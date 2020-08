"Bỏ rơi" Hyun Bin, Son Ye Jin gây sốc khi cặp kè với trai trẻ Kang Ha Neul trong dự án cổ trang siêu khủng?

Sau Hạ cánh nơi anh đóng cùng với Hyun Bin, tên tuổi của Son Ye Jin phủ sóng trên khắp các trang mạng xã hội và được khán giả chú ý. Vừa gật đầu đồng ý tham gia phim điện ảnh của Hollywood có tên Cross, mới đây truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nữ diễn viên đang chuẩn bị tham gia bộ phim truyền hình cổ trang có tên Pyeonggang, Cut to the Heart".

Ngoài ra, đóng cặp cùng với Son Ye Jin trong bộ phim này chính là nam diễn viên đình đám Kang Ha Neul.

Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Son Ye Jin và Kang Ha Neul sẽ đóng cặp cùng nhau trong phim cổ trang Pyeonggang, Cut to the Heart.



Nhanh chóng sau đó, phía công ty quản lý của Kang Ha Neul đã lên tiếng: "Kang Ha Neul chưa xác nhận có tham gia bộ phim này hay không. Anh ấy đã nhận được lời đề nghị và đó là một trong những dự án mà anh ấy đang xem xét". Còn về phía Son Ye Jin, MS Team cũng lên tiếng phản hồi: "Cô ấy đã nhận được rất nhiều kịch bản phim cả điện ảnh lẫn truyền hình nhưng cũng chưa thể xác nhận có tham gia hay không".

Theo như được tiết lộ, Pyeonggang, Cut to the Heart là bộ phim xoay quanh câu chuyện tình buồn của người phụ nữ tên Ondal. Trong phim Son Ye Jin sẽ vào vai công chúa Go Ji Oh, con gái lớn của Vua Pyeongwon của Vương quốc Goguryeo. Cô được biết đến là một công chúa hay khóc, khiến cha cô liên tục đe dọa sẽ gả cho gã ngốc tên Ondal. Bất ngờ thay lời đe dọa đó bỗng biến thành sự thật khi đến tuổi trưởng thành vì một biến cố mà Go Ji Oh từ chối kết hôn với nhà quý tộc Go In Sang và kết hôn với chàng ngốc tên Ondal.

Trong khi đó, Kang Ha Neul sẽ vào vai gã khờ tên Ondal, sống trong một túp lều trên núi với người mẹ già của mình. Gặp Ondal và kết hôn, Ji Oh đã giúp anh tìm thấy tham vọng và con người thật của mình, giúp anh trở thành vị tướng thành công nhất của vương quốc và giành được sự chấp thuận của nhà vua.

Pyeonggang, Cut to the Heart được đạo diễn bởi Yoon Sang Ho, người đứng sau thành công củ bộ phim truyền hình Kingmaker: The Change of Destiny. Như vậy nếu như đồng ý tham gia, đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở Son Ye Jin với phim truyền hình lịch sử sau một thời gian dài kể từ khi tham gia Chi Hwa Seon hồi năm 2002. Còn về Kang Ha Neul, đây cũng sẽ là dự án cổ trang hiếm hoi của nam diễn viên kể từ khi góp mặt trong phim Người tình ánh trăng.

Tạo hình của Son Ye Jin trong phim Chi Hwa Seon

Vai diễn Bát hoàng tử của Kang Ha Neul trong Người tình ánh trăng.

Hiện tại, người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đợi những thông tin về dự án truyền hình cổ trang này.