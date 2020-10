Bổ sung sữa non, các mẹ cần biết những thông tin này để lựa chọn đúng

"Tá hoả" con phải nhập viện sau khi uống sữa non

Chị Thùy Linh (TP.HCM, có con 2 tuổi) chia sẻ, thấy trên facebook và các diễn đàn dành cho cha mẹ gần đây mọi người nhắc nhiều đến sữa non, giúp con bổ sung kháng thể nên chị cũng quyết định mua cho con uống.

"Thấy một chị cùng hội có giới thiệu bán sữa non nhập khẩu, "hàng xách tay" từ nước ngoài về, bảo sữa non tốt lắm, giúp tăng sức đề kháng, ăn uống tốt, đỡ bệnh. Bé nhà mình lại hay bệnh vặt. Thế nên mình đã mua về cho con uống", chị Linh kể.

Thế nhưng, sau khi cho con uống sữa xong và đi ngủ như mọi ngày, bé đột nhiên nôn ói và cứ rướn người quấy khóc, đau bụng. Đến gần sáng, bé đi tiêu lỏng. Hốt hoảng, vợ chồng chị vội chở con đi bệnh viện cấp cứu. Bé được chẩn đoán rối loạn tiêu hoá nghi do sữa kém chất lượng.

Mẹ"tá hỏa" nhận ra không biết cách chọn sữa non chuẩn cho con (Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, sữa non đã được chứng minh tác dụng vượt trội, đặc biệt là giúp trẻ tăng cường đề kháng miễn dịch. Vì thế, với tâm lý muốn tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19, nhiều mẹ đã chọn bổ sung sữa non trong thực đơn dinh dưỡng cho con.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là không hiếm các trường hợp bỏ tiền triệu mua sữa non nhưng lại là sữa không đảm bảo chất lượng. Về trước mắt, hậu quả của việc uống sữa không đảm bảo chất lượng có thể có nguy cơ tổn hại đến sức khoẻ như rối loạn tiêu hoá, ngộ độc do sữa nhiễm khuẩn,... phụ huynh có thể nhận thấy được, như trường hợp của mẹ Thùy Linh. Mặt khác, khi uống sữa không đảm bảo tiêu chuẩn, còn có hậu quả về mặt lâu dài mà phụ huynh "mắt thường" không thể nhận biết, đó là không bổ sung đủ lượng kháng thể IgG cần thiết cũng như dưỡng chất thiết yếu, khiến trẻ "uống sữa cũng như không", vừa mất tiền vừa không hiệu quả, lại ảnh hưởng xấu đến sự phát triển mà không giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch.

Không chỉ thế, cũng do chưa hiểu rõ về giá trị dinh dưỡng của sữa non, có mẹ còn hiểu lầm rằng chỉ cần cho con uống sữa non là đủ mà không quan tâm đến chế độ ăn uống hàng ngày khiến bé thiếu chất, phát triển chậm.

Trong khi đó, thực tế trên thị trường hiện lại có rất nhiều loại sữa non, sữa trong nước, sữa được nhập khẩu, phân phối chính ngạch lẫn không chính ngạch, hàng xách tay và hàng bán tràn lan trên mạng. Các bậc cha mẹ không phải ai cũng tìm hiểu rõ, biết cách dùng và chọn loại sữa non tốt nhất cho con mình.

Mơ hồ về sữa non, mua qua "truyền miệng", trên mạng

Chị Hương Giang (Q.3, TP.HCM) cho biết: "Mình chỉ biết sữa non tốt vì chứa kháng thể IgG, giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng các bệnh nhiễm khuẩn về đường hô hấp và tiêu hoá. Vì vậy, con mình 2 tuổi mình đã cho uống sữa non. Tuy nhiên, thật sự phân biệt các loại sữa non, nói loại nào tốt thì mình cũng không rõ đâu. Đi mua, nghe mọi người bảo loại nào tốt thì mình mua dùng thôi".

