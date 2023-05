Bộ sản phẩm trang điểm "10 phút" Daisy Doll by Mary Quant chứa nhiều dưỡng đến mê mệt

Daisy Doll được ra đời với một cá tính thời trang

Vào thập niên 1960, Mary Quant - biểu tượng thời trang xứ Wales đã từng có tuyên bố "chấn động" làng thời trang lẫn làm đẹp: "Tôi muốn đưa thời trang lên "khuôn mặt"". Người đàn bà quyền lực coi mỹ phẩm là một phần của thời trang và khuyến khích các cô gái ăn mặc và trang điểm để làm hài lòng bản thân hơn là tuân thủ các quy tắc xã hội: Hãy là chính mình một cách tự do!

Mary Quant - biểu tượng thời trang xứ Wales

Mary Quant Cosmetics được ra đời vào những năm sau đó và được giới điệu mộ hưởng ứng trên toàn cầu. Vào năm 2020, nhân dịp Mary Quant kỷ niệm 50 năm thành lập tại Nhật Bản, Daisy Doll được truyền cảm hứng và ra đời.



Bộ mỹ phẩm Daisy Doll ra đời với sứ mệnh truyền cảm hứng cho các cô gái trở nên tự tin, xinh đẹp hơn mỗi ngày. Sản phẩm với những gam màu độc đáo, sáng tạo, nhiều màu sắc, phù hợp với nhiều độ tuổi và phong cách khác nhau.

"Gương mặt đẹp nhất" Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Ngọc Nữ dành nhiều lời khen có cánh cho bộ mỹ phẩm Daisy Doll by Marry Quant

Các sản phẩm mỹ phẩm Daisy Doll chứa đa dạng các chất dưỡng ẩm

Các sản phẩm mang biểu tượng hoa cúc đều chứa đa dạng các thành phần dưỡng da, dưỡng ẩm và chống nắng, không gây khô da giúp cho làn da bạn mềm mịn chứ không trở nên thô cứng vì make-up.

Daisy Doll Liquidid Serum Foundation - cho lớp nền căng bóng, mướt mịn như các "tỷ tỷ Douyin"

Liquid Serum Foundation (Kem nền dạng serum) - cái tên khi nhắc đến có lẽ khiến nhiều "con nghiện" skincare phải bừng tỉnh. Với kết cấu dạng serum mỏng nhẹ, giàu dưỡng chất giúp cấp ẩm nhẹ nhàng, tạo lớp nền mướt mịn hoàn hảo. Đây chính là lớp nền mỏng mướt, trong suốt của phong cách "make-up Douyin" - TikTok Trung Quốc đang "làm mưa làm gió" trong cộng đồng làm đẹp Việt Nam.

Daisy Doll Liquid Serum Foundation mỏng nhẹ, mướt mịn trên da

Đặc biệt, Liquid Serum Foundation nhà Daisy Doll là kem nền gốc nước (water-based), kết hợp đa dạng các thành phần dưỡng ẩm với 3 loại dầu thực vật, thành phần ngăn da thô ráp (Stearyl Glycyrrhetinate) và thành phần làm săn chắc da (chiết xuất lá trà).

Daisy Doll Loose Power - cho lớp nền lâu trôi và hiệu ứng làn da mịn màng, trong suốt

Loose Powder (Phấn phủ dạng bột) là sản phẩm không còn quá xa lạ với hội chị em mê làm đẹp. Hộp phấn nhỏ gọn, chắc tay có 3 loại kết cấu mang đến hiệu ứng làn da trong mơ mà không có cảm giác trắng bệch hay bột phấn. Khi phủ lên da, phấn tiệp vào da mềm mại như thể tan chảy vào đó.

Loose powder với bột phấn mịn, tiệp vào da

Bên cạnh đó, phấn phủ dạng bột còn có chứa Hydroxyapatite, dicalcium phosphate, methyl methacrylate crosspolymer giúp làm mịn và sáng da. Ngoài ra, item còn chứa thành phần dưỡng ẩm Lipidure giúp da luôn ẩm mượt mà không bị khô.

Sản phẩm độc đáo, tích hợp nhiều tính năng 3 trong 1

Daisy Doll Dual Color Stick (Phấn mắt 2 màu dạng thỏi) là cứu tinh của chị em công sở. Nếu nàng là một người mới trong hội trang điểm hay không có thời gian đánh 7749 lớp phấn mắt thì đây là sản phẩm không thể bỏ qua. Thỏi phấn mắt 2 màu cho phép bạn tự do kiểm soát màu sắc và độ lấp lánh chỉ bằng một lần tô.

Đặc biệt hơn, Daisy Doll Dual Color Stick còn đa công dụng, có thể dùng được như má hồng và son môi.

Cú bắt tay lớn giữa OmiCare và Club Cosmetics Co., Ltd.

Ngày 24/04 vừa qua, OmiCare và Club Cosmetics Co., Ltd. - thương hiệu quản lý Daisy Doll đã trở thành đối tác chiến lược lâu dài, chính thức kí kết hợp tác độc quyền ra mắt thương hiệu tại Việt Nam. OmiCare được thành lập năm 2012 và là thành viên của tập đoàn OmiGroup với hơn 10 năm phát triển phần mềm y tế cho thị trường Nhật Bản. Tập đoàn hiện chịu trách nhiệm phân phối hàng chục nhãn hàng với hơn 1500 cửa hàng trên toàn nước Nhật và nhiều công ty hợp tác trên toàn thế giới. Daisy Doll by Mary Quant sẽ là cái tên tiếp theo hứa hẹn là thương hiệu "quốc dân" của chị em Việt.

Đơn vị phân phối: Công ty cổ phần tập đoàn Omi

Địa chỉ: Tầng 13, tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.