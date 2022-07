Bộ sưu tập “Bầu Trời Rực Rỡ” - minh chứng cho kỷ niệm 40 năm thành lập Clé de Peau Beauté

Bộ sưu tập nhân kỷ niệm 40 năm thành lập

Đối với những ai yêu quý nghệ thuật chế tác kim hoàn Pháp, Elie Top là cái tên không hề xa lạ. Ông chính là người đứng sau thương hiệu trang sức cùng tên Elie Top, đã từng xuất hiện trên những đầu báo và tạp chí danh tiếng như The New York Times, Vogue và Financial Times. Để kỷ niệm 40 năm thành lập, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp thuộc Tập đoàn Shiseido, Clé de Peau Beauté đã cùng ông hợp tác để cho ra mắt những tuyệt phẩm trang sức có số lượng giới hạn mang tên "Bầu trời rực rỡ" để tôn vinh 2 sản phẩm huyền thoại của thương hiệu.

Huyền thoại tăng cường khả năng tái tạo của làn da Clé de peau Beauté The Cream n – tỏa sáng rạng rỡ như Mặt trời

Ngay từ khi ra mắt, Clé de peau Beauté The Cream n đã trở thành sản phẩm tăng cường khả năng tái tạo của làn da được khao khát nhất với khả năng phục hồi làn da, giúp làn da trông rạng rỡ nhờ phức hợp Skin-Empowering Illuminator. Đưa huyền thoại lên một tầm cao mới, Soleil Joaillier (hay Dazzling Jeweled Sun) chính là phiên bản được đựng trong vỏ ngoài sang trọng được làm từ vàng vermeil 18K và bạc 925 nguyên chất, để tạo thành Chiếc hộp Trang Sức Thiên hà (The Planet Jewelry Box).

Theo chia sẻ từ chính Elie Top, ý tưởng về món trang sức này được hình thành với hình dung sản phẩm như một kho báu được cất giấu bên trong chiếc két sắt. Chỉ với sợi dây chuyền Mặt Trời, chiếc hộp trang sức mới có thể mở ra để lộ kho báu được bao bọc trong một khay đỡ bằng vàng 24K. Ngoài chất liệu bạc và vàng, mặt dây chuyền còn được nạm thêm 40 viên kim cương – mỗi viên tượng trưng cho mỗi năm lịch sử của Clé de Peau Beauté. Sau khi được mở khóa, mặt dây chuyền sẽ tự động tách ra, sẵn sàng được đeo như một món đồ trang sức.

Vì những quả cầu có kích thước lớn sẽ phải được tạo nên từ hai miếng bạc nguyên chất, nên trên thế giới, chỉ có 2 xưởng chế tác có khả năng tạo ra The Planet Jewelry Box. Sau khi xưởng đạt chất lượng được đưa vào vận hành, phải mất 10 thợ điêu khắc nỗ lực miệt mài để đạt được một tác phẩm hình cầu hoàn hảo.

Huyền thoại son môi Clé de peau Beauté Lipstick Matte – mịn màng và huyền ảo như Mặt trăng

Luminous Jeweled Moon và Moon Mirror

Mềm mượt như lụa và toát ra vẻ huyền bí như ánh trăng, son môi huyền thoại Clé de peau Beauté Lipstick Matte chứa công nghệ Light-Empowering Enhancer - lấy cảm hứng từ viên kim cương phản chiếu và khuếch tán ánh sáng - chính là bí quyết mang đến vẻ ngoài rạng rỡ và tinh tế cho mỗi người phụ nữ. Góp mặt trong bộ sưu tập lần này, thỏi son huyền thoại có đến 4 sắc thái màu có thể được hoán đổi, nằm trong lớp chế tác Luminous Jeweled Moon mạ vàng và kim cương. Chiếc gương nhỏ gọn của Moon Mirror cũng có lớp vỏ bao phủ bên ngoài bằng vàng, với những viên kim cương được đính lên trên tái hiện lại các vì sao và giai đoạn khác nhau của Mặt trăng. Bên trong, một chiếc gương hai mặt đến từ nước Pháp giúp mọi trải nghiệm của người dùng đều trở nên hoàn hảo.