"Đi mua sữa thì chủ cửa hàng hoặc nhân viên bán hàng tư vấn nói loại nào tốt thì mình mua loại đấy thôi, chứ mình cũng chưa có tiêu chí nào để chọn sữa non, cũng như là chưa phân biệt được các loại sữa non có sự khác nhau như thế nào", chị Thu Thuỷ (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

Nhiều mẹ còn mơ hồ về cách phân biệt sữa non chuẩn xịn

Từ đó có thể thấy, hầu như các mẹ đều mua sữa theo quảng cáo, giới thiệu chứ chưa rành, chưa biết lượng kháng thể sao cho chuẩn, cũng như không đọc rõ các thông tin thành phần, giá trị dinh dưỡng công bố trên sản phẩm, không biết phân biệt các loại sữa non.

Tương tự, về phía người bán cũng không có đầy đủ thông tin, kiến thức về các loại sữa non và những vẫn luôn khẳng định "sữa của mình là tốt nhất". Một chủ cửa hàng bán sữa tại Hà Nội khẳng định: "Hàng chị có bán sữa non, là hàng tốt". Tuy nhiên, khi hỏi chị phân biệt về các loại sữa non, có giá trị dinh dưỡng, tác dụng khác nhau như thế nào thì chị chỉ gạt đi, bảo: "Chị chỉ biết sữa non hàng chị thôi, còn các hàng khác chị không biết, không biết phân biệt thế ".

Vậy chọn sữa non như thế nào mới chuẩn? Nghe theo truyền miệng từ các mẹ, tin tưởng lời người bán hay theo thông tin rõ trên bao bì, theo khuyến cáo của chuyên gia? Thông tin ghi trên bao bì sản phẩm như thế nào thì nên mua? Đây là mối quan tâm hàng đầu của nhiều mẹ khi muốn tăng cường miễn dịch cho con.

Góc nhìn từ chuyên gia: Nên chọn sữa có chứa thành phần sữa non ColosIgG 24h

Theo PGS.TS.BS Trần Đình Toán, Viện Trưởng Viện dinh dưỡng Lâm sàng: Sữa non chứa các thành phần dinh dưỡng đặc biệt với hàm lượng cao mà sữa được tiết ra ở các giai đoạn sau không có được. Trong đó, kháng thể IgG là một thành phần không thể thiếu của hệ miễn dịch (chiếm 80%). Kháng thể IgG giúp nhận diện các yếu tố gây bệnh (virus, vi khuẩn) và kích hoạt và tăng cường các hoạt động của các yếu tố miễn dịch khác tham gia tiêu diệt yếu tố gây bệnh. Nhờ đó mà giúp trẻ tăng cường sức đề kháng, giảm bệnh vặt. Đối với trẻ, cần cung cấp 6g sữa non/ngày, tương ứng 1000mg IgG, mẹ cần lưu ý bổ sung lượng IgG chuẩn mới có thể giúp trẻ có miễn dịch khỏe.

"Hàm lượng IgG trong sữa non 24h rất là cao, cao hơn gấp 2 lần hàm lượng IgG trong sữa non 48h và gấp 3 lần trong sữa non 72h. So với sữa thông thường (tức sữa trưởng thành, sau 72h), hàm lượng IgG của sữa non 24h có thể cao hơn gấp hàng trăm lần. Trên thị trường hiện có nhiều sản phẩm có sữa non nói chung và sữa non 24h nói riêng, tuy nhiên không phải sữa non nào cũng đạt chất lượng cao và chứa lượng kháng thể IgG chuẩn. Theo tôi được biết, để chọn sữa non tốt hiện nay thì sữa non phải có thành phần ColosIgG 24h được nhập khẩu từ Mỹ." - Bác sĩ Toán cho biết.

Sữa non ColosIgG 24h được đánh giá có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn cả, mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là tăng cường miễn dịch. Việc ứng dụng sữa non ColosIgG 24h lấy từ bò cho hệ miễn dịch của trẻ em Việt Nam được các chuyên gia Mỹ đánh giá cao.

Sữa non đã được khoa học chứng minh về nhiều lợi ích với sức khỏe. Chính vì vậy các mẹ cần cẩn thận trong việc chọn sữa non cho con bằng cách đọc kỹ thông tin sản phẩm về nguồn gốc, xuất xứ, được kiểm chứng bởi các chuyên gia cùng hàm lượng kháng thể IgG và sữa non trên bao bì sản phẩm.