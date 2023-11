Bộ phim "số nhọ" nhất năm 2023: Lịch chiếu "trêu tức" khán giả, flop thê thảm vì chẳng hề có điểm cộng

Nếu có bảng xếp hạng những bộ phim truyền hình số nhọ nhất 2023 thì chắc chắn cái tên được nhắc đến đầu tiên chính là A Good Day to Be a Dog, bộ phim mới của đài MBC. Sở dĩ nói vậy là bởi bộ phim này gặp quá nhiều trở ngại trong hành trình lên sóng, khiến người xem dù có yêu mến tác phẩm thì cũng phải cảm thấy mất kiên nhẫn.

A Good Day to Be a Dog chính thức lên sóng tập đầu tiên từ 11/10/2023, tuần đầu tiên lên sóng 2 tập cùng một ngày, những tuần sau đó chỉ chiếu một tập. Việc chiếu mỗi tuần chỉ một tập là một phần lý do khiến A Good Day to Be a Dog không thể duy trì sức hút. Đã thế phim còn liên tục gặp "vận hạn" khi gần như tập phim nào cũng bị hoãn chiếu một lần do đài MBC nhường sóng cho các chương trình thể thao. Kết quả sau là sau 5 tuần lên sóng, A Good Day to Be a Dog mới chỉ chiếu được đúng 4 tập. Khán giả tuần nào cũng phải chờ đợi tới độ quên luôn cả nội dung phim và cảm thấy vô cùng ức chế, ngao ngán như thể bị nhà đài "trêu ngươi".

Dĩ nhiên lịch chiếu chỉ là một phần lý do khiến A Good Day to Be a Dog thất bại. Còn nhớ trong quá khứ, đài tvN cũng từng thử nghiệm chiếu bộ phim Hospital Playlist mỗi tuần 1 tập và bộ phim này vẫn thành công vang dội, trở thành bom tấn của nhà đài. Thế nên nói MBC sai trong việc thử nghiệm lịch chiếu mới thì cũng không hoàn toàn chính xác.

Vấn đề lớn nhất khiến A Good Day to Be a Dog thất bại thảm hại có lẽ là bởi chính bản thân dự án này, khi nó gần như chẳng có điểm cộng nào để khán giả phải kiên nhẫn theo đuổi, bất chấp lịch trình phát sóng thay đổi liên tục. Nói phim không có điểm cộng thì có phần hơi quá, bởi chí ít nó còn có dàn diễn viên quá đẹp, nổi bật nhất là mỹ nam "gương mặt thiên tài" Cha Eun Woo. Nhưng phần nhìn đẹp thì là điều mà chẳng bộ phim Hàn Quốc nào thiếu, thế nên chỉ dựa vào nhan sắc mà muốn giữ chân người xem thì có lẽ sẽ chẳng hiệu quả.

Cha Eun Woo tiếp tục có một vai diễn "quá đẹp trai"

A Good Day to Be a Dog chuyển thể từ webtoon cùng tên, xoay quanh một cô gái dính lời nguyền, rằng sau nụ hôn đầu tiên, cô sẽ biến thành một chú cún vào mỗi đêm. Phải tới khi có nụ hôn thứ hai với đúng chàng trai đó, lời nguyền mới được hóa giải. Kịch bản nghe thì có vẻ mới mẻ nhưng lại được triển khai một cách... rất trẻ con với những tình huống vô thưởng, vô phạt, gây cười vô nghĩa. Đáng nói hơn khi diễn xuất của cả hai diễn viên chính đều không thể thuyết phục được người xem, nhất là màn thể hiện "chỉ có sự đẹp trai" của Cha Eun Woo. Chính bởi vậy phim mới thất bại thảm hại về danh tiếng, với rating chỉ duy trì ở mức khoảng 1 - 2%, quá thấp với đài MBC.



Nguồn ảnh: MBC