Với bộ sưu tập trang sức cao cấp Haute Joaillerie của Clé de Peau Beauté, mỗi tác phẩm đều được làm thủ công ngay từ khâu lên ý tưởng. "Việc vẽ bằng tay giúp tôi cảm nhận được mối liên hệ giữa nhân loại và các vì sao" – ông Elie Top cho biết. Sau khâu phác thảo, những sản phẩm trang sức cao cấp được giao cho các nghệ nhân có tay nghề cao, những người tham gia vào từng khâu định hình, chạm khắc, đánh bóng, nạm kim cương, lắp ráp thủ công từng mảnh trang sức. Tỉ mỉ và cầu toàn đến từng chi tiết nhỏ, bộ sưu tập trang sức cao cấp như minh chứng rõ nét nhất cho cam kết về thủ công tinh tế của Clé de Peau Beauté.

Với bộ sưu tập trang sức cao cấp Haute Joaillerie kỷ niệm 40 năm thương hiệu, Clé de Peau Beauté một lần nữa khẳng định vẻ đẹp toả sáng bất tận mà thương hiệu vươn đến, khi giúp phụ nữ sở hữu làn da tỏa sáng từ bên trong. Bộ sưu tập cực kỳ giới hạn trên toàn thế giới chính thức được ra mắt tại Việt Nam chỉ với một bộ duy nhất vào lễ kỷ niệm 40 năm thành lập thương hiệu sắp tới của Clé de Peau Beauté vào ngày 7.7 sắp tới.

Elie Top và nguồn cảm hứng từ sự rạng rỡ bất tận

Về Elie Top

Nhà chế tác Elie Top bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 20. Chỉ hai năm sau, ông được giao trọng trách tạo ra một bộ sưu tập trang sức của nhà mốt danh tiếng, và gắn bó với thương hiệu trời trang Lanvin trong hơn một thập kỷ. Năm 2015, ông thành lập Elie Top, thương hiệu đồ trang sức mang tên mình, đã được xuất hiện trên The New York Times, Vogue và Financial Times. Bộ sưu tập trang sức Haute Joaillerie kỷ niệm 40 năm Clé de Peau Beauté mang đến cho bạn cơ hội sở hữu những tác phẩm của Elie Top phiên bản rất giới hạn, mỗi tác phẩm đều chứa đựng những chế tác xa xỉ được khao khát nhất của Clé de Peau Beauté.

Về Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté là thương hiệu mỹ phẩm cao cấp toàn cầu của Tập Đoàn Shiseido, được thành lập vào năm 1982 như một biểu tượng kết hợp của sự thanh lịch và nghiên cứu công nghệ khoa học. Clé de Peau Beauté, theo tiếng Pháp, có nghĩa là chiếc chìa khóa cho vẻ đẹp của làn da. Triết lý của thương hiệu chính là khai thác sức mạnh của sự rạng rỡ bằng nghiên cứu đi đầu trong việc chăm sóc da và sắc đẹp từ khắp nơi trên thế giới. Với gu thẩm mỹ tinh tế, nét đẹp đến từ sự thông minh, năng động hiện đại mà thương hiệu muốn truyền tải vào các sản phẩm của mình đã giúp Clé de Peau Beauté trở thành công ty hàng đầu trong ngành mỹ phẩm cao cấp, giúp các quý cô tìm kiếm được vẻ đẹp rạng rỡ vượt trội, tỏa sáng từ bên trong. Tính đến hiện tại, Clé de Peau Beauté đã có mặt tại 20* quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Website chính thức của Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com/vn/

Tài khoản Instagram của Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 27, Vietcombank Tower, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

https://afamily.vn/bo-suu-tap-bau-troi-ruc-ro-minh-chung-cho-ky-niem-40-nam-thanh-lap-cle-de-peau-beaute-20220708132143474.chn