nhân hàng đầu Cbiz như Ngô Diệc Phàm, Đặng Luân, Lý hIện, Lý Dịch Phong, Hậu viên hội của Vương Nhất Bác...

Chính vì những lần trượt này này, nhiều antifan cho rằng Dương Tử "tâm cơ" khi cố tình làm những hành động mập mờ gây xôn xao dư luận. Nhiều người cũng cho rằng hành động của Dương Tử mỗi lần "trượt tay" này đều có chủ đích chứ không phải vô tình như nhiều người khác.

3. Âu Dương Na Na

Không thể vượt qua số lần "trượt tay" của đàn chị Dương Tử nhưng Âu Dương Na Na cũng có vài lần "lỡ like" những bài viết vô cùng ấn tượng.

Tuyên bố không đồng ý quan điểm "Cô gái nào cũng muốn trở thành Âu Dương Na Na" nhưng lại âm thầm "like" bình luận.

Like bài chê diễn xuất của Phạm Băng Băng.

Like bài viết "Tại sao Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta không phải do Lưu Hạo Nhiên và Âu Dương Na Na diễn".

4 - Triệu Lộ Tư

Cô nàng thứ 4 trong "bộ tứ trượt tay" chính là "Tiểu Triệu Lệ Dĩnh" - Triệu Lộ Tư. Cô nàng cũng có không ít lần khiến mọi người có phần bàng hoàng.

Like bài chê tạo hình Nữ thần Kim Ưng của Tống Thiến.

Like bài so sánh Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y.

Like bài so sánh với Ngô Tuyên Nghi